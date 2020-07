SØKER: Tysk politi graver under en gammel kolonihage, i Hannover, i forbindelse med Madeleine McCann-saken. Foto: Martin Meissner / AP

Den tyske etterforskningen av McCann-saken: Flyforbud over utgravingssted opphevet

Tysk politi har denne uken søkt i en hage ved den tyske byen Hannover, i forbindelse med saken om Madeleine McCann. Nå er søket avsluttet, og flyforbudet over området opphevet.

Det bekrefter Julia Meyer, pressetalskvinne ved Statsadvokaten i Braunschweig, overfor VG.

Det var i mai i år at politiet i Tyskland meldte om nye spor i Madeleine McCann-saken.

Det er nå 13 år siden britiske Madeleine McCann forsvant fra soverommet på familiehotellet i Praia da Luz i Portugal, mens foreldrene Kate og Gerry McCann spiste middag på en restaurant i nærområdet.

Da moren gikk inn på soverommet rundt klokken 22, var 3 år gamle «Maddie» borte.

Forsvinningen har aldri blitt oppklart, selv om flere teorier har blitt fremmet opp gjennom årene.

Utgraving knyttet til mistenkt

Tirsdag morgen denne uken begynte tysk politi å grave under et revet kolonihage-hus i Hannover. Politiet har ikke kommet med ytterligere informasjon, men en talsperson for påtalemyndigheten sa til avisen Bild at søket gjøres relatert til etterforskningen av 43-åringen, kjent som Christian B.

Christian B. ble i sommer identifisert som mistenkt i McCann-saken av tysk politi. Han er dømt for flere seksuelle overgrep mot barn og bodde i samme området som Maddie forsvant fra for 13 år siden. Nå soner han imidlertid en narkotikadom i Tyskland. Mannen har til sammen 17 dommer fra hjemlandet.

UTGRAVING: Flere lokale medier skriver onsdag at politiet skal ha funnet et underjordisk rom på tomten der tysk politi søker i forbindelse med Madeleine McCann-saken. Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold. Foto: FABIAN BIMMER / X02840

Kolonihagen ligger omkring 64 kilometer fra byen Braunschweig, der den mistenkte bodde i en periode for noen år siden. Ifølge Bild skal mannen også ha bodd bare fem kilometer fra hagen. Tyske påtalemyndigheter har tidligere sagt at de har konkret bevis for at Christian B. var involvert i McCanns forsvinning.

Julia Meyer sier til VG at hun ikke kan si noe som helst om hvilke funn de har gjort under søket.

En nabo av kolonihagen sier til BBC at Christian B. leide kolonihagen og et tilhørende skur i noen måneder – det samme året som McCann forsvant.

Naboen skal ha vært på ferie i juli 2007, og da han kom tilbake var skuret borte. Naboen sier til BBC at han ikke har sett Christian B. siden.

Dette er Christian B.

Den mistenkte skal ha vært nærmest fastboende i Algarve mellom 1995 og 2007, og i flere år bodde han i et hus mellom Lagos og Praia da Luz.

Da Madeleine forsvant, i 2007, bodde han i en Volkswagen minibuss, som var registrert i Portugal, men ikke i hans navn. Dagen etter at Madeleine forsvant, ble jaguaren registrert på en ny eier, men Christian B. skal ha fortsatt å bruke bilen.

Kort tid etter forsvinningen, flyttet den mistenkte tilbake til Tyskland, der han ble arrestert for å omsetning av narkotika. Etter å ha sonet flere dommer for tidligere seksualforbrytelser, bosatte han seg i byen Braunschweig, før han reiste tilbake til Portugal.

FORSVANT: Madeleine McCann forsvant da hun var tre år gammel. 13 år senere er en tysk statsborger mistenkt for drap på den britiske jenta. Foto: FABIAN BIMMER / X02840

I 2017 ble han utlevert til Tyskland, der han måtte sone en dom på 15 måneder for seksuelt misbruk av et barn. Da Christian B. igjen slapp ut av fengsel, flyttet han til Italia. Da han ble arrestert for voldtekten av den 72 år gamle pensjonisten, bodde han på gaten i Milano.

I 2013 kom det inn et tips om Christian B. knyttet til et tysk TV-program om Madeleine, men ingenting mer skjedde med tipset.

– Informasjonen den gang var ikke tilstrekkelig for en etterforskning, og absolutt ikke for en arrestasjon, har den tyske etterforskeren Christian Hoppe uttalt, ifølge Der Spiegel.

Noen år senere kom det inn et nytt tips om 43-åringen, som på nytt startet en etterforskning. Tysk politi varslet straks politiet i Portugal og Storbritannia.

Antas å være død

Da det i juni ble kjent at tysk politi mistenker Christian B., sa Hans Christian Wolter hos den tyske påtalemyndigheten til Sky News at alle indikasjoner de har, peker i retning av at McCann er død.

– Det er ting vi ikke kan snakke om, som taler for at Madeleine er død, selv om vi ikke har funnet liket, sa Wolter.

Wolter ville ikke gå nærmere inn på hvilke bevis politiet har.

– På nåværende tidspunkt har vi ikke nok bevis for å prøve saken for retten, men vi har noe bevis for at den mistenkte har begått gjerningen, sa han.

Foreldrene til den britiske jenta, som var tre år da hun forsvant, håper at de nye utviklingene kan føre til at saken endelig blir løst.

– De har ikke gitt opp håpet om å finne Madeleine i live, til tross for tiden som har gått. De har aldri gitt opp det håpet, sa talsperson for McCanns foreldre, Clarence Mitchell, til BBC i juni.

Han understreket at foreldrene samtidig er realistiske og trenger svar for å kunne finne fred.

