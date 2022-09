ANGREPET: Sven Grill ble angrepet av en illsint elgku, og fikk et dypt sår i låret etter å ha blitt truffet av elgens spisse klove.

Reddet av «feig» hund i elgangrep

Da elgen gikk til angrep var det hans «feige» hund som reddet mannen fra mer alvorlig skade.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sven Grill var på luftetur med hunden sin da de støtte på en sinna elg som plutselig angrep.

Den 70-årige svensken bor på Røa i Oslo etter å ha utvandret fra Sverige for 22 år siden. Han har også en datter her i Norge. Men hytta hans ligger i Onsala, cirka fire mil sør for Göteborg.

Det var der det skjedde.

JOPLIN: Grills Grand danois koser seg i sofaen til matfar.

– Det eneste jeg husker er at jeg tenkte «nå skjer det», sier han til den svenske avisen Aftonbladet, som var først ute med saken.

Det starter med at han sitter foran TV-en på hytta si og følger sendingene fra det svenske valget 11. september. Litt utpå kvelden ville hunden hans Joplin, en snart ni år gammel Grand danois-tispe ut for å luftes.

– Plutselig tar hun sats

Grill skulle bare ta en kort tur i nabolaget, da han fikk øye på en elgku som sto med kalven sin og spiste epler i en hage.

Det er mye elg i området og den har tidligere ikke reagert på mennesker. Han fortsatte videre og skulle passere hagen der den sto og da skjedde det.

– Hun ville vel forsvare kalven sin, men jeg vet ikke om det var meg eller Joplin som tente elgen. Først står den bare og ser på oss, men plutselig tar hun sats og hopper over gjerdet, sier Grill til VG.

KU OG KALV: Dette er elgkua som angrep Sven Grill.

I de sekundene elgen angriper er det helt tomt hos han, forteller han.

Han så det ikke selv, men elgen sparket han med stor kraft i magen.

– Jeg har et stort blåmerke på magen, som sikkert skyldes sparket og jeg blir kastet i bakken.

«Litt feig»

Han mistet båndet til hunden som løp av gårde. Han merket at han også hadde pådratt seg skrubbsår på ben og armer.

Grill beskriver hunden sin som «litt feig», noe som skulle visse seg å være gunstig i denne situasjonen.

– Det var utrolig flaks at bikkja stakk akkurat da, hvis ikke kunne det gått verre. For et par år siden var det et tilfelle da en eldre dame ble tråkket på gjentatte ganger av en rasende elg.

Og, da hunden stakk opp en bakke, så fulgte elgkua etter.

DYPT: Kloven til elgen ghjorde et dypt kutt i låret til 70-åringen

Men, i det øyeblikket elgkua satte etter hunden, så tverrvendte den og satte «satsbeinet» i låret til Grill.

Da kjenner han at den spisse kloven til elgen trengte seg inn i låret.

– Jeg hadde på meg shorts og kjente at det ble vått på låret, men det var mørkt ute, så jeg kunne ikke se.

– Var det vondt?

– Nei, jeg var så pumpet av adrenalin og merket ikke smerte der og da.

HUND OG EIER: Sven og Joplin.

– Dypt og stort

Etter hvert kom Joplin tilbake, etter å ha «ristet av seg» elgkua. Da kjenner han at blodet renner nedover låret.

Han fikk stabbet seg hjem og da oppdaget han såret.

– Det var dypt og stort og jeg skjønte at jeg ikke kunne gjøre noe med det selv.

Han satt seg i bilen og kjørte til legevakten i Kungsbacka hvor han ble sydd sammen.

Legen som behandlet Grill sa at han var svært heldig som ikke ble truffet høyere opp på låret, for da ville det vært livstruende, ifølge legen.

«Over and out», var uttrykket legen brukte.

– Mer engstelig

Han forteller at såret fortsatt gjør vondt og låret er hovent, men han skal ta stingene tirsdag.

Møtet med elgkua har satt spor, ikke bare i låret.

– Jeg er blitt veldig mye mer engstelig for å gå ut om kveldene. Jeg merker at også Joplin er mer reservert, sier han.

Til uken begynner elgjakten i Onsala.

– Jeg håper de får tatt denne elgen for den er ikke god, sier han.

I morgen er det premiere på hummerfisket der nede, og Grill skal selvsagt være med.

– Og da blir det vel til at jeg blir bitt av en hummer også, sier han lattermildt.