Politiet med klar beskjed: − Ta beina fatt

For andre dag på rad oppstår trøbbel i trafikken på noen av de mindre øyene utenfor Oslo på grunn av skuelystne som vil se gigantskipet USS Gerald R. Ford.

– Det meldes igjen om trafikale utfordringer i forbindelse med skuelystne til hangarskipet på Ormøya og Malmøya, skriver politiet i Oslo på Twitter.

– Vi ber igjen om at folk respekterer vår midlertidige skilting på stedet. Det blir en stor merbelastning for et dårlig veinett der ute og de fastboende, fortsetter politiet.

Politiet skriver at det onsdag var store utfordringer med å få ut nødetatene og for hjemmetjenester for trengende og de fastboende

– For de som ønsker å se hangarskipet må dere bruke sykkel eller ta beina fatt der ute.

Dette må du vite om hangarskipet i Oslofjorden:

Verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», har et mannskap på 4500 og kapasitet for rundt 90 fly og helikoptre, drevet av to atomreaktorer.

Mens skipet er i Norge, skal de øve sammen med det norske sjøforsvaret, luftforsvaret, hæren og spesialstyrker.

Skipet skal seile videre langs norskekysten, men detaljer om når, hvor og hvor lenge skipet skal være ulike steder, har Forsvaret foreløpig ikke ønsket å opplyse om.

