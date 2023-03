DØDSULYKKE: To kjøretøy har vært involvert i en ulykke i Stavanger. En person er bekreftet omkommet.

Person omkom i trafikkulykke i Stavanger

En person er omkommet etter en trafikkulykke i Stavanger.

Politiet i Sør-Vest fikk melding om ulykken klokken 11.14.

Innsatsleder Torleif Paulsen bekrefter til Stavanger Aftenblad at én person har omkommet i ulykken.

Operasjonsleder Dag Steinkopf opplyser til VG at veien er helt sperret i begge retninger på stedet og at trafikken dirigeres forbi.

– Vi jobber med å avklare hva som har forårsaket uhellet. Det er to kjøretøy der det har skjedd noe vi må få avklart hva er. Vi har krimteknikere på vei som skal gjøre undersøkelser på stedet, sier han.