HER SLUTTET SPORENE: Det siste sikre livstegnet fra Ronny Melby var i nærheten av den siktede mannens bolig om kvelden 23. september. Nå er Melby funnet død.

Politiet bekrefter: Savnede Ronny Melby (46) funnet død

Politiet bekrefter nå at det var savnede Ronny Melby som ble funnet død på Ulsberg torsdag.

Funnet er bekreftet av DNA, og de pårørende er varslet.

De siste sikre livstegnene av Ronny Melby slutter om kvelden eller natten 23. september, i nærheten av mannen som er siktet for dødelig vold mot ham sin bolig.

Siden Melby ble meldt savnet, har det pågått en intens jakt både for å finne ut hvor han er, og hva som har skjedd med ham. Det har vært viktig for politiet, for de ikke har kunnet utelukke at han var i live, og ble holdt et sted mot sin vilje.

Torsdag klokken 11.42 gjorde politiet funn av en død person som ikke var identifisert, men som de antok var savnede Melby.

– Familien la til grunn allerede i går at det var han. De siste ukene har det svingt mellom håp og fortvilelse, sier bistandsadvokat Sigrun Dybvad til VG om bekreftelsen.

BISTÅR: Advokat Sigrun Dybvad bistår Ronny Melbys familie.

Mann fortsatt siktet

Funnet ble gjort i forbindelse med nye søk etter den savnede 46-åringen. Området har vært grundig gjennomsøkt tre ganger tidligere, men letingen her ble avsluttet fredag 7. oktober.

Politiet vil ikke si noe mer om hverken funn eller omstendighetene rundt det nå, opplyser de i en pressemelding fredag.

Mannen som er siktet, nekter for å ha noe med saken å gjøre, men har forklart seg om en episode som han «ikke vil karakterisere som vold», ifølge hans forsvarer Kjell Myrland.

Siktelsen mot ham er ikke endret.