Ekspresident i slekt med trafikkofre: − Vi er knust

SANDEFJORD (VG) Kosovos tidligere president Behgjet Pacolli er i sorg etter at Sandefjord-familien omkom i en trafikkulykke i Nord-Makedonia lørdag.

– Vi er knust over tragedien i Nord-Makedonia, sier Pacolli til VG via en kommunikasjonsrådgiver.

Han er tidligere president i Kosovo og en høytstående næringslivsmann. Fra før har han blant annet delt sine kondolanser på Facebook.

Ekspresidenten er i slekt med familien som omkom.

– De har, med unntak av et familiemedlem utenfra, samme blod som meg. De var på vei til hjemlandet sitt, Kosovo, men livene deres endte så altfor tidlig og tragisk, sier Pacolli videre.

EKSPRESIDENT: Behgjet Pacolli, tidligere president i Kosovo, forteller at han er i slekt med Sandefjord-familien som omkom i trafikkulykken i Nord-Makedonia.

Skal begraves tirsdag

– Dette har påvirket det albanske folk overalt, også i Norge kan jeg tenke meg, sier han.

Han takker Gud for at det siste familiemedlemmet kom seg ut og overlevde. I morgen skal de tre som omkom begraves, forteller han.

– Jeg håper de får hvile i fred.

– Ubegripelig

I Sandefjord har Frøydis Tveita, som vanligvis jobber med psykisk helse og rus, ledet kriseteamet etter at tre av kommunens innbyggere omkom.

– Det er ubegripelig, sier hun.

– De var godt likte mennesker.

I ulykken mistet mor, far og sønn livet da bilen havnet i elven.

Mor jobbet i en barnehage i kommunen, sønnen gikk på Ranvik ungdomsskole – en av få ungdomsskoler i byen.

– Han var avgangselev her, og flere av elevene som gikk her skulle jo gå videre med han på en annen skole etter sommeren.

Leder for kriseteamet, Frøydis Tveita.

Fra utsiden peker Tveita mot ungdomsskolen hvor elevene fredag gikk ut i sommerferie.

Skolen skulle opprinnelig stå tom frem til skolestart til høsten. Men mandag var flere av elevene tilbake for en minnestund. Flere av dem var knyttet til den avdøde gutten.

– Det er tragisk og vanskelig for de rundt. Det påvirker jo både elevene her på skolen, arbeidsplassen til mor – og selvfølgelig andre venner og bekjente.

ELEV DØDE: Gutten som omkom i ulykken i Nord-Makedonia var avgangselev på Ranvik ungdomsskole i Sandefjord.

Rektor: – En forferdelig tragedie

Rektor Anne Pernille Seeberg anslår at minst 100 elever, foresatte og ansatte var samlet for minnestund etter at de fikk bekreftet at en av deres elever hadde omkommet.

– Dette er en forferdelig tragedie og utrolig trist for alle som kjente ham, sier Seeberg om 10. klassingen.

TOM SKOLE: Fredag tok elevene ved ungdomsskolen ferie. Mandag var flere av elevene tilbake for en minnestund.

– Gledet seg til ferie

– Han gledet seg til ferie, naturligvis, og som med alle andre tiendetrinnselever ønsket vi hverandre god sommer, sier hun.

Til stede på minnestunden var blant annet skolens sosialpedagogiske team, helsesykepleier og en representant fra kommunens kriseteam for å best mulig kunne ivareta elevene både nå – og i tiden fremover.

Her kunne de som ønsket dele minner i en minnebok og tenne lys.

– Det var en trist, men fin opplevelse å være samlet, gråte litt og minnes denne fine eleven og vise omtanke for hverandre, sier Seeberg.

– Våre tanker går nå til familien.

