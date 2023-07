Får ikke utbetalt forsikringen etter forlis

FREDRIKSTAD (VG) Henrik Sørensens reketråler brant og sank i november 2021. Han får ikke utbetalt forsikringen fordi selskapene mener han selv forårsaket brannen.

Kortversjonen Rekefisker Henrik Sørensens tråler sank i en brann i november 2021 utenfor Fuglevik i Moss.

Forsikringsselskapene Havtrygd og Gjensidige nekter å utbetale forsikringen på 2,9 millioner kroner fordi de mener Sørensen forårsaket brannen selv. Dette nekter han for.

Sørensen har saksøkt forsikringsselskapene, og saken skal opp i tingretten den 25. september. Vis mer

En tåkete novemberdag for halvannet år siden var rekefisker Sørensen på vei ut Oslofjorden med tråleren «Teis». Så forteller han at det steg røyk opp fra maskinrommet.

– Jeg turte ikke å gå ned for å hente et av de tre brannslukningsapparatene som alle sto under dekk, for der brant det, sier Sørensen som var alene om bord.

Han ringte kystradioen og ba om hjelp samtidig som han prøvde å slukke brannen med en spylepumpe. Brannvarslingsanlegget slo ikke ut.

Etter flere timers iherdig slukningsarbeid av Redningsselskapet, sank tråleren utenfor Fuglevik i Moss. Sørensen ble berget av en annen båt, og et helikopter tok ham til sykehuset i Tønsberg hvor han fikk behandling for røykskader.

Nå er fiskeren og forsikringsselskapene uenige om hva som skjedde før reketråleren sank.

– Har du på noen måte prøvd å svindle forsikringsselskapene?

– Nei, det har jeg overhodet ikke. Jeg har vært sannferdig i alle opplysninger og har ikke noe å skjule. Jeg har ikke satt fyr på båten, sier Sørensen til VG.

UTGÅRDSKILEN: Her i Utgårdskilen på Hvaler pleide Henrik Sørensen å levere reker når han ikke sto og solgte dem på brygga i Moss.

Får ikke forsikringspenger

«Teis» var forsikret for 2,9 millioner kroner, det samme som Sørensen betalte for den. Men etter å ha hevet båten og undersøkt den i Kragerø, avslår selskapene Havtrygd og Gjensidige å betale.

Stridens kjerne er stor gassflaske som ble brukt til å koke reker:

Ifølge forsikringsselskapene egenrapport var gassflasken mest sannsynlig plassert i lugaren ved døren til toalettet før brannen.

Det avviser Sørensen. Han sier den sto på dekk som den pleide, og mener den har flytt inn lugaren i forbindelse med havariet eller den senere hevingen av båten.

Forsikringsselskapene krever Sørensen for 1,6 millioner for kostnader i forbindelse med saken. Sørensen har derfor gått til sak mot Havtrygd og Gjensidige som er co-assurandør. Saken skal opp i tingretten 25. september.

SYNKER: Her går den brennende reketråleren «Teis» til bunns i Oslofjorden 4. november 2021.

Tause forsikringsselskap

Forsikringsselskapene vil ikke si noe før rettssaken. VG har derfor hentet informasjon fra dokumentene i saken for å belyse forsikringsselskapenes syn.

– Havtrygd konstaterer at du selv har forårsaket brannen i båten Teis ved hjelp av en gassflaske som var plassert inne i båten, skriver Havtrygd i sitt avslag.

Sørensen reagerer på at han fikk avslaget fra forsikringsselskapet fire måneder etter at båten var destruert.

– Før de fremsetter påstanden om at jeg har gjort dette, hugger de opp båten. Det er en effektiv måte å sabotere min mulighet til kontradiksjon kontradiksjonKontradiksjon angir et grunnleggende prinsipp i sivilprosessen om at retten ikke skal avgjøre en sak uten at partene har hatt anledning til å imøtegå motpartens fremstilling av saken. Kilde: Store norske leksikon og en underlig måte å opptre på hvis man skal sikre bevis, sier Sørensen.

Det var Havtrygd som tok beslutningen om å hugge båten etter samtaler med Gjensidige.

– Båten ble hugget før det ble klart for selskapet (ene) at det var grunnlag for å anføre svik, skriver Gjensidige i sitt prosesskriv til Søndre Østfold tingrett.

– Vi ønsker ikke å gå inn i detaljer i en pågående sak, men vil presentere vårt syn på saken i rettssaken som kommer opp i september, skriver Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en sms til VG. Han uttaler seg også på vegne av Havtrygd.

DEN GANG DA: Her er Henrik Sørensen i gang med å koke reker. – Jeg følte meg som en rockestestjerne når jeg sto på kaia i Moss og solgte reker, forteller han.

Hvor sto gassflasken?

Sørensen jobber nå frilans for TV2, som også var hans arbeidssted før han i 2018 realiserte drømmen om å bli rekefisker. Han viser til at gassflasken – fra midten og ned – fortsatt hadde intakt rødmaling mens lugaren var totalt forkullet.

– Skaden på gassflasken er ikke forenlig med at den sto der under brannen, sier Sørensen.

Forsikringsselskapene, som mener det forelå flere brudd på forskriftene, er ikke enig.

HVOR? Sto denne på dekk, slik Sørensen sier eller var den mest sannsynlig plassert i lugaren før brannen slik forsikringsselskapene konkluderer?

– Etter en helhetsvurdering er gassflaska mest sannsynlig plassert i lugaren ved døren til toalettet før brannen. Brannskadene korresponderer med utslipp av brennende gass fra gassflaska, heter det i egenrapporten fra Havtrygd/Gjensidige.

Sørensen påpeker at gassflasken, som full veier 59 kilo, er så tung at han brukte kran til å få den ombord og sier den aldri sto under dekk.

Wesmans, som undersøkte båten etter at den ble hevet, skriver følgende i sin rapport om brannsikkerheten om bord (tekst i fete typer):

At det har brent hull i skutesiden, mener Sørensen, skyldes den intense varmen fordi slukningen pågikk på den andre siden av båten på grunn av eksplosjonsfaren. Dermed ble den siden nedkjølt, men ikke siden hvor det oppsto et hull.

Wesmans kriver også: «Båten var fullstendig utbrent, som ser ut til å ha startet i maskin/lasterommet og spredd seg til innredning og bro.»

I besiktigelsesrapporten står det: «Ved besiktigelsen av Teis i Kragerø fant vi at båten var helt utbrent, uten å kunne fastslå hvor brannen startet.»

Heller ikke den svenske branneksperten som Sørensen leide inn, kan fastslå hvor brannen startet. «Men ingenting har fremkommet som motsier eierens opplysninger om at røyk først ble sett fra motorrommet og at brannen kan ha startet der,» skriver han.

TO BRANNER: Henrik Sørensen mener bildet, tatt av Redningsselskapet, viser at den store gassflasken sto på dekk under brannen og forårsaket brannen til høyre. Redningsselskapet er ikke part i saken.

Sørensen mener det var to branner om bord og viser til bilder.

– En fra lugaren og en fra flaskene på dekk som står og spruter propan. To flasker fløt opp og den tredje inn i båten, fremholder han.

FUNNET: De to minste gassflaskene ble funnet i sjøen etter havariet.

Politiet undersøkte ikke vraket

Politiet, som ikke undersøkte vraket før «Teis» ble hugget opp, har henlagt anmeldelsen mot Sørensen om grovt forsikringsbedrageri. De har også henlagt Sørensens anmeldelse av Gjensidige for å ha hugget opp hans eiendom – reketråleren.

– Båten ble hevet av forsikringsselskapet, og undersøkelser som er gjort er gjort på initiativ fra selskapet. Politiet har ikke gjort kriminaltekniske undersøkelser av båten, sier Geir Willadsen, seksjonsleder etterforskning hos politiet i Fredrikstad, til VG.

GAMLE TOMTER: Henrik Sørensen på kaia i Utgårdskilen.

Dersom han skulle vinne frem i rettssaken i september, er ikke Sørensen sikker på om han vil kjøpe seg en ny tråler og fortsette som rekefisker.

– Brannen har gitt meg en skikkelig støkk. Jeg er blitt mer skvetten og tenker på at jeg kunne blitt med båten ned.

