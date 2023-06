Jordbærplukkerne Karolina Stelmach, Renate Kilis og bonden Eilev Mellerud veier dyrebare jordbær.

Svak krone kan gi rekorddyre jordbær

HØNEFOSS (VG) Ifølge bonde Eilev Mellerud har plukkeprisen steget med 30 prosent det siste året. Han spår jordbærpriser opp mot 80 kroner kurven. Den svake kronen har mye av skylden, mener han.

Før hadde jordbærbonden Eilev Mellerud 90 utenlandske sesongarbeidere på gården sin i sommermånedene.

– Utenlandsk arbeidskraft har funket som en bærebjelke i norsk jordbærproduksjon, forklarer bonden over en skål jordbær dynket i fløte.

VG møter ham utenfor hovedhuset til Nordre Sørum gård. Før hadde det yret med jordbærplukkere her, mimrer veteranen.

Så kom corona - og så den svake kronen.

Jordbærbonde Eilev Mellerud nyter en norsk klassiker. Jordbær med fløte.

Jordbærkurver opp mot 80 kroner

Nå er ikke den utenlandske arbeidskraften så billig lenger. Den svake kronen gjør at arbeiderne må ha bedre betalt for å få tilsvarende lønn som tidligere år.

– Lønnskostnadene mine er gått opp med 30 prosent per kilo jordbær. Klart det kommer frem i prisen, forklarer jordbærbonden.

Pandemien fikk mange bønder til å slutte med jordbærproduksjon. Gårdene fikk ikke tak i nok arbeidskraft. De som ville fortsette, måtte tenke nytt, forteller bonden. Selv kuttet Mellerud fra 250 mål med jordbær til 40 mål.

– Dagens situasjon passer meg ypperlig, før var det full fres, humrer han.

1 / 3 Hunden Saga (2), som smaker jordbær for første gang. Hun likte sorten Dahli over Korona. Norske jordbær rett fra åkeren på Nordre Sørum gård. NYE BÆR: Mellerud viser frem korona-jordbær, som er klare for plukking neste sesong forrige neste fullskjerm Hunden Saga (2), som smaker jordbær for første gang. Hun likte sorten Dahli over Korona.

Kutt i sesongarbeidere er det også blitt. I år er det bare åtte utenlandske arbeidere som tar turen til gården hans. Slik er det ikke for alle.

– De virkelig store produsentene har over 100 utenlandske arbeidere som plukker, det blir dyrt det.

Det er ikke bare arbeidskraften som importeres med svak krone. Produksjonsmidlene bonden bruker kommer også fra utlandet. Dette driver kostnadene ytterlige opp.

– Noe annet enn dyrere jordbær vil ikke henge på greip. Jeg tror vi får se kurver med norske jordbær opp mot 80 kroner, spår bonden i åkeren.

Saga (2) og Mellerud inspiserer nysådde planter.

Fortsatt billigere enn en halvliter

Egil Chr. Hoen, nestleder i Norges Bondelag, tror også vi vil se dyrere jordbærkurver i sommer. Han sier at kronekursen vil føre til en vesentlig kostnadsøkning denne sesongen.

– Lønningene økes slik at de som kommer utenfra, ikke skal gå ned i lønn. Det er jo bare rett og rimelig, mener Hoen.

Selv er han ikke bekymret over dyrere kurver. Han synes ikke 80 kroner er for mye for skikkelig norske jordbær.

– Når du kan få en kurv norske jordbær billigere enn en halvliter øl, da er det billig, spøker Hoen.

Sammenlignet med utepilsen blir kanskje en kurv med norske jordbær overkommelig.

– Absolutt alt er blitt dyrere

– Arbeidstagerne våre er fortsatt stort sett fra utlandet, forteller Tom Christensen i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd.

Han er selv jordbærbonde, og har god kontakt med flere av produsentene i landet. Tross den svake kronen, sitter ikke Christensen igjen med inntrykk av at det er vanskelig å hyre inn sesongarbeidere.

– Man må bare betale mer. Absolutt alt er blitt dyrere å importere.

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd legger kontinuerlige føringer for prisen på norske jordbær gjennom sesongen. Dette gjøres via anbefalinger de kaller noteringspriser noteringspriserPrisen Grøntprodusentenes Samarbeidsråd anbefaler norske bønder å selge jordbærene sine for til grossister. . Disse prisene kan bøndene bruke som veiledere for utsalgspris, forklarer Christensen.

– Prisene blir satt av tilbud og etterspørsel.

Likevel vil ikke Christensen komme med noe spesifikt prisanslag. Avlingene svinger for mye med været til slikt, mener han. Dette kan gi store prisutslag fra uke til uke og fra sesong til sesong.

Bekymret for svak krone

Sesongarbeideren Andis Voldnis fra Latvia har jobbet sesong i Norge siden 2015. Da var ikke kronekurser et tema. Nå er det noe som snakkes om i både hjemlandet og i åkeren.

– Jeg skal spare kronene jeg får utbetalt, og vente på en bedre kurs før jeg veksler dem til euro, smiler jordbærplukkeren.

Han forteller at flere han kjenner skal gjøre det samme. Kollegaen hans på Nordre Sørum gård, Karolina Stelmach fra Polen, er ikke like opptatt av kronekursen.

Jordbærplukkeren Andis Voldins er i full gang med sesongens arbeid.

– Jeg liker jobben veldig godt, så pengene er ikke det viktigste for meg. Jeg trives også i Norge, det er kjempefint her, sier hun og peker mot jordene rundt seg.

Likevel har hun fått med seg styret rundt den norske kronen.

– Jeg har hørt om folk som ikke får vekslet kronene sine i zloty, forteller hun.

De samme ryktene har Mellerud hørt.

– Kronen svinger så fælt at de ikke vil veksle den. Hvert fall ikke uten voldsomme gebyrer. Her spøkes det med at de ikke kan få betalt i kroner siden den ikke er verdt noe lenger, ler bonden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post