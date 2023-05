FUNNSTED: Mannen i 20-årene ble funnet død ved Løkenåsen skole i Lørenskog fredag kveld. Søndag kom to menn som nå er fengslet i saken i politiets søkelys.

Lørenskog-drapet: Link mellom avdøde og siktede

Politiet bekrefter at det er en kobling mellom den avdøde mannen i 20-årene og de to som nå er fengslet og siktet for drapet eller medvirkning til det.

– Etterforskningen har kartlagt at det er en link mellom avdøde og de to som nå er fengslet. Jeg vil ikke gå nærmere inn på hva denne koblingen er. Det er noe også den videre etterforskningen må kartlegge, sier politiadvokat Grete Bollestad til VG.

Politiet er fortsatt sparsommelige med informasjon om både omstendighetene rundt drapet og et eventuelt motiv, og viser til både at de er tidlig i etterforskningen og at de mener det er bevisforspillelse i saken.

De to mennen som nå er varetektsfengslet, er begge i 20-årene og fra østlandsområdet. De havnet i politiets søkelys søndag, før de ble pågrepet søndag kveld/natt til mandag.

Begge er kjent for politiet fra før.

Alle nekter straffskyld

To andre menn er siktet i saken, men er begge løslatt.

– Mistanken mot dem er svekket, og vi fant ikke at grunnlag for å begjære dem fengslet, sier Bollestad.

Begge de andre siktede mennene er tirsdag varetektsfengslet i fire uker, hvorav en uke er i fullstendig isolasjon. Det bekrefter politiadvokat Bollestad.

Alle de siktede nekter straffskyld.

