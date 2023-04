STRENGERE STRAFFER: Per Willy Amundsen (til venstre) vil ha strengere straffer etter å ha lest historien om Rolf Jacobsen (62). Her viser Jacobsen frem stomiposen som han er avhengig av etter ulykken.

Rolf (62) ble lam etter ulykken – nå krever politiker strengere straffer

Rolf ble lam fra livet og ned. Mannen som kjørte på ham fikk 60 dager fengsel. Nå mener stortingspolitiker Per-Willy Amundsen at straffene bør skjerpes.

Kortversjonen Rolf Jacobsen (62) ble lam fra brystet og ned etter å ha blitt påkjørt bakfra i nesten 200 km/.

Gjerningsmannen i 20-årene fikk 60 dagers fengsel.

Stortingspolitiker Per-Willy Amundsen ønsker å skjerpe straffene.

Amundsen foreslår å vurdere strafferammene og utrede hva som er gjort i andre skandinaviske land

I Danmark kan man risikere at bilen inndras og videreselges av myndighetene ved grov hastighetsoverskridelse, kraftig ruspåvirkning eller ved svært hensynsløs kjøring Vis mer

Stortingspolitikeren har lest VGs reportasje om Rolf Jacobsen (62) som ble lam fra brystet og ned etter å ha blitt påkjørt bakfra i nesten 200 km/t.

Mannen som kjørte på Rolf var i begynnelsen av 20-årene. Samme dag som ulykken skjedde kjøpt en sprek Audi til 840.000 kroner.

– Det gjør et sterkt inntrykk, at en manns handlinger kan gjøre så stor skade for andre menneskers liv. Uten at det gis en straff som står i forhold til ugjerningen, sier Per-Willy Amundsen til VG.

BLE LAM: Lege Rolf Jacobsen ble lam fra brystet og ned etter ulykken i fjor. Han prøver å holde seg oppreist i rullestolen minst en time om dagen – det er bra for kroppen.

Vil ha lovendring

Mannen som kjørte på Rolf ble dømt til 60 dagers fengsel. Politiadvokaten har anket saken, og dommen er ikke rettskraftig.

– Jeg tenker i utgangspunktet at det ikke er unaturlig å se på ei endring av strafferammen. Rett og slett en lovendring, sier Amundsen.

Amundsen mener også at de kan signalisere oveRfor domstolene om at de bør benytte seg mer av de strafferammene som allerede eksisterer.

Strafferammene for uaktsom forvoldelse av betydelig skade og uaktsomt drap er på henholdsvis tre og seks år.

VIL HA STRENGERE STRAFFER: Per-Willy Amundsen (Frp)

Selv skjønner Rolf Jacobsen reaksjonen.

– Jeg tror det går ut over allmenn rettsfølelse. Alle som har lest oppslaget har overfor oss ment at straffen er for lav. Sammenlignet med at for selve fartsovertredelsen alene ville man sannsynligvis fått et par-tre uker med fengsel, sier han til VG.

– Men vel så viktig for meg var det å få fastslått av retten at ulykken skyldtes fartsovertredelsen til straffedømte. Og at jeg selv ikke var bidragende med min helt alminnelige atferd i trafikken, sier han.

Han har tatt til orde for en dansk lovgivning for villmannskjøring. Der man risikerer å få bilen inndratt og videresolgt av myndighetene ved grov hastighetsoverskridelse, kraftig ruspåvirkning eller ved svært hensynsløs kjøring.

Norsk lov åpner også for å inndra kjøretøy ved straffbar handling, men det er en høy terskel. Justisdepartementet sier til VG at det kan være grunnlag for det ved gjentatte overtredelser.

STORE KREFTER: Bilen Rolf satt i traff tunnelveggen, snurret rundt og ble stående med fronten mot fartsretningen. Bilen til råkjøreren i 20-årene havnet på taket.

– Det vil ikke hjelpe meg personlig, men det vil forhåpentligvis forhindre at fremtidige ulykker skjer, mener Rolf Jacobsen.

Han mener det vil ha en preventiv effekt.

– Om man kjører i 200 km/t i en 90-sone har man ikke forstått noen ting om trygghets- og sikkerhetsfølelse. Det er som å gå med et usikret, skarpladd våpen i en folkemengde.

Info Villmannskjøring En ny lov som ble innført i Danmark i mars 2021 gir politiet flere verktøy mot villmannskjøring. De kan nå beslaglegge og selge bilen til villmannskjørere. I Danmark kalles det «vanvidskørsel». Fra 1. april 2021 fram til 20. mars 2023 har politiet i Danmark beslaglagt 1902 kjøretøy. Det er flere ting som kan regnes som villmannskjøring. Blant annet: Om du kjører fortere enn 200 km/t

Om du kjører minst 100 km/t og mer enn dobbelt av fartsgrensen.

Om du har en promille på over 2,0.

Om du begår uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Om du kjører på en særlig hensynsløs måte.

Om du forsettlig forvolder fare for andres liv eller førlighet.

Om du uaktsomt forvolder betydelig skade på noen under særlig skjerpede omstendigheter. Kilde: justisministeriet.dk Vis mer

– Store konsekvenser

– Erfaringsmessig tenkes det mye nytt av naboene våre i sør. Jeg synes overhodet ikke det er en dårlig idé, sier Per-Willy Amundsen om måten danskene løser dette på.

Han opplyser at de kommer til å levere representantforslag til Stortinget der går inn for å vurdere strafferammene. Og at de samtidig ber om at det utredes hva som er gjort i andre skandinaviske land.

– Det er store konsekvenser for dem som blir rammet, og for de nærmeste. Livet blir totalt endret på bakgrunn av en ulovlig handling, sier Amundsen.

I RULLESTOL: Det gikk rundt åtte måneder fra ulykken til Rolf kunne flytte hjem igjen. Han er lam fra brystet og ned og avhengig av rullestol.

– Sterkt inntrykk

– Det gjør sterkt inntrykk å lese om historien til Rolf og Dorte. Historien deres viser med alvor hvorfor arbeidet for bedre trafikksikkerhet må fortsette med uforminsket styrke. Vår alles trafikksikkerhet avhenger av at våre medtrafikanter følger de reglene som er satt, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård i en uttalelse til VG.

Om mulige regelendringer sier han.

STERKT INNTRYKK: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier til VG at det gjorde sterkt inntrykk å lese om Rolf Jacobsen (62) og kona Dorte Kvist (62) i VG.

– Vi har strengt regelverk for alvorlige lovbrudd i trafikken i dag. Det er mulighet både til å forby bruk og for å inndra kjøretøy, men terskelen er naturlig nok høy for å ta i bruk slike virkemidler, sier Nygård.

«Strafferammene er forholdsvis vide i dag, og vi er ikke kjent med at påtalemyndigheten har gitt uttrykk for at det er behov for en heving av strafferammene for denne typen overtredelser», skriver Justisdepartementet i en uttalelse til VG.

VRAK: Bilen Rolf kjørte i ble vraket i ulykken.

– Uaktsomt

– Han er dømt for en uaktsom overtredelse. For å gjøre noe i trafikken som veldig mange norske sjåfører gjør hver dag, sier forsvareren til mannen i 20-årene, Martin Hay til VG.

Han sier folk gjør feil i trafikken regelmessig – som å glemme blinklys, eller ikke overholde vikeplikten.

– Når folk sier de ønsker strengere straffer er det gjerne når de har gjort noe med vilje. Ikke at folk er dårlige sjåfører, sier Hay.

– Det tror jeg gjelder de aller fleste mener. Hvis Amundsen hadde tenkt seg om, tror jeg han er enig i at man ikke skal sone lange fengselsstraffer for å gjøre feil. Dersom man gjør noe bevisst og med vilje, bør man få streng straff, sier advokaten.

– Men han har kjørt i opp mot 200 km/t.

– Det er ikke så mange som gjør. Men i sommer var jeg selv i Tyskland, og da kjørte jeg så fort. Jeg hadde ikke ønske om å skade noen, men det er klart at farepotensialet var ekstremt. Veldig mange andre nordmenn gjorde det samme da de i 2022 var på ferie i Tyskland.