OPPRØRTE: Gruppeleder Eirik Lae Solberg (H), styreleder Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen og bystyremedlem og Helse- og sosialpolitisk talsperson, Hassan Nawaz (H) er opprørte over at politiet ikke vil være med på en prøveordning i Oslo.

Ber Justisdepartementet om lov til rusreform i Oslo

Oslos byråd har nå søkt Justisdepartementet om å få starte en lokal rusreform i Oslo, etter at politiet avviste forslagene.

I et år har Oslos byråd jobbet for en lokal rusreform i Oslo, som sikrer helsetjenester og ikke straff for dem som blir tatt for bruk av narkotiske stoffer.

Dialogen har gått direkte mellom byrådet og politiet, men stoppet opp i vinter da de ikke kom til enighet.

Forslaget om å gjøre Oslo til et «prøvefylke for rusreform» kom fra Oslo Høyre i 2021 og fikk senere støtte av et samlet bystyre.

Bystyret vedtok å søke nasjonale myndigheter om tillatelse, dersom kommunen og politiet ikke kom fram til en enighet.

Nå har nyutnevnt byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman Mushtaq (Ap) sendt en søknad om pilotprosjekt for alle under 23 år.

SØKTE: Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman Mushtaq (Ap).

Høyre: Viktig med press

– Jeg er skuffet over at det ikke ble en løsning med Oslo-politiet. Nå er det viktig at byrådet legger alt press de kan for å få til en løsning med Justisdepartementet. Til syvende og sist er dette et politisk spørsmål, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg (H).

Lae er Oslo Høyres byrådslederkandidat til høstens valg.

– Jeg forventer at justisministeren personlig behandler forespørselen fra Oslo, sier Lae.

Regjeringen, som består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har tidligere gått mot en nasjonal rusreform. Men i Oslo er Arbeiderpartiet lokalt sterkt uenige.

– Vi ønsker forsvarlig helsehjelp

– Vi ønsker forsvarlig helsehjelp og ikke bøter og straff i Oslo for dem som bruker narkotika. Derfor ba vi politi vurdere om å unngå straffereaksjoner, men heller en forvaltningsmessig reaksjon. Politiet har sagt de mener dette innebærer en tidsbegrenset avkriminalisering i Oslo og gikk imot det. Det synet er vi uenige i, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq (Ap), til VG.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman Mushtaq (Ap)

– Men innebærer ikke forslaget i realiteten en avkriminalisering?

– Målet med forslaget vårt er å avdekke hva de reelle behovene til blant de som blir tatt med narkotika i Oslo er. Vi ønsker helsehjelp og rådgivning i stedet for en straffereaksjon. Målet er på sikt at færre bruker rus, sier byråden.

Dagens politikk rammer svært skjevt. I brevet til Justisdepartementet skriver Mushtaq:

«Ungdom med foreldre uten utdanning løper syv ganger høyere risiko for straff, enn ungdom hvis foreldre har høyere utdanning. I tillegg viser det seg at personer som blir tatt med rusmidler på steder der minoritetsungdom og andre sosialt og økonomisk vanskeligstilte personer med rusproblemer oppholder seg, får høyere bøter.»

Politiet: Ikke lovhjemmel

VG har bedt Oslo-politiet om et intervju til denne saken, men ikke fått det i skrivende stund. I et brev til byrådet skriver leder ved felles påtale Beate Brinch Sand:

«Slik Oslo politidistrikt ser det vil Oslo kommunes forslag om pilotprosjekt i realiteten innebærer en tidsbegrenset avkriminalisering av bruk og besittelse i Oslo kommune (alt. Oslo kommunes folkeregistrerte innbyggere). Det finnes enkelte eksempler på avkriminalisering for gitte felt eller i gitte tidsrom. (...) Slik Oslo politidistrikt ser det er det ikke lovhjemmel for en slik ordning.»

– Man må sammenlikne det med sprøyterom-reformen. Det handlet om straffefrihet for en ellers straffbar handling innen et begrenset område, sier Helse- og sosialpolitisk talsperson for Oslo Høyre, Hassan Nawaz, til VG.

Brevet

Mushtaq understreker at kjøp og salg av narkotika fortsatt vil være ulovlig i Oslo.

«Oslo kommunes mål for pilotprosjektet er økt avdekking av bruk av narkotika til eget bruk og å få flere til å motta hjelp for å komme ut av rusproblemene.»

SAMLET: Styreleder Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen, gruppeleder Eirik Lae Solberg (H) og bystyremedlem og Helse- og sosialpolitisk talsperson, Hassan Nawaz (H).

En av dem som er skuffet er Arild Knutsen, styreleder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

– Du blir behandlet som kriminell som rusmiddelbruker i Oslo. Det er en feilslått ruspolitikk, sier han til VG.

– Justisministeren (Emilie Enger Mehl, Senterpartiet, red.anm.) kommer fra et parti som er glade i lokalt selvstyre. Det finnes ingen politisk sak det er mer enighet om i Oslo og flere andre byer enn behovet for rusreform. Går ikke dette gjennom, så har politiet fått diktere politikken på dette feltet, sier Knutsen.