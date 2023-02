Trafikklederen om «Helge Ingstad»-kollisjonen: Det kokte i hodet på meg

Da trafikklederen på Fedje innså at fregatten «Helge Ingstad» ville kollidere med tankskipet Sola TS, ble det så hektisk at han glemte å advare skipene.

NTB

Operatøren på Sjøtrafikksentralens stasjon på Fedje vitnet tirsdag i rettssaken etter fregattforliset i 2018, skriver Bergens Tidende. For dommerne i Hordaland tingrett forklarte trafikklederen at han ikke var klar over at militære skip fra 2016 hadde seilt med det marine AIS – automatisk identifikasjonssystem, i passiv modus, og dermed ikke var synlig for andre skip i nærheten.

Han fortalte retten hvordan han reagerte da han innså at et sammenstøt mellom krigsskipet og det over dobbelt så store tankskipet var uunngåelig.

Retten har fått avspilt opptak av radiokommunikasjonen mellom skipene som var i leden ved Stureterminalen på tiden forut for kollisjonen natt til 8. november 2018. Av dette kan man høre trafikklederen be vaktsjefen om bord på «KNM Helge Ingstad» «gjøre noe» like før kollisjonen.

Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad fotografert en uke etter forliset i Øygarden i november 2018.

Ingen advarsel

Under utspørringen i retten tirsdag undret aktor Benedikte Høgseth på hvorfor trafikklederen ikke brukte noen såkalte markørord som «warning» eller «advarsel» da han snakket til fregatten som hadde kurs rett mot tankskipet.

– På det tidspunktet koker det i hodet på meg. Jeg kom ikke på å bruke markørord. Jeg tenkte bare få ut meldingen, sa han i retten.

Trafikklederen sa at han tenkte på at skulle la fartøyene snakke sammen, og at han ikke skulle blandet seg for mye inn for ikke å forstyrre. Etter at han hadde satt losen på tankskipet i kontakt med broen på fregatten, ble krigsskipet bedt om å svinge styrbord, men svarte da at det ikke var mulig.

Forsto ingenting

– Jeg forsto ingen ting, det ga ingen mening. Jeg skjønte ikke hvorfor han ikke kunne svinge styrbord, sa trafikklederen.

Vaktsjefen og det øvrige mannskapet på broen på fregatten har forklart at de trodde lysene fra Sola TS stammet fra en landfast installasjon og de derfor ikke kunne svinge styrbord, slik alle ba dem om å gjøre.