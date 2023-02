SPYDEBERG: Tvillingene ble funnet døde på denne adressen i januar. En tredje jente ble sendt til sykehus, men overlevde.

Spydeberg-dødsfallene: Hadde inntatt ulike narkotiske stoffer

Politiet understreker at det ikke dreier seg om de nye, farlige stoffene fentanyl og protonitazen.

Det melder politiet i en pressemelding.

Den endelige dødsårsaken til tvillingene Mille Andrea (16) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) er foreløpig ikke klar.

– Endelig dødsårsak kan ikke stadfestes før obduksjonsrapporten foreligger, sier politiadvokat Benedicte Granrud i pressemeldingen.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen sier til VG at foreldrene er orientert om politiets pressemelding. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Politiets hovedhypotese har hele tiden vært at tvillingene døde av en overdose, men å få en obduksjonsrapport tar gjerne flere måneder.

To menn har vært varetektsfengslet i saken, men politiet opplyste tidligere i februar at de ikke ville be om forlenget fengsling av dem.

– Vi mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelsesfare, sa Granrud da.

En av mennene er siktet for uaktsomt drap etter dødsfallene. Den andre er siktet for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand, og for å ha solgt narkotika til dem.