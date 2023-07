FØRSTE GANG:– Det er nok mange ulike årsaker til at folk kommer hit, sier kvinnen som var innom Frelsesarmeen på Rodeløkka for første gang.

Flere og flere kommer hit for å få mat: − Jeg vil ikke bli stigmatisert

RODELØKKA, OSLO (VG) Frelsesarmeen merker en økning av folk som kommer innom for å få hjelp. Flere og flere av dem har jobb, sier daglig leder.

Kortversjonen Frelsesarmeen på Rodeløkka ser at flere minstepensjonister og folk i jobb kommer innom for å få mat.

To kvinner deler sine utfordringer med økende utgifter og behovet for mat. Vis mer

– Det er skremmende å se hva det er som gjør at det tipper over for folk. Så mye har økt i pris, ikke bare mat, sier daglig leder for Frelsesarmeen på Rodeløkka, Irene Mathisen.

VG møter henne på slumstasjonen. Det er tidlig på dagen og så langt har 19 husstander vært innom for å få mat.

De tradisjonelle matutdelingene på stasjonen foregår tre ganger i uken. Maten kommer fra Matsentralen i Oslo, men Mathisen sier de har måttet handle inn ekstra de siste to-tre månedene.

– Det har vært større behov enn det vi har hatt av mat. Da bruker vi penger fra julegrytene våre til å kjøpe mer, sier hun.

SJEF: Daglig leder for Frelsesarmeen på Rodeløkka i Oslo, Irene Mathisen, tar imot VG på slumstasjonen.

Jevn økning

Siden høsten 2022 har de ansatte og frivillige sett en jevn økning av folk som kommer innom stasjonen.

– Det kommer flere og flere som har jobb og egen bolig. De har lagt av en buffer for å klare renteøkning, men når prisen på så mye annet i samfunnet øker, så går det ikke rundt, sier Mathisen.

Hun sier det også er flere minstepensjonister som har behov for å få mat av Frelsesarmeen.

– Minstepensjonister som bor i kommunale leiligheter har fått en tredobling av leien. Det er helt horribelt. Det er ikke rart at matkøene våre vokser da, sier hun.

Tall fra SSB den 9. juni i år viste at den totale prisveksten de siste tolv månedene var på 6,7 prosent.

Det som bidro til prisveksten i mai var dyrere mat, dyrere flyreiser og husleie.

Prisveksten på matvarer var den høyeste siden 80-tallet.

På stasjonen for første gang

I kaférommet på stasjonen sitter det en kvinne som er her for aller første gang.

Hun ønsker å uttale seg anonymt.

– Jeg vil ikke bli stigmatisert ved å stå frem med navn og bilde, sier hun.

KUNSTNER: – Som kunstner blir du god på å være fattig, sier kvinnen. Hun ønsker å være anonym i saken.

Kvinnen og ektemannen har bodd i utlandet i mange år, men nå er de tilbake i hjemlandet.

– Jeg jobber som kunstner, og jeg og mannen min har klart å leve godt med min inntekt og hans pensjon. Men under coronapandemien måtte jeg stenge virksomheten min. Så fikk mannen min en alvorlig kreftdiagnose som han har vært i behandling for. Han kommer ikke til å bli frisk igjen, sier hun.

Det er stille og rolig i kaférommet. En av de ansatte kommer inn fra siden med to hvite poser fylt med mat.

Han setter dem ned ved siden av kvinnen.

– Se her ja! Tusen hjertelig takk, sier hun med et stort smil.

Det renner en tåre nedover kinnet hennes.

– Det er tøft å tenke på tiden som kommer, sier kvinnen etter en stund. Hun forteller om utgiftene som kommer utover høsten. Og om mannens sykdom.

MAT: De hvite posene med mat blir levert til de som kommer innom stasjonen.

Snart skal kvinnen starte i en deltidsjobb. Målet er at økonomien skal bli bedre etter jul.

– Min mann betaler 50 prosent skatt siden vi har vært bosatt i utlandet en stund, men fra årsskiftet vil den gå ned. Jeg håper at vi vil klare oss uten hjelp fra januar, men før det er det nødvendig å komme hit. Jeg trenger hjelp og det er veldig godt å få det her, sier kvinnen som selv har arbeidet som frivillig i utlandet.

Tomt for sparepenger

En annen kvinne sitter i det samme rommet. Også hun er her for første gang.

– Jeg er uføretrygdet. Husleien min har økt med 1000 kroner i måneden det siste året. Strømmen er dessuten veldig dyr om vinteren, så da er det ikke nok penger igjen til mat.

Hun sier hun burde ha kommet hit tidligere.

– Men det har vært vanskelig å gå inn hit. Man skammer seg over det. Men jeg har blitt tatt veldig godt imot, sier hun.

Hun bruker mye tid og krefter på å gruble over penger.

– Jeg tenker på det hele tiden, spesielt om natten. Jeg lever et forsiktig liv og bruker ikke penger unødvendig, men likevel så går det ikke rundt. Jeg klarte meg gjennom forrige vinter fordi jeg hadde litt sparepenger, men nå er det tomt. Hvis uføretrygden hadde økt i takt med utgiftene så hadde problemet vært løst.

MYE FORSKJELLIG: På Rodeløkka har de syv ansatte og ti frivillige på regelmessig basis. Senteret tilbyr mye forskjellig, som mat, veiledning og skolesaker.

Flere enn vanlig

Nå dagens matlevering er over har 61 husstander fått med seg mat hjem.

Dette er flere enn det vanligvis er så sent i måneden, sier daglig leder Mathisen.

– Det er alltid flere innom i starten av måneden for da er det lenge siden man har fått utbetalt lønn og trygd, sier hun.

Tabellen under viser tall fra Frelsesarmeen på Rodeløkka:

Måned Antall husstander som har fått hjelp Herunder barnefamilier Januar 549 197 Februar 562 194 Mars 666 247 April 651 225 Mai 608 225 Juni 413 143

Info Matsentralen Matsentralen Norge er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Matsentralen hjelper både matbransjen med å redusere matsvinn og ideelle organisasjoner med å redusere fattigdom.

I 2022 delte sentralene ut 5500 tonn mat fra 269 leverandører til 537 organisasjoner. Det tilsvarte 11 millioner måltider.

Frelsesarmeen på Rodeløkka er en av 492 veldedige organisasjoner som får og deler ut mat fra Matsentralen.

En intern undersøkelse viste en økning i antall personer som mottar mathjelp fra juni 2022 til mars 2023. Økningen var estimert til 31 prosent, noe som tilsvarer 18.084 flere personer. Kilde: Matsentralen Vis mer

