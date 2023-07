KØ: De potensielle leietakerne står i kø utenfor Bogstadveien 21 før kveldens visning.

Kaos på leiemarkedet: − Ekstreme tilstander

My Andersen Nguyen (20) trodde det skulle gå greit å finne en leilighet i storbyen. Men den gang ei.

Kortversjonen Rolf Erik Hagadokken fra Utleiemegleren melder om ekstreme tilstander i leiemarkedet i Oslo.

Byråden for finans i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen, mener mangel på studentboliger i Oslo er en av årsakene til det høye trykket.

Hagadokken advarer om at leiemarkedet ikke er bærekraftig. Han spår at en to-roms leilighet kan koste 30.000 kroner i måneden innen fem år. Vis mer

I Bogstadveien i Oslo har det dannet seg en kø med håpefulle.

Alle er på utkikk etter en leilighet å leie i Oslo. Inne venter Rolf Erik Hagadokken i Utleiermegleren. Han begynner å bli vant til fulle fortau før visninger.







20 år gamle My Andersen Nguyen er en av mange som er på jakt etter leiebolig i hovedstaden. I oktober kom hun inn på eiendomsmegling på Handelshøyskolen BI.

TITTER: My Andersen Nguyen (20) er på utkikk etter leiebolig. Ada Hermine Pettersen (19) er med som støtte.

Prøvd å leie siden oktober

– Jeg har lett etter leilighet helt siden jeg kom inn på skolen. Jeg tipper jeg har sendt 150 meldinger til utleiere, og har vært på seks visninger bare i sommer.

Nguyen har leid i Askim de siste to årene. Hun forteller at opplevelsen der var en helt annen enn i Oslo.

– Det var mye lettere å finne bolig i Askim enn det er i Oslo. Jeg har leid to leiligheter der uten problemer.

TITTER MER: Nguyen på vei ut av et av de to soverommene i leiligheten.

Får ikke plass på visning

Det er ikke bare det å få en leiekontrakt i hånda som er vanskelig. Nguyen sier at selv det å få plass på visninger er blitt krevende. De fylles opp fort.

Personlig har hun pushvarsler på Finn for å holde seg oppdatert, og en ferdigskrevet melding hun kan sende ut.

– Jeg ser så vidt på bildene. Jeg har sendt fem meldinger bare den siste timen. Jeg føler de er godt skrevet, men de aller fleste svarer oss ikke, sier Nguyen og sukker.

Hun og en venninne startet søkene sine med pristak på 16.000 kroner i måneden, forteller hun.

– Det var håpløst å finne noe så billig. Da må man bo i et bøttekott. Nå er vi oppe på 10.000 hver, det er jo mye for studenter.

Har prøvd alt

Leiligheten som ble vist frem da VG møtte Nguyen, har en leiepris på 18.500 i måneden. Da er ingenting annet enn leie inkludert i prisen.

– Det er jo dyrt, men vi har prøvd BI-boligene og prøvd Studentsamskipnadene sine. Der var det ikke sjanse. Får jeg denne, vil hele studielånet gå til leie.

Nå føler Nguyen at hun har prøvd alt. Hun har satt seg en frist for å finne en bolig å leie i Oslo.

– Fadderuken starter 14. august, da gir jeg opp. Finner jeg ikke bolig innen det, så må jeg pendle fra Askim til Nydalen.

Hun forteller at dette tilsvarer en time med bil, eller 90 minutter med kollektiv hver vei. Nguyen frykter hvordan dette kan gå utover både studier og det sosiale.

NYSGJERRIG: Byråd for finans i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen, lurte på hvordan visningen hadde gått.

70 henvendelser på fire timer

Byråd for finans i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen (MDG), er med VG på visningen på Majorstuen.

– Hvem er det som kommer til å ende opp med å bo her? spør byråden utleiemegler Hagadokken.

– Det er mange aktuelle kandidater. I dag er det unge folk. Gjerne de som er i sin første faste jobb, eller de som fortsatt er studenter, forklarer megleren.

Han sier han aldri har opplevd så stort trykk på leiemarkedet. Nå er det rett og slett ikke plass til alle interessenter på visninger lenger.

Denne visningen annonserte han dagen før.

– På denne fikk jeg 70 henvendelser på fire timer. Sist jeg sjekket hadde 100 stykker favorittmerket den på Finn, sier megleren.

POPULÆR: Aldri før har utleiemegleren Rolf Erik Hagadokken hatt en like hektisk sommer.

Ekstreme tilstander

– Det er hyggelig at så mange vil bo i Oslo, men det er en kjempeutfordring for oss, sier byråden.

Wilhelmsen mener det ikke bygges nok studentboliger i hovedstaden.

Han understreker at det ikke er kommunen som bevilger penger til disse, men staten.

– De burde egentlig øke tilskuddet så vi får litt fart på byggingen av studentboliger. Det er dumt at studenter må konkurrere i så stor grad med andre.

Det er Hagadokken enig i. Megleren mener utleiemarkedet i hovedstaden er i en presset situasjon.

– Slik det er nå, så er det ekstreme tilstander.

ALVORLIG: Byråden ser på boligmarkedet i Oslo som en kjempeutfordring.

– Kjempeutfordring

VG forteller byråden om Nguyen sin opplevelse av leiemarkedet i Oslo.

– Jeg synes det er ganske alvorlig. Når så mange ikke kommer seg inn på markedet, så trenger vi å øke tilbudet av rimelige boliger.

Wilhelmsen trekker frem to tiltak han mener gjør nettopp dette.

– OsloBolig og Etablererbolig vil gjøre det lettere for folk med vanlig inntekt å komme inn på boligmarkedet.

Info OsloBolig og Etablererbolig OsloBolig er et leie til eie-prosjekt, som er lansert av Oslo kommune, OBOS, NREP og Bane NOR Eiendom. Etablererbolig er et prosjekt hvor innbyggere får mulighet til å kjøpe boliger til 80 prosent av markedsprisen. Ved et potensielt salg vil de motta 80 prosent av salgsverdien. Vis mer

Byråden håper disse tiltakene kan lette noe av trykket på leiemarkedet. Han er også klar på at det må bygges mer.

– Jeg skal være litt med på at vi må få ned saksbehandlingstiden i plan- og bygningsetaten. Likevel har vi over 10.000 leiligheter i boligreserve, boligreserve, Boligreserven viser antall boliger med vedtatte detaljreguleringsplaner. Utbygger kan sende inn byggesøknad og komme raskt i gang med bygging.der utbygger sitter på gjerdet.

Helt presist er det 10.646 boliger i reserve per 2. mai 2023, opplyser Oslo kommune til VG.

MANGE: Hagadokken var i begivenhetenes sentrum under visningen.

– Det er ikke bærekraftig

Megler Hagadokken mener at leiemarkedet i Oslo ikke er sunt. Han opplever at tilbudssiden skrumper inn, samtidig som etterspørselen holder seg høy.

– Utleiemegleren er kanskje en av profitørene på dette. Likevel vil vi ikke ha det sånn. Det er ikke bærekraftig i det hele tatt.

Han tror utleiemarkedet må gjøres mer lønnsomt for små investorer. Hvis ikke spår han enda høyere leiepriser, og enda færre utleieboliger.

– Hvis ting ikke legges til rette, så tror vi at en 2-roms kan koste 30.000 kroner i løpet av en femårsperiode. Da blir Oslo bare for eliten.

GLIMT I ØYET: Lauridsen tror man snart må være kvinne, kristen og politistudent for å få leie i Oslo.

Akutt mangel på utleieboliger

– Man kan si at det er bygd 30–40.000 for få boliger i Oslo de siste 20 årene.

Det sier Henning Lauridsen, daglig leder i Eiendom Norge.

Han er ikke uenig i Hagadokken sin spådom om leiepriser på 30.000 for en to-roms.

– Med dagens boligpriser og renter er det ikke lønnsomt på utleiemarkedet. Det betyr kort og godt at det ikke kommer tilførsel av nye utleiere.

Han mener dette har ført til en akutt mangel på utleieboliger i byen, og at utleierne nå kan være strengere i seleksjonen av leietakere.

– Om utviklingen i Oslo fortsetter vil kun kvinnelige, kristne, politistudenter fra bygda få leie, sier han med glimt i øyet.

Men for én av de letende ordner det seg: Etter åtte måneder er leiejakten over for Nguyen.

Noen dager etter visningen forteller hun i en SMS til VG at leiligheten i Bogstadveien nå er hennes.

