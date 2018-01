DRØFTET KORANSKOLER: USAs generalkonsul i Kenya, Glen Keiser, møtte fredag integreringsminister Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

Amerikanerne om raid av koranskoler: - Vi har sett folk som har mistet fingre og tær

Publisert: 12.01.18 14:16

NAIROBI (VG) Etter et møte med innvandrings og integrerinsminister Sylvi Listhaug (Frp) i Nairobi, forteller USAs ambassade at de er i ferd med å avdekke et stort problem med misbruk på koranskoler i Kenya og Somalia.

Når innvandrings innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fredag har et møte med Somalias sikkerhetsminister, er det for å diskutere «iversettelse av returavtalen» mellom Norge og Somalia. Og koranskoler.

I et møte med blant annet den britiske og amerikanske ambassaden fredag, tok Listhaug opp at norske barn blir sendt på koranskoler i Somalia.

- Jo mer vi gjør på dette området, jo flere bekymringsmeldinger får vi også inn. Vi tror vi er i ferd med å avdekke et stort problem, som har vært stort, men skjult for oss. Vi ser toppen av isfjellet, sier Glen C. Keiser ved den amerikanske ambassaden i Nairobi til VG.

- Hvor alvorlig er de tilfellene dere har sett i raidene mot skoler i Kenya og Somalia?

– Noen er ekstremt alvorlige. Vi har sett folk som har mistet fingre og tær, som har blitt lagt i lenker, slått, fått bein brukket, sier Rachel Sunden ved ambassaden til VG.

Amerikanerne understreker at dette gjelder noen skoler, men ikke alle.

Hun forteller at kenyanske myndigheter, etter tips fra amerikanerne, har raidet flere koranskoler og rehabiliteringsskoler for eldre barn - og funnet grove overgrep.

Seinest i desember ble en skole raidet øst i Kenya - og flere britiske borgere ble funnet.

Listhaug opplyser at myndighetene også har funnet norske borgere på slike raid.

– Toppen av isfjellet

NRK skrev i høst om ungdom som ble send fra Norge til Somalia på koranskoler hvor de ble slått, banket og lenket fast. Representantene ved den amerikanske ambassaden sier det er vanskelig å få oversikt over overgrep i Somalia.

- Somalia er vanskeligere. Britene assisterte lokale myndigheter for å gå inn i en skole i Hargeisa i fjor høst, jeg er ikke sikker på om fysisk misbruk var like utbredt der, sier Keiser, og påpeker at det var en skole for jenter, mens de kun har avdekket misbruk på skoler for gutter i Kenya.

- Det som var veldig oppmuntrende, var reaksjonen fra det muslimske miljøet da vi oppdaget skolen. De var veldig sjokkert av graden av fysisk og mulig seksuelt misbruk – og tilbakemeldingen var at dette så absolutt gikk imot islam og alt de sto for. De understreket at dette ikke var noe de ville ha: Koranskoler, ja, men misbruk, nei, sier Keiser.

- Er dette et økende problem?

- Ja, det er et problem som har vart lenge. Vi har merket flere og flere som kontakter oss og ber om hjelp til å komme seg tilbake til USA. Ikke nødvendigvis bare i skoler, men også fra slektningers hus. Så på den måten øker det, men vi aner ikke om antallet slike skoler øker eller om antallet som blir tatt til Somalia mot sin vilje øker, sier Sunden.

– Kan forsikre om at det blir et tema

Listhaug understreker at dette blir et tema når hun skal møte somaliske myndigheter fredag.

– Akkurat hvordan vi skal gå frem i møtet, må vi komme tilbake til. Men at det blir et tema, kan jeg forsikre om, sa Listhaug til VG på tur til Kenya.

- Alle land har akkurat samme problem, og det er at man opplever at unge med somalisk bakgrunn blir sendt tilbake til Somalia og til Kenya fordi man er redd for at de er blitt «for norske», «for britiske» eller «for vestlige», og fordi de har kommet opp i problem som de lettere kan bli løst her, sier hun i dag.

- Politiet i Storbritannia var i møtet veldig tydelige på at det somaliske miljøet må være klar over at hvis du sender ungene dine av gårde på dette, så kan du sende dem rett i hendene på folk som voldtar ungene, banker dem opp, torturerer dem og utsetter dem for helt umenneskelig behandling. Og jeg kan ikke forstå at det finnes foreldre som ønsker det for sine barn, sier Listhaug til VG.

