KrF-topper krever oppvaskmøte: Mener VG-avsløring svekker partiets retningsvalg

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug i KrF krever et ekstraordinært landsstyremøte etter VGs avsløringer om maktspillet i KrF før partiet besluttet å søke makt mot høyresiden. Fylkesleder i Akershus er enig.

– Det svekker grunnlaget for landsmøtevedtaket KrF gjorde 2.november, sier Bjørkahaug.

Hun reagerer etter VGs avsløringer mandag om den dramatiske historien om hva som skjedde i kulissene i KrF fra Hareide holdt sin berømte tale om retningsvalg, til landsmøtet med knappest mulig flertall valgte å søke regjeringsmakt med den sittende regjeringen.

Bjørkhaug vil nå ta kontakt med partiledelsen og be om et ekstraordinært landsstyremøte slik at partiet kan gå gjennom hva som skjedde og ikke skjedde i ukene og dagene før det viktige retningsvalget i KrF.

Hun får støtte av leder i Akershus KrF, Arne Willy Dahl.

Planla abortutspill med Erna

Ropstad begynte å bruke argumentet om at det ville være mulig å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med dagens regjering etter et hemmelig møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen 11. oktober.

I helgen var det demonstrasjoner mot å endre abortloven i hele landet .

Det vakte sterke reaksjoner innad at han brøt interne, vedtatte spilleregler om ikke å blande inn andre partier i kampen om veivalget, får VG bekreftet gjennom kildesamtaler og innsyn i skriftlig dokumentasjon.

– Jeg reagerer på samspillet med Høyre som virker mer strategisk enn man tidligere har fått inntrykk av tidligere, i en prosess der det var viktig av partiet eide prosessen. Her mener jeg Høyre har fått en stor rolle, og det gjør det hele mer krevende, sier Bjørkhaug.

– Svekket tillit til Ropstad

Fylkeslederen i Akershus, som støtter et ekstraordinært landsstyremøte, har tidligere bedt om en mer samlende lederkandidat enn Ropstad, dersom partiet går inn i dagens regjering. Nå er tilliten ytterligere svekket.

– Det som står i VG må tas i betraktning når vi skal velge en ny partiledelse. Det er større grunn nå til å ikke velge Ropstad, hans kandidatur er ytterligere svekket, utifra min vurdering, sier Arne Willy Dahl.

Både Dahl og Bjørkhaug ønsket begge å gå til venstresiden.

