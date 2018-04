BLOMSTERBUD: Knut Arild Hareide brakte med seg en gul og grønn blomsterbukett til festmiddagen på Venstres landsmøte. Foto: Martha Holmes

Hareide åpnet Venstres nachspiel

Publisert: 14.04.18 23:06

JESSHEIM (VG) Mens Høyre hadde nachspiel-nekt på sitt landsmøte, inviterte heller Venstre avholdsmann og KrF-leder Knut Arild Hareide. Han åpnet like godt nachspielet.

Knut Arild Hareide ble invitert for å introdusere nachspielet med en festtale. Den invitasjonen tok han på strak arm. Han unnlot ikke å gjøre oppmerksom på at han står utenfor regjeringen foreløpig.

– Trine, du og jeg har vært et dreamteam på å holde Erna og Siv i ørene. Nå har du, Trine, tatt hovedansvaret. Jeg har bare hatt samværsrett i helgene, sa Hareide til stor fornøyelse for venstrefolkene på landsmøtemiddagen.

Han proklamerte fra talerstolen at han ikke så noen grunn til at Venstre skulle droppe nachspielet, slik Høyre hadde gjort på sitt landsmøte.

Hareide skrøt Trine Skei Grande opp i skyene, og mente hun måtte være en fantastisk forhandler. Han snakket samtidig om et par av sine egne forhandlingsteknikker:

– Jeg så oppslaget om at du Trine, Siv og Erna hadde vært på bar. Da tenkte jeg at dette har jeg vært med på også. Når jeg har vært i statsministerboligen har jeg sett: Server litt vin, og det blir god stemning. Da er det lettere for avholdsmannen Knut Arild å få litt gjennomslag.