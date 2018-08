1 av 3 I ARENDAL: Erna Solberg holder frokostmøte under Arendalsuka. Tomm Wilgaard Christiansen, VG

Erna Solberg truer med 43 timers uke

Publisert: 14.08.18 10:46

ARENDAL (VG) Statsminister Erna Solberg mener det er for få som jobber i Norge. I fremtiden varsler hun at vi må jobbe 43 timer i uken for å opprettholde dagens inntekter – hvis ikke flere kommer inn i arbeidslivet.

Dette var statsministerens hovedbudskap da hun inviterte pressen til frokostmøte i Arendal tirsdag morgen.

Arbeidsmarkedet er nå så godt at det nå er stor mangel på arbeidskraft, sa hun.

– Uten økt sysselsettingsgrad vil vi i fremtiden måtte ha en 43 timers normalarbeidsuke. Derfor er det helt nødvendig å få flere inn i arbeidslivet, sa hun og viste blant annet til at det blir viktig å få flere kvinner til å jobbe heltid.

– Må vi faktisk jobbe 43 timer i uken?

– Jeg har et mål om at vi fortsatt skal ha 37,5 timers arbeidsuke. Det med 43 timer er et regnestykke, men hvis vi ikke får flere folk i arbeid, er det behov for at vi jobber så mye. Alternativet er å kutte velferdsordninger. Arbeid er kjernen i finansieringen av samfunnet vårt, sa hun og la til:

– Dette illustrerer i hvert fall at det ikke er aktuelt med noen 6-timersdag. Det vil bety nedbygging av velferden i Norge.

Her er hennes medisin:

– Det viktigste virkemiddelet er å få med dem som i dag står utenfor arbeidslivet. Hver 3. kvinne jobber i dag deltid. Vi vil jobbe for at flere av dem ønsker å jobbe heltid, sa hun.

Solberg viste til at det i fremtiden vil være for lite inntekter fra oljefondet, til å finansiere dagens velferdsstat.

– Fondet vil over tid ha en «mismatch» mellom inntekter og utgifter. Petroleumsinntekten vil flate ut og synke:

– Vi må ta i bruk ledig kapasitet. Det er etterspørsel etter arbeidskraft i en rekke bransjer. Vi har ikke god nok fleksibilitet, som gjør at folk ikke får bruke restarbeidskraften: Vi klarer ikke godt nok å Ikke å koble de som har lyst til å jobbe, med de rette jobbene. Vi må blant annet kvalifisere folk slik at de kan få jobb.

Hun sier utgangspunktet er god: At ledigheten har falt.

– Stadig flere kommer i jobb. Siden 1. kvartal 2017 har 70 000 flere kommet i jobb. Men utfordringen er at vi trenger flere i arbeid i årene fremover.

Erna får kritikk

Fagforbundsleder Mette Nord er sterkt kritisk til det Solberg sier.

– Erna gjør ikke jobben sin. Hun truer med lengre arbeidstid etter å ha gitt de rikeste 25 milliarder kroner i skattekutt. Hun gjør ikke nok for å få opp sysselsettingsgraden. Hun gjør ikke nok for at alle dem som ønsker full og fast jobb, skal få det, sier lederen av LOs største forbund.

Skremselspropaganda

SV-leder Audun Lysbakken er også klar:

– Dette er skremselspropaganda fra en statsminister som har brukt hemningsløst mye oljepenger på sine budsjetter. Hun vet at det blir trangere tider på grunn av de store og ulønnsomme skattekuttene hun har gjennomført, og nå vil hun skremme folk til å akseptere velferdskuttene som kommer hvis de blå får fortsette å styre landet i årene framover:

– Hvis vi krever at den økonomiske eliten bidrar mer til fellesskapet og arbeidstakerne er villig til å prioritere mer fritid i lønnsoppgjørene er kortere arbeidstid fullt mulig. Dette er rett og slett et spørsmål om hvordan vi fordeler framtidig vekst i produktiviteten. Husk at høyresiden alltid har vært mot kortere arbeidstid, hadde de fått bestemme hadde vi vel hatt 10- eller 12-timersdag ennå, sier han.