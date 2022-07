HVILER UT: Hvalrossen Freya er på Oslo besøk. Hun ble første observert i vannet ved Frognerstranda.

Klar beskjed: Ligg unna Freya!

Hold minst 10 meter avstand til Freya. Nærgående folk kan føre til situasjoner der hvalrossen blir vurdert å utgjøre en fare for mennesker, noe som kan utløse ønske om at Freya skal avlives, advarer Oslo kommune.

Det ønsker Bymiljøetaten i Oslo kommune å unngå. Derfor kommer de nå med en klar beskjed til byens borgere.

– Ikke gå nærmere enn 10 meter med båt, vannscooter eller lignende skriver Bymiljøetaten på Facebook.

Etaten advarer også om at oppsøkende personer kan føre til at den publikumskjære hvalrossen havner i livsfare.

– Nærgående folk kan fremprovosere fluktsituasjoner der Freya skader seg selv på båter eller brygger. Det kan også føre til situasjoner der dyret blir vurdert å utgjøre en fare for mennesker. Dette kan utløse ønske om at Freya skal avlives, noe vi må unngå.

Båteiere i Frognerkilen, der Freya nå oppholder seg, bes iverksette tiltak mot den 600-kilo tunge hvalrossen.

– Eiere av båter i Frognerkilen bør vurdere tiltak for å forebygge at hvalrossen skal kunne komme opp i båten. Båter med et lavt akterparti som hvalrossen kan komme seg opp i bør om mulig fortøyes med akterpartiet vendt inn mot brygga.

Fiskeridirektoratet kom med en klar beskjed onsdag og ba folk holde avstand til Freya. Hvalrossen er en fredet art, og direktoratet sa at avliving ikke er et alternativ.

Bymiljøetaten skriver at hvalrosser normalt holder til langt mot nord, blant annet ved Svalbard og at de relativt raske svømmere som kan være lenge under vann.

– En nysgjerrig/leken hvalross kan potensielt trekke med seg en svømmer under vann. Sannsynligheten for at dette skal oppstå er svært lav, men man skal absolutt ikke svømme i umiddelbar nærhet av en hvalross. Freya har så langt ikke blitt observert i nærheten av noen av Oslos badestrender, skriver de på Facebook.

En mann på vannscooter ble redningen, da en gutt havnet i vannet sammen med kjendishvalrossen Freya onsdag.

En gutt på 17 år, som ønsker å være anonym, fortalte til VG at han og tanten hans var på tur med sup-brett ved Frognerkilen i Oslo, da han plutselig så hvalrossen komme mot seg.

– Jeg fikk beskjed fra han på vannscooteren at jeg måtte komme meg unna. Jeg prøvde å skynde meg og falt i vannet.

Gutten sier at han ble sjokkert og redd. Han forteller at han ikke er fra området og ikke kunne vite at hvalrossen var i nærheten.

Ifølge Bymiljøetaten utgjør hvalrosser normalt ingen fare for mennesker så lenge vi holder avstand.

– Freya har til en viss grad blitt vant til mennesker rundt seg, men dette er et stort, vilt dyr som vi må ta hensyn til, både for dyrets egen skyld og for vår egen sikkerhet, skriver de.

Onsdag ettermiddag ble Freya slept ut fra kai i Frognerkilen. Tirsdag skrev VG om Mathias Ysen Brandt-Kjelsen, som fikk båten sin ødelagt av Freya.