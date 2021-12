SLÅR ALARM: Kimbell Fall (41) sier opp jobben som intensivsykepleier.

Frykter beredskapskrise blant sykepleiere: Kimbell (41) slutter

Kimbell Fall sier hun er bekymret for pasientsikkerheten og velger å slutte før hun havner i en situasjon hvor det kan skje feiltrinn.

Av Malene Birkeland

– Arbeidsbelastningen har vært for høy. Det går ut over helsen og motivasjonen.

Det sier Kimbell Fall (41), som har jobbet som sykepleier siden 2005. Fra 2013 har hun jobbet som intensivsykepleier på Rikshospitalet.

Nå har hun bestemt seg for å slutte.

– Når vi er så slitne, og mentalt så vidt til stede, da bekymrer jeg meg for pasientsikkerheten. Vi har de mest krevende pasientene i hele landet. Jeg ønsker at de skal få den beste behandlingen, men jeg ser nå at vi er på et bristepunkt og det snart går ut over pasientsikkerheten.

Hun legger til:

– Det er en stor grunn til at jeg går. Jeg vil ikke havne i en situasjon hvor det skjer feiltrinn.

Hun hevder den høye belastningen «daglig» går ut over pasientsikkerheten, og peker blant annet på høyt sykefravær og mangel på intensivsykepleiere.

Hun går nå over til å jobbe i et vikarbyrå.

– Da har jeg frihet til å velge når og hvor jeg skal jobbe. Det gir meg muligheten til å hente meg inn igjen.

– Alvorlig

Flere sykehus har sett en økning i antall sykepleiere som sluttet i 2021 sammenlignet med i 2019, året før pandemien slo til, viser tall VG har hentet inn. Blant sykehusene som har svart, har antallet økt fra 1900 til 2027 – se oversikt her:

Info Antall sykepleiere som har sluttet i 2019 og 2021 Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus: 2019: 571 2021: 649 Sunnaas sykehus: 2019: 10 2021: 15 Sykehuset Telemark: 2019: 159 2021: 121 Vestre Viken: 2019: 58 2021: 94 Sykehuset Innlandet: Sykehuset gjør oppmerksom på at de høye tallene blant interne som har sluttet i 2019 skyldes at sykehuset Kongsvinger ble flyttet over til et annet helseforetak, Ahus. VG har derfor ikke tatt med tallene i totalen. 2019: Eksternt sluttet: 102 // Internt sluttet: 565 2021: Eksternt sluttet: 93// Internt sluttet: 247 Helse Vest Tallene omfatter alle helseforetak under Helse Vest og gjelder for fast ansatte under 62 år. 2019: 310 2021: 329 Helse Midt-Norge Tallene omfatter alle helseforetak under Helse Midt-Norge og gjelder for sykepleiere som har vært fast ansatt. 2019: 293 (90 over 60 år) 2021: 284 (81 over 60 år) Helse Nord Universitetssykehuset Nord-Norge: 2019: 55 2021 (pr. 20 august): 46 Finnmarkssykehuset: 2019: 30 2021: 39 Vis mer

Årsakene til at sykepleiere slutter er ofte sammensatte.

Men på en undersøkelse utført av Sykepleien i oktober svarte 72 prosent av sykepleierne i kommunene at de har vurdert å slutte. 69 prosent oppgir at årsaken er at bemanningen ikke er i samsvar med behovet, 64 prosent er misfornøyd med lønnsnivået, 59 prosent oppgir den psykiske belastningen.

Intensivsykepleier ved Ullevål sykehus, Rolf-André Oxholm, er stedfortredende tillitsvalgt for norsk sykepleierforbund – og er også konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst.

Han sier at minst 50 intensivsykepleiere har sluttet på OUS i år. Bare fire av dem gikk av med pensjon.

– Det er et høyt tall, høyere enn vanlig, sier han.

Rolf André Oxholm er tillitsvalgt på heltid. Her er han avbildet i november i år der han tar en ekstravakt på Oslo universitetssykehus.

Oxholm mener en annen utfordring er at Helse Sør-Øst sliter med søkere til ledige stillinger, og at sykehus mister spesialsykepleiere. Overtidsarbeid og ekstravakter på fast personale siden starten av pandemien pekes på som en av årsakene.

– Det er alvorlig. I tillegg har vi veldig høy gjennomsnittsalder på spesialistsykepleierne, flere nærmer seg pensjon, sier han.

Helse Sør-Øst ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til sykehusene i helseregionen.

Frykter beredskapskrise

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund sier at flere kommuner og sykehus mangler sykepleiere – og sliter med å rekruttere. Hun frykter beredskapskrise ved norske sykehus.

– Sykepleiere er nøkkelpersonell i helsetjenestene. At 7000 sykepleiere mangler i dag er alvorlige tall for beredskap.

FRYKTER BEREDSKAPSKRISE: Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

– Med økende sykefravær og økning av sykepleiere som slutter, så er det uforståelig at ikke arbeidsgivere og politikere gjør kraftige grep for å sikre befolkningen, legger hun til.

Forbundslederen mener pandemien bare er en «akutt krise på en allerede kronisk krise».

– Og når ikke engang en pandemi får politikere og arbeidsgivere til å reagere, blir dette dråpen, sier hun.

– Er helt kjørt

Diem Linh Huynh Thach (29) elsker å jobbe og har hatt flere jobber ved siden av sykepleierjobben. Blant annet som ansatt i butikk og pub.

Sykepleierstillingen på Ullevål sykehus må nå vike.

– Det har alltid vært tungt og dårlig bemannet. Vi må begrunne godt for hvorfor vi trenger flere på jobb, enda vi ikke rekker å tisse og spise.

Hun legger til:

– Lønnen er ikke god nok for det vi gjør. Derfor tar jeg andre jobber hvor jeg får lønnen jeg fortjener, der jeg orker å gjøre noe etter jobb og har overskudd. Etter sykepleierjobben er jeg helt kjørt.

SLUTTER: Diem Linh Huynh Thach slutter som sykepleier.

Hun sier at hun opplever at det er så travelt at det går ut over pasientene – og legger frem flere eksempler:

– Pasienter ligger lenge i urin og avføring før man før skiftet på dem. Man rekker heller ikke å snu pasienter som er sengeliggende, og det utvikler seg derfor til liggesår, som er både smertefullt og belastende for pasienter. Man rekker heller ikke å mate pasienter, og pasienter ligger flere døgn uten at man har mobilisert dem opp. Pasienter som er urolige og uklare ligger på rom alene, og man rekker ikke å se til dem ofte nok.

– Vanskelig å planlegge

HR-direktør Susanne Flølo ved OUS anerkjenner at enkelte sykepleiere har en stor arbeidsbelastning.

– Når det gjelder turnover blant spesialsykepleiere har den ligget rundt syv til åtte prosent de tre siste årene. For intensivsykepleiere spesielt har den vært mellom fem og syv prosent de tre siste årene, svarer hun.

– Stemmer det at OUS ikke har villet inngå avtale om høyere kompensasjon for utvidet arbeidstid? Hvis ja, hva er grunnen til dette?

– Ja, det stemmer at OUS ikke har inngått avtale om utvidet arbeidstid med høyere kompensasjon nå. Avtale om utvidet arbeidstid er et virkemiddel når man trenger økt kapasitet som kan planlegges. Slik situasjonen er nå, hvor det er vanskelig å planlegge og vakter må dekkes på kort varsel, er dette overtidsarbeid. Vi søker imidlertid i størst mulig grad å løse situasjonen med frivillighet for å unngå å pålegge overtidsvakter, sier hun videre.

– Hva gjør dere for å beholde sykepleierne, senke arbeidsbelastningen og bedre vilkårene deres?

– Vi har for eksempel flere seniorpolitiske tiltak som gjør at ansatte står lenger i jobb, vi vurderer oppgaveglidning for å avlaste sykepleiere med oppgaver som andre yrkesgrupper kan gjøre, og vi har fokus på arbeidstidsplanlegging som er best mulig tilpasset både den ansattes behov og driftens behov. Lederne tilstreber så langt de kan å fordele arbeidsbelastning og oppgaver så jevnt som mulig.

Medisinsk direktør ved OUS, Hilde Myhren, sier at hun ikke frykter en beredskapskrise.

– Hvordan sikrer dere pasientsikkerheten med tanke på det sykepleierne beskriver ovenfor?

– Foreløpig er det ikke bemanning som utfordrer pasientsikkerheten. Det er høy kompetanse og ikke redusert på antall ansatte på jobb. Kapasitet på intensiv er normalt høyt utnyttet og det gjelder også under pandemien. Også under normale forhold utsettes inngrep når det er fullt på intensiv. Nå gjøres dette i større omfang. Store beredskapsressurser på intensiv vil sykehuset aldri få, til det er driften av disse enhetene for kostbar, svarer hun.

Helseminister Ingvild Kjerkol

Helseministeren: Vil øke intensivkapasiteten

Helseminister Ingvild Kjerkol skriver på e-post til VG at hun er godt kjent med at sykepleiere – og annet helsepersonell – har stått, og står i, en krevende arbeidssituasjon.

Hun opplyser om at regjeringen vil øke intensivkapasiteten – der flere sykehus opplever stort press.

– Jeg har stor forståelse for at dette er krevende både for ansatte, pasienter og pårørende. I 2021 fikk helseregionene i oppdrag å opprette minst 100 nye utdanningsstillinger. Dette arbeidet er i gang. I budsjettet for 2022 har vi foreslått å opprette flere utdanningsstillinger for spesialsykepleiere.

Hun skriver at de for budsjettet neste år foreslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene.

– Arbeidet med Helsepersonellkommisjon vi har varslet er også i gang. Denne skal på litt lengre sikt fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell – over hele landet. Det har høy prioritet for regjeringen, og vi vil ta med oss partene i arbeidslivet i arbeidet.

