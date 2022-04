STORE ØDELEGGELSER: En ødelagt russisk stridsvogn i byen Trostsyanets rundt 400 kilometer øst for Ukrainas hovedstad Kyiv 28. april. I bakgrunnen kan man se et monument fra andre verdenskrig.

Russland har mistet flere hundre stridsvogner - kan skyldes én bestemt feil

Flere hundre defekte russiske stridsvogner skal være ødelagt i Ukraina. Eksperter mener at Russland burde sett problemet komme.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Sprengte russiske stridsvogner er det nyeste tegnet på at Russlands invasjon av Ukraina ikke går som planlagt.

Flere hundre russiske stridsvogner skal være ødelagt i Ukraina siden krigen startet for over to måneder siden.

Eksperter sier at stridsvognene har en defekt som det vestlige militæret har vært klar over i flere tiår. De mener at Moskva burde forutsett problemet.

– Dette er en designfeil, sier Sam Bendett ved tenketanken Center for a New American Security til CNN.

«Troll i eske»

Feilen er knyttet til hvordan ammunisjonen er lagret og blir kalt en såkalt «troll i eske»-effekt, oppkalt etter barneleken med samme navn.

I motsetning til vestlige stridsvogner, bærer de russiske vognene flere prosjektiler i tårnet.

Det gjør dem svært sårbare, fordi til og med et indirekte treff kan forårsake en kjedereaksjon som fører til at ammunisjonslagre med opp mot 40 prosjektiler eksploderer.

TOTALSKADET: Oleksii Shcherbo (98) går forbi et nedbrent hus og en ødelagt stridsvogn i landsbyen Sloboda utenfor Tsjernihiv 5. april.

Sjokkbølgene kan sende tårnet opp i en høyde som tilsvarer en toetasjes bygning, skriver CNN. Det er som oftest to menn i tårnet og en sjåfør i vognen.

– Hvis du ikke kommer deg ut innen sekunder blir du hakkemat, sier forsvarsindustrianalytiker Nicholas Drummond til nyhetskanalen.

Han sier at feilen skaper problemer for nesten alle pansrede kjøretøy Russland bruker i Ukraina.

Lang opplæring

Forsvarsministeren i Storbritannia, Ben Wallace, mener Russland kan ha mistet så mange som 580 stridsvogner siden krigen startet.

Ifølge Wallace har mer enn 15.000 russiske soldater mistet livet. Det er vanskelig å si hvor mange av disse som er mannskap for stridsvogner, men det er ingen tvil om at de er krevende å erstatte.

Opplæring av slikt mannskap tar minst flere måneder, og ett år regnes som kort tid, ifølge Aleksi Roinila, som er tidligere mannskap for stridsvogner i det finske militæret.

Det vestlige militæret ble oppmerksom på feilen under Gulfkrigen mot Irak i 1991 og 2003 - da et stort antall av Iraks russiskproduserte T-72 stridsvogner møtte samme skjebne. Drummond sier at Russland ikke lærte av Irak.

Da stridsvognen T-90, etterfølgeren av T-72, ble tatt i bruk i 1992 var panseret oppgradert, men missilsystemet forble likt som forgjengeren.

Det er imidlertid noen fordeler med et slikt system. Bendett sier at det sparer plass og gir stridsvognene en lavere profil, som gjør dem vanskeligere å treffe i kamp.