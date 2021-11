BOLIGBLOKK: To barn ble funnet med alvorlige skader i en bygård utenfor en boligblokk i Hässelby i Stockholm søndag kveld.

Barn skal ha falt fra leilighet i Stockholm – to pågrepet

Ett av de to barna som ble funnet alvorlig skadet i Stockholm søndag kveld er bekreftet død. Politiet mistenker at barna ble kastet ut fra en balkong, og barnas far er pågrepet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Søndag kveld pågikk det en stor politiaksjon etter at to barn på under ti år ble funnet med alvorlige skader utenfor en bygård i Hässelby i Stockholm.

Mandag morgen bekrefter politiet at det ene barnet har dødd som følge av skadene, mens det andre barnet er livstruende skadet.

Politiet mistenker at barna har falt fra en stor høyde, og to personer er pågrepet og mistenkte for drap og drapsforsøk. Disse har en relasjon til barna, ifølge politiet.

Barnas far pågrepet

Svenske medier melder at én av de to mistenkte, en mann i 40-årene, er barnas far. Ifølge Aftonbladet skal han ha knivstukket barna før han kastet dem ut av leiligheten. Ifølge avisen er det 15 meter ned til bakken fra leiligheten. Disse opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Søndag kveld gjorde politiet tekniske undersøkelser av leiligheten og banket på hos naboer. Aftonbladet har snakket med en rekke naboer, som ifølge avisen er sterkt preget etter det som har skjedd.

Én av dem er Mattias Elverljung, som har bodd i området i fem år.

– Det føles helt ubegripelig. Det er forferdelig at det hender overhodet, men det er klart at man blir ekstra påvirket når noe sånt skjer i ens egen bakgård, sier han til Aftonbladet.

En nabo som bor i samme oppgang som familien har fortalt til Expressen at han hørte lyder fra leiligheten rundt klokken 21.30, men at han ikke hørte noen barnerop. Ved midnatt banket politiet på døren og spurte hva han hadde hørt.

– Familien var uvanlig stille. Jeg trodde først det var noe som hadde skjedd lenger oppe, sier han til Expressen.

Naboen opplevde familiefaren som hyggelig, forteller han til avisen.

– Jeg traff han i heisen iblant. Faren var veldig hyggelig og imøtekommende, sier faren.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 21.46, og nødetatene rykket ut med store styrker, ifølge Aftonbladet. Da bekreftet politiets pressetalsperson Helena Boström Thomas til VG at de mistenkte at barna hadde falt fra stor høyde og at de ikke utelukket noe at noe kriminelt hadde skjedd.