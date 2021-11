BOLIGBLOKK: To barn ble funnet med alvorlige skader i en bygård utenfor en boligblokk i Hässelby i Stockholm søndag kveld.

Barn skal ha falt fra balkong i Stockholm – mistenker drapsforsøk

Det pågår en stor politiaksjon i Sverige etter at to barn på under ti år ble funnet med alvorlige skader utenfor en bygård i Hässelby i Stockholm søndag kveld.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 21.46. Nødetatene er på stedet med store styrker, skriver Aftonbladet.

Politiet mistenker at barna har falt fra en balkon, ifølge avisen, og politiet etterforsker hendelsen som drapsforsøk.

– Vi mistenker at de har falt fra stor høyde, fra en bolig. Vi kan ikke utelukke at det ligger en forbrytelse bak, sier Helena Boström Thomas, pressetalsperson hos politiet, til Aftonbladet.

Anonyme kilder opplyser til Expressen at en mann og en kvinne er pågrepet. Mannen mistenkes for å ha skadet barna før han kastet dem ut, skriver avisen, men legger til at disse opplysningene ikke er bekreftet av politiet.

Både Aftonbladet og Expressen har kilder på at ytterligere én skadet person skal ha blitt funnet i nærheten.