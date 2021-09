MOT STORTINGS-SLALÅM: Rødt-leder Bjørnar Moxnes advarer mot slalåmkjøring i Stortinget – at Ap og Sp henter støtte både til venstre og høyre, alt etter hva som passer de to partiene best.

Moxnes advarer Støre og Vedum etter sonderingsbrudd

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier en ny regjering med Ap og Sp må ta hensyn til at det er et klart flertall for venstresiden på Stortinget.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ble det klart at Sosialistisk Venstreparti (SV) takker for seg etter fem dager med regjeringssonderinger sammen med Senterpartiet (Sp) og Arbeiderpartiet på Hurdalssjøen Hotel.

– Jeg vil advare Støre og Vedum mot å kjøre slalåm i Stortinget ved å samarbeide med høyresiden i viktige saker. Det vil være å se bort fra velgernes klare ønske om et politisk skifte, sier Moxnes til VG etter at det ble klart at SV trekker seg fra regjerings-sonderingene – og at det ikke blir en flertallsregjering.

les også SV-kilder til VG: Derfor ble det brudd

Rødt gjorde et brakvalg og får 8 mandater i det nye Stortinget, opp 7 mens SV får to flere og sitter med 13 av de totalt 169 mandatene.

Se valgresultatet her.

– Rødt gikk mest frem av alle partier etter Senterpartiet, sier Moxnes.

Senterpartiet får 28 mandater i det nye Stortinget, opp ni.

– Det siste landet trenger er en regjering som viderefører Høyres politikk for økte forskjeller og slår ring rundt forlik for profitt i velferden, skattekutt til de rike og en tafatt klimapolitikk. Derfor vil jeg gi en klar beskjed til Støre og Vedum: Glem ikke at dette var venstresidens valg, sier Moxnes.

les også Lundteigen: Sp var beredt til forhandlinger med SV

Han viser til at de tidligere har tatt initiativ til en allianse på venstresiden og at de står sammen om å sikre at velgerne og mandatene får uttelling.

– Det gjentar vi nå. Og vi inviterer SV med på en felles front for å binde opp en ny regjering til venstre for seg.

SV-kilder sier til VG at det var for lite penger på bordet, liten forhandlingsvilje om olje og klima samt dyp uenighet om skatte- og avgiftsnivå som førte til at det SV brøt ut av sonderingene med Ap og Sp. Det skal blant annet ikke ha vært mulig å oppnå enighet om en felles oljepolitikk.

– Hvis det skal bli vanlige folks tur, må en ny regjering si opp forlikene med de borgerlige som trekker skattepolitikken, miljøpolitikken og velferdspolitikken i mer urettferdig retning, avslutter Moxnes i Rødt.