MOT STORTINGS-SLALÅM: Rødt-leder Bjørnar Moxnes advarer mot slalåmkjøring i Stortinget – at Ap og Sp henter støtte både til venstre og høyre, alt etter hva som passer de to partiene best.

Ekspert om SV i opposisjon: «Bittersøtt» for Rødt

Lederen for venstresidens tankesmie Manifest mener Støre blir mer sårbar uten SV i regjering. Det gjør også at Rødt ikke får «skinne i ensom sosialistisk opposisjon».

Onsdag ble det klart at Sosialistisk Venstreparti (SV) takker for seg etter fem dager med regjeringssonderinger sammen med Senterpartiet (Sp) og Arbeiderpartiet på Hurdalssjøen Hotel.

– Jeg vil advare Støre og Vedum mot å kjøre slalåm i Stortinget ved å samarbeide med høyresiden i viktige saker. Det vil være å se bort fra velgernes klare ønske om et politisk skifte, sier Moxnes til VG etter at det ble klart at SV trekker seg fra regjerings-sonderingene – og at det ikke blir en flertallsregjering.

– Hva vil det bety for Rødt å få SV i opposisjon?

– Jeg tror det øker sjansen for gjennomslag. Etter høstens valgresultat er Ap sterkere utfordret enn noensinne av den sosialistiske venstresiden, som hadde enda større fremgang enn Senterpartiet, sier lederen for venstresidens tankesmie Manifest Magnus Marsdal.

Han mener at Støre håpet å kunne bruke SV som en buffer mot kritikk fra venstre:

– Hvis regjeringen ikke leverer, vil kritikken fra grasroten nå ramme regjeringssjef Støre, og ikke Lysbakken. Det gjør Ap sårbart. Da øker sjansen for at venstrepartiene får gjennom visse kampsaker, for Støre kan ikke tape for mange velgere til dem, utdyper han.

Han peker imidlertid på et paradoks:

– Jeg tror kanskje Moxnes og Rødt gledet seg litt til å skinne i ensom sosialistisk opposisjon, og kanskje bli større enn SV neste gang. Men jeg tror Moxnes ser at lagoppstillingen som avtegner seg nå gir større muligheter for gjennomslag, sier Marsdal.

«Bittersøtt»

Marsdal omtaler situasjonen for Moxnes og Rødt som «bittersøtt».

– De gledet seg nok til å være de eneste opposisjonelle på sosialistisk venstreside, men det er bedre å være et lag som kan presse Støre den sosialistiske venstresidens samlede kraft.

Leder for venstresidens tankesmie Manifest Magnus Marsdal.

– Er det Ap som taper mest på at SV går i opposisjon?

– Antagelig, ja. Støre kommer i en mye mer utsatt posisjon når han står uten SV som fender mot den utålmodige grasroten i miljøbevegelsen og fagbevegelsen, sier han.

Ifølge Marsdal er det mye som står på spill for Ap-ledelse, som har vært vant til å dominere arbeiderbevegelsen, LO og venstresiden de i 100 år.

– Skal de beholde overtaket, kan de ikke ta sjansen på at den sosialistiske venstresiden vikser seg jevnstor med Ap ved neste valg, sier han.

Det som ifølge Marsdal kan ødelegge for SV og Rødt i opposisjon, er om de ikke klarer å samarbeide

– Hvis Rødt og SV er som knoll og tott, bare konkurrerer og alltid stiller hvert sitt forslag, tror jeg mange velgere tenker «herregud, for et opplegg». På området som klima og industri, økonomisk rettferdighet og velferd uten profitt, bør SV og Rødt stille felles forslag som utfordrer Støre ved å vise velgerne at «dette er en mulig vei å gå», sier han og fortsetter:

– Mange tror partier har null makt om de ikke sitter i regjering. Men konkurransen om velgerne frem mot neste valg ir den sosialistiske venstresiden tidenes største mulighet for innflytelse. Spørsmålet er om de klarer å bruke den.

Klar beskjed til Støre

Rødt gjorde et brakvalg og får 8 mandater i det nye Stortinget, opp 7 mens SV får to flere og sitter med 13 av de totalt 169 mandatene.

Senterpartiet får 28 mandater i det nye Stortinget, opp ni

– Det siste landet trenger er en regjering som viderefører Høyres politikk for økte forskjeller og slår ring rundt forlik for profitt i velferden, skattekutt til de rike og en tafatt klimapolitikk. Derfor vil jeg gi en klar beskjed til Støre og Vedum: Glem ikke at dette var venstresidens valg, sier Moxnes.

Han viser til at de tidligere har tatt initiativ til en allianse på venstresiden og at de står sammen om å sikre at velgerne og mandatene får uttelling.

– Det gjentar vi nå. Og vi inviterer SV med på en felles front for å binde opp en ny regjering til venstre for seg.

SV-kilder sier til VG at det var for lite penger på bordet, liten forhandlingsvilje om olje og klima samt dyp uenighet om skatte- og avgiftsnivå som førte til at det SV brøt ut av sonderingene med Ap og Sp. Det skal blant annet ikke ha vært mulig å oppnå enighet om en felles oljepolitikk.

– Hvis det skal bli vanlige folks tur, må en ny regjering si opp forlikene med de borgerlige som trekker skattepolitikken, miljøpolitikken og velferdspolitikken i mer urettferdig retning, avslutter Moxnes i Rødt.