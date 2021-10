RØRT: Jonas Gahr Støre fikk vite hvem som vant på en lapp som ble sendt inn på et av forhandlingsrommene på Hurdalssjøen hotell klokken 11.

Støre om fredsprisen: − Ble veldig rørt

HURDAL (VG) Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov ble tildelt Nobels fredspris fredag. Det rette tidspunktet å belønne den frie og uavhengige pressen, ifølge eksperter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er gledelig og veldig rørende å virkelig kunne anerkjenne Nobelkomiteens valg, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Muratov og Ressa er to individer med et ekstremt mot, som med fare for eget liv gjør sitt arbeid i journalistikkens tjeneste, sier Støre kort tid etter at vinnerne ble kjent.

Ressa er en av grunnleggerne bak nyhetsstedet Rappler, som et nyhetsmagasin for undersøkende journalistikk. Muratov er på sin side sjefredaktør for den regimekritiske avisen Novaya Gazet i Russland.

Fredag ble de tildelt fredsprisen for deres arbeid innen kritisk journalistikk.

– Betydningen det har for dem i det arbeidet de gjør er stor, sier Støre.

Støre var en av dem som nominerte Ressa til fredsprisen. Han forteller at han fikk beskjeden om fredsprisvinnerne skrevet på en lapp under regjeringsforhandlingene i Hurdal.

– Jeg ble veldig rørt da jeg så det, sier Støre.

Sittende statsminister Erna Solberg (H) kommer også med sine lovord på Twitter:

– Gratulerer til Ressa og Muratov med nobelprisen. Komitéen understreker at de representerer alle journalister som står for ytringsfrihet når demokrati og pressefrihet står overfor stadig dårligere forhold, skriver hun.

– En viktig og riktig pris

Kjersti Løken Stavrum, styreleder i norsk PEN, er fornøyd med nobelkomitéens avgjørelse:

– Det er en viktig og riktig pris. Etter mange år med falske nyheter og desinformasjon, har det blitt tydelig at fri og uavhengig journalistikk er avgjørende for å sikre demokratiet og åpne samfunnet, sier hun til VG.

Stavrum forteller at hun selv har møtt Maria Ressa tidligere, og at hun lenge har vært tilhenger av arbeidet til den ferske fredsprisvinneren.

– Hun er veldig viktig, en erfaren journalist. Hun er innovativ – Rappler er basert på det nyeste innen journalistikken – og ekstremt uredd.

– Jeg har faktisk vært litt bekymret for sikkerheten hennes, og er glad for at verdenssamfunnet nå skal følge med på henne, sier Stavrum.

FORNØYD: Kjersti Løken Stavrum, styreleder i norsk PEN, forteller at hun lenge har vært tilhenger av arbeidet til Maria Ressa.

Sergej Mulin, tidligere kommentator i Novaja Gazeta, reagerer positivt på nyheten om at Dmitrij Muratov er blitt fredsprisvinner:

– Dette er en anerkjennelse av kvalitetsjournalistikk. Novaja Gazeta er den siste bastion av kvalitetsjournalistikk i Russland - ut fra vestlig standard, sier han til VG.

I et Twitter-innlegg skriver avisen at avisen at Muratov vil dele en del av prispengene med en organisasjon som hjelper barn med alvorlige og sjeldne sykdommer:

Russlandskjenneren Inna Sangadzhieva er også fornøyd. Hun har både personlig kjennskap til og har fulgt Novaja Gazeta gjennom Helsingfors-komiteen.

– Novaja Gazeta er en av de eldste avisene siden Perestrojka-tiden. De kom med den bølgen og har klart å bli igjen og forsvare ytringsfriheten, sier Sangadzhieva.

Hun trekker frem at seks journalister er blitt drept siden avisens oppstart. Den mest kjente av dem var Anna Politkovskaja, som ble drept i 2006.

– Vi kan gratulere Muratov – han har konsekvent jobbet i samsvar med sine egne idealer, sier Putins talsmann, Dmitry Peskov, under pressekonferanse ifølge AP.

Spådde medievinnere

Prio-direktøren Henrik Urdal pleier hvert år å sette sammen en liste over hvem han tror kommer til å tildeles fredsprisen.

Denne gangen det Reportere uten grenser som toppet listen – og selv om det teknisk sett ikke var organisasjonen som vant, gikk prisen likevel til to personer som arbeider innenfor kritisk journalistikk.

– Det var en mediepris som var på toppen av lista vår, så jeg synes dette var veldig viktig og positivt. Når komiteen peker på Filippinene og Russland så er dette nettopp en pris som handler om hvordan autoritære regimer undertrykker pressefrihet, sier han til VG.

PRESSEFRIHET: Prio-direktør Henrik Urdal mener timingen var riktig for å belønne journalister med fredsprisen.

– Hva tenker du om timingen? Hvorfor mottok disse fredsprisen akkurat i år?

– Det foregår åpenbart en veldig viktig diskusjon knyttet til hvordan vi skal kunne regulere ålatformer på nett. Man refererer til det som en «Infodemic» – at det er vanskelig å skille mellom ekte og falske nyheter. Der er kvalitetsjournalistikken avgjørende, sier Urdal.

– Hvordan blir de politiske konsekvensene?

– Det som er den umiddelbare konsekvensen er at de vil få et søkelys på seg som gjør det vanskeligere for Putin å slå ned på den virksomheten de har. Man må ikke ha en naiv forestilling om at situasjonen deres vil bli bedre, men forhåpentligvis retter dette et fokus på at pressefriheten skal være en urokkelig rettighet.