To lamaer skutt og drept på hjortejakt

– Han trodde han skjøt hjort, men det viste seg å være to lamaer. Det var en svært fortvilet jeger som fant ut hva han hadde gjort for noe, sier politistasjonssjef Jon Gaarden.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hendelsen skjedde i Nord-Fron kommune i Innlandet da en jeger jaktet etter hjort torsdag ettermiddag denne uken. Mannen var del av et jaktlag, men jaktet for seg selv da han fikk øye på det han trodde var tre hjort.

– Han skjøt og traff to av dem. Men han begynte å ane at det var noe spesielt da det tredje dyret ikke stakk. Da han gikk frem til dyrene, så han til sin forferdelse at dette ikke var hjort, forteller politistasjonssjefen til VG.

Han forklarer:

– Hadde det vært hjort, så hadde den siste forduftet da de andre ble skutt. Men lamaen skjønte ikke at den var jaktet på.

– Da han fant ut det fatale som hadde skjedd, meldte jegeren med en gang fra til politi, jaktleder og eier av dyret, sier Gaarden.

En patrulje ble sendt til stedet, og mannen ble avhørt.

– Han er dypt fortvilet og legger seg flat for det han har gjort, sier Gaarden.

– Gikk lamaene i skogen?

– Nei, de var i nærheten av dyrket mark. Det var nok et gjerde rundt der, det er en del utmark som er inngjerdet, forteller politistasjonssjefen.

Han sier det er en «fryktelig spesiell» sak. Jegeren har ifølge Gaarden lagt seg flat og fortalt at han kommer til å gjøre opp for seg på alle måter.

Jegeren blir nå anmeldt av politiet.

– Hva er typisk straff i en slik sak?

– Det vet jeg ikke. Det er første lamasaken jeg har vært borti.

De døde lamaene ble ifølge Gaarden tatt hånd om av jaktlaget, etter avtale med eier.

Leder på jaktlaget vil ikke kommentere saken. Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med eier av lamaene. Den tredje lamaen kom fra hendelsen uten skader, ifølge politistasjonssjefen.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto Jon Gaarden titulert som lensmann, men lensmannstittelen er erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen politistasjonssjef. Feilen ble rettet 02.10.21 klokken 12.46.