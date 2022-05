Nå skal været snu: Slik blir 17. mai-været

KIRKENES/OSLO (VG) Sol og temperaturer på 20-tallet kan bli virkelighet om 17. mai-prognosene slår til i Sør-Norge. Samtidig i Tromsø: Ny snørekord for mai måned.

Den nye rekorden blir målt mens vakthavende meteorolog Eirin Walstad Ristesund hos Meteorologisk institutt i Tromsø jobber med en modell som skal forklare usikkerheten omkring 17. mai-været:

Det har kommet 54 centimeter nysnø i Tromsø i mai måned – mer enn noen gang siden målingene startet i 1988.

Det er fortsatt bare 9. mai.

Mens det er knusktørt i sør og gode utsikter for en varm og solfylt 17. mai, er det håp for en siste skitur utenfor Kirkenes på nasjonaldagen. Der ligger fortsatt snøen – og senest mandag kom mer dalende ned.

SNØDEKT: Fra luften ser man mandag kveld at snøen ligger over Kirkenes og omegn.

Mer skiftende vær

Men nysnø og kulde til tross:

Det gledelige er at den fastlåste værsituasjonen som har ført til en lang, kald og våt periode i nord og en svært tørr og skogbrannfarlig situasjon i sør, nå ser ut til å snu. I dagene som kommer, blir været mer skiftende over hele landet:

Østafjells kan vi forvente noe nedbør tirsdag og onsdag – men ikke nok til å redusere skogbrannfaren nevneverdig:

– Enkelte plasser kan det komme opp mot 10–15 millimeter til sammen tirsdag og onsdag. Det vil bli mest nedbør i sør, og mindre jo lenger nord på Østlandet du kommer. Alle skal få litt, understreker hun.

– Men det er ikke nok til å dempe skogbrannfaren helt. Det kan ha en liten effekt, men det er tørt langt ned i jorden nå og jeg vil fortsatt anbefale folk å være forsiktig. Vi skal opp mot 20 millimeter regn i døgnet før det har litt effekt for en kort periode, forklarer hun.

SKOGBRANNFARE: Nedbøren som er varslet Østafjells tirsdag og onsdag denne uken, er trolig ikke nok til å mette den knusktørre grunnen. Her fra en skogbrann i Oslo i slutten av april.

Og selv om det ikke ser ut til å bli vedvarende oppholdsvær i nord, er det håp for å få fart på snøsmeltingen:

– Jeg tviler på at det blir minusgrader om natten, men vedvarende plussgrader i store deler av Nord-Norge. Det kan kanskje komme litt nedbør i form av sludd i løpet av helgen, men at det blir minusgrader og snø som blir liggende så du må ut med snøskuffen, det tror jeg ikke, sier Ristesund.

Det er på Vestlandet, nærmere bestemt gamle Hordaland og Rogaland som vil få mest nedbør de kommende dagene – men ikke nok til at det er laget noe farevarsel.

– Spesielt onsdag og torsdag ser det ut til at det kan bli rimelig vått, sier hun.

Slik blir 17. mai-været

Et høytrykk i Østersjøen og et lavtrykk sør for Svalbard er det som nå danner grunnlaget for 17. mai-værprognosene.

Ristesund har laget en modell for å forsøke å forklare sannsynligheten for nedbør:

Selv om det kommer litt etterlengtet regn Østafjells denne uken, ligger det an til å bli varmt og tørt nokså raskt. Meteorologen kan nemlig si følgende om nasjonaldagen:

– Prognosene tenderer til at det skal bli ganske høye temperaturer og tørt Østafjells. Trolig vil vi se temperaturer på 20-tallet – men hvor høye, det er usikkert, understreker hun.

I Oslo, for å ta et eksempel, viser prognosene at det kan bli mellom 16 og 23 grader. Spennet sier også noe om usikkerheten.

– Jeg ville planlagt både kjole og bunad, for å si det sånn. Men at det blir en god og varm dag, i hvert fall for meg som nordlending, det gjør det nok, sier hun.

KAN BLI SLIK: 17. mai kan bli både solfylt og varmt om prognosene slår til på både Østlandet og Sørlandet.

Også på Sørlandet er det lav sannsynlighet for nedbør – og temperaturene kan krype opp på 20-tallet.

– På Vestlandet blir det sannsynligvis tørt, men noen prognoser tilsier at det kan bli nedbør også. Det kommer an på høytrykket – og hvor det legger seg. Jeg ville tatt høyde for at det kan bli litt nedbør, men ikke store mengder. Temperaturene kan komme opp i 20 grader, sier meteorologen.

I Trøndelag er det litt større sannsynlighet for nedbør enn på Vestlandet, og temperaturene kan bli mellom 10 og 20 grader.

– Det er innafor hvis man skal gå i ullstakk, kommenterer meteorologen.

VÅTERE UTSIKTER: På Vestlandet og i Trøndelag er sannsynligheten litt større for nedbør på nasjonaldagen – men det er slett ikke sikkert, og behøver ikke bli mye. Bildet er fra 17. maifeiring på Utsira i 2020.

Større sannsynlighet for nedbør i nord

Og jo lenger nord vi kommer, desto større er sannsynligheten for regn på nasjonaldagen. Et lavtrykk i bevegelse sør for Svalbard får skylda for det.

– Mellom Nordkapp og Bodø er sannsynligheten for nedbør størst. Men det er fortsatt usikkert hvem som får regn, og hvem som får mest, understreker hun om 17. mai-været i Nord-Norge.

I Tromsø kan temperaturene havne mellom 3 og 13 grader et sted.

– Ingenting tyder på at det blir minusgrader, i alle fall, sier meteorologen.

– Det er håp for de aller fleste.