Det brenner fortsatt i blokk i Drammen, ingen skadet

DRAMMEN (VG) Nødetatene har evakuert beboerne i boligblokk i Drammen etter at den begynte å brenne onsdag ettermiddag. Det skal ikke være noen skadede, ifølge politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Men brannen er fortsatt ikke under kontroll, melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter like før klokken 19.30.

– Brannvesenet jobber fortsatt. Det er ikke kontroll på brannen og det brenner fortsatt, skriver de.

Brannen har ført til at flere hundre beboere er evakuert. Det er ennå ikke kontroll på brannen, men mindre spredningsfare, opplyste NTB tidligere onsdag kveld.

– Vi har ikke mottatt noen meldinger om at det er noen skadde i brannen. Alle personene som har bopel i leiligheten som brant, har vi kommet i kontakt med. Ingen er skadet etter det vi vet, skriver politiiet på Twitter.

Beboerne i blokken ble evakuert til Fjell skole.

MYE RØYK: Det brenner i en boligblokk på Fjell i Drammen onsdag ettermiddag.

– Det var en leilighet det begynte å brenne i, og det er foreløpig ikke kontroll, sier operasjonsleder Ottar Steinstø til VG.

Politiets innsatsleder Arne Guddal opplyser at om lag 300 beboere er evakuert i forbindelse med brannen. Disse er evakuert fra til sammen 126 leiligheter, ifølge Drammens Tidende.

Han forteller at brannen fremdeles ikke er under kontroll, men at det nå ser ut som at det er mindre fare for at brannen sprer seg nedover.

– Brannen har startet i en toppetasje på enden av høyblokka, og hele takflata er brent ut. Det er noen betongskiller under som gjør at det er mindre fare for spredning nedover, sier Guddal.

Klokken 16.39 melder politiet på Twitter at de er ferdige med evakueringen.

– Vi dobbeltsjekker delen nærmeste brannen for evt. beboere. Det er ikke kontroll på brannen, skriver de.

forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Gabriel Skalevik / VG

Ifølge operasjonslederen brenner det øverst i bygget, skriver NTB. Det er ikke meldt inn tall for hvor mange som er evakuert så langt.

NRK skriver at boligblokken er på ni etasjer.

Har du tips eller bilder? Kontakt VGs journalister her.