FØR AVGANG: Politiet mener dette bildet viser Stig Millehaugen på Værnes lufthavn onsdag ettermiddag, litt før klokken 12.

Jakten på Millehaugen: Ny fase i etterforskningen – ber passasjerer på fly om å melde seg

Politiet ber passasjerer på Norwegian-flyet som lettet fra Trondheim klokken 12.01 på onsdag om å melde seg hvis de tror de så Stig Millehaugen på reisen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etterlyste Stig Millehaugen (53) vært på flukt i fire døgn etter at han ikke møtte opp som avtalt i Trondheim fengsel etter permisjon.

Nå har det roet seg.

– Vi får inn noe færre tips og obervasjoner. Derfor er det naturlig at etterforskningen nå går inn i en ny fase, og det er færre folk som jobber ned saken, sier politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt.

– Fokuset nå er å bearbeide og analysere det materialet vi allerede har. Men det kan fort endre seg. Vi har kontinuerlig folk i beredskap, sier Metlid.

PÅ JAKT: Politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt.

Hun understreker at selv om etterforskningen akkurat nå er i en roligere fase, så kan dette fort snu.

– Fokuset vårt er å finne denne mannen. Ferske spor er i ferd med å forsvinne, men vi håper selvsagt fremdeles på at det plutselig kan komme et tips eller et gjennombrudd slik at Millehaugen blir påtruffet, sier Metlid.

På spørsmål om politiet vet om Millehaugen er bevæpnet, svarer hun:

– Det har vi ingen opplysninger om.

PÅ VEI UT: Stig Millehaugen gikk ut av Trondheim fengsel onsdag morgen. Foto: Politiet

Norwegian-fly

De siste sikre observasjonene av dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen skjedde onsdag. Da ble han observert på Værnes lufthavn i Trondheim.

Nå opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid at Millehaugen var passasjer på et Norwegian-fly som lettet klokken 12.01 fra Trondheim og landet klokken 12.51 i Oslo.

– Hvis noen var passasjer på det flyet og tror de kan ha observasjoner av Millehaugen fra denne reisen, så ønsker vi at de tar kontakt med oss, sier Metlid.

Samme ettermiddag rundt klokken 14 forlot Millehaugen Oslo Sentralbanestasjon til fots.

Da hadde han en svart tursekk på ryggen.

SISTE BILDET: Dette er det siste overvåkingsbildet som er tatt av Millehaugen, i det han forlater Oslo sentralstasjon til fots onsdag 1. juni, rundt klokken 14.

Politiet ønsker ikke å kommentere opplysninger knyttet til den svarte ryggsekken som Millehaugen ble observert med på Oslo sentralbanestasjon.

– Det er en del av etterforskningen som vi foreløpig velger ikke å sei noe om. Det vesentlige poenget er at han helt tydelig hadde planlagt å komme seg videre, sier Metlid.

Torsdag gjennomførte Oslo politidistrikt aksjoner flere steder, blant annet en stor politiaksjon på Vinterbro på morgenen. Senere på ettermiddagen ble en person pågrepet og siktet for bistand ved en annen adresse. Han ble løslatt etter avhør.

Denne personen er nå ikke lenger i politiets fokus, bekrefter Metlid.

– Han har samarbeidet, og vi har fått den informasjonen vi trenger. Han er ikke lenger sentral i etterforskningen, sier Metlid.