DREPT PÅ SETTET: Filmfotograf Halyna Hutchins (42) ble drept og regissøren ble alvorlig skadet 21. oktober da Hollywood-stjernen Alec Baldwin avfyrte et våpen på dette filmsettet.

Våpenansvarlig slår tilbake etter Baldwin-skytingen

Den våpenansvarlige på western-filmsettet hvor en filmfotograf ble skutt, sier hun ikke visste at det fantes skarp ammunisjon på produksjonsområdet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I stedet retter den våpenansvarlige Hannah Reed Gutierrez’ advokater nå skytset mot filmens produsenter, som de mener er ansvarlige for at filmsettet i Santa Fe, New Mexico hadde dårlige arbeidsrutiner, ifølge AP.

Reed Gutierrez var altså såkalt armour på filmsettet til filmen «Rust» der filmfotograf Halyna Hutchins (42) ble drept og regissøren ble alvorlig skadet 21. oktober. Det var Hollywood-stjernen Alec Baldwin som avfyrte våpenet som drepte Hutchins.

– Dette ville aldri ha skjedd dersom det ikke hadde vært skarp ammunisjon på filmsettet, sier advokatene Jason Bowles og Robert Gorence i en uttalelse på e-post fredag.

Gutierrez Reed (24) har bare jobbet på én stor filmproduksjon før dette. Hun har ennå ikke uttalt seg i denne saken.

– Ville ikke tillatt det

Advokatene påstår Reed Gutierrez ikke har noen anelse hvor den skarpe ammunisjonen stammer fra.

– Hannah og den som var ansvarlig for rekvisittene tok kontroll over våpnene og hun så aldri noen skyte med skarpe skudd med disse våpnene, og hun ville dessuten ikke ha tillatt det, sier advokatene.

På en pressekonferanse onsdag denne uken sa sheriffen i Santa Fe County, Adan Mendoza at det var en viss grad av skjødesløshet i hvordan våpen ble håndtert på settet til «Rust».

Etterforskerne skal ha funnet 500 patroner, en blanding av dummy ammunisjon og det som virket å være skarpe skudd, ifølge Associated Press.

Det skal ha vært tre personer som hadde befatning med det dødelige våpenet. I tillegg til Baldwin har politiet identifisert to andre personer som hadde kontakt med våpenet: Reed Gutierrez og innspillingsleder David Halls.

Halls var den som ga Baldwin våpenet og han har fortalt politiets etterforskere at han ikke sjekket våpenet skikkelig i dette tilfellet. Men han skal ha ropt ut «cold gun», som indikerer at våpenet er trygt å bruke, ifølge Reuters.

– Ble overkjørt

Gutierrez Reeds advokater sa at hun er «helt ødelagt og fullstendig ute av seg» etter Hutchins’ dødsfall. De mer enn antyder at filmens produsenter tok snarveier som gikk på bekostning av sikkerheten.

Advokatene sa Gutierrez Reed var leid inn for å fylle to posisjoner på filmsettet, noe som skal ha gjort det «ekstremt vanskelig» å fokusere på jobben som våpenansvarlig.

«Hun kjempet for opplæring, for dager til å vedlikeholde våpen og god tid til å forberede våpen for avfyring, men hun ble overkjørt av filmens produksjonsstab. Hele filmsettet ble utrygt, på grunn av diverse faktorer, blant annet et fravær av sikkerhetsbriefer. Dette var ikke Hannahs skyld.», sier de i uttalelsen.

En talsperson for filmens produsenter har ennå ikke svart på Gutierrez Reeds advokaters påstander. Tidligere har de uttalt at de samarbeider med politiets etterforskere i saken.

Flere har den siste tiden stått frem med kritikk av sikkerheten på settet.

Neal W. Zoromski, som har jobbet i mange år som rekvisitør, fortalte nylig Los Angeles Times at han takket nei til å jobbe på «Rust»-settet fordi produsenter insisterte på at kun en person skulle ha jobbene som assisterende rekvisitør og våpenansvarlig. Zoromski sier til avisen at disse jobbene er for store til å kombineres. Han beskrev filmproduksjonen som «en varslet katastrofe»