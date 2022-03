FORNYET MOT: En plutselig pågripelse 14 år etter Martine Vik Magnussens død gir far Odd Petter Magnussen tro på at løsningen er nær.

Martine-saken: Dette har de fått vite om den mistenkte kvinnen

LONDON (VG) Pågripelsen av den kvinnelige slektningen til Farouk Abdulhak er et resultat av årelang etterforskning, forteller Martines far Odd Petter Magnussen.

Han tror dette kan være det som knekker den mistenkte drapsmannen.

– Sjansene for at han melder seg tror jeg er større enn noen gang, forteller Odd Petter Magnussen til VG.

Det siste døgnet har vært hektisk for ham, som sammen med blant andre Martines mor og advokat Patrick Lundvall-Unger hadde møter med britiske myndigheter mandag.

Både Magnussen og Lundvall-Unger har sovet dårlig i natt, men vårsolen som varmer opp den britiske hovedstaden hjelper. VG møter dem i et lite møterom på hotellet de bor på.

Magnussen lener seg fremover og forteller at han etter mange år med lite utvikling faktisk hadde planlagt å spørre politiet hva de egentlig holdt på med.

– Så kom det her, sier han og senker tilbake i stolen. Dette var helt uventet, og et virkelig fremskritt, legger han til.

MOT RETTFERD: Odd Petter Magnussen har ikke lenger bare håp om en løsning med sakens nye utvikling, han mener det er et soleklart steg mot rettferd for Martine.

En plutselig utvikling

Første stopp mandag var Scotland Yard, der den nye sjefetterforskeren kunne by på ny informasjon om drapsetterforskningen som nå er inne i sitt femtende år.

Det var 14. mars 2008 den norske studenten Martine Vik Magnussen (23) ble voldtatt og drept. Samme dag forsvant den mistenkte drapsmannen Faruk Abdulhak med fly til Egypt og så til Jemen.

To dager senere ble Martine funnet død og delvis tildekket i kjelleren i bygget der Abdulhak bodde.

Uten en utleveringsavtale mellom Storbritannia og Jemen har saken stått mer eller mindre stille de siste 14 årene.

Så kom det en plutselig utvikling – en kvinnelig slektning av Abdulhak ble forrige uke pågrepet, mistenkt for å ha bistått en kriminell.

– Vi visste ikke engang at Scotland Yard hadde vedkommende under etterforskning, sier Lundvall-Unger.

I møtet med Scotland Yard denne uken fikk Magnussen og Lundvall-Unger vite litt mer om hva det britiske politiet har jobbet med i all hemmelighet som førte til den mystiske pågripelsen – og de fikk også en for dem ukjent opplysning:

Kvinnen i 60-årene skal ha vært inne til avhør hos politiet i London allerede for noen år tilbake.

– Vi fikk ikke vite konteksten for det avhøret, hva som ble sagt eller hva temaet var da, men man må jo ha et grunnlag for å kalle noen inn til avhør, påpeker Lundvall-Unger.

Han legger til at de ikke fikk vite identiteten hennes av politiet, men at de mener de likevel vet godt hvem den mistenkte kvinnen er.

Han forteller at de fikk opplyst av det britiske politiet at kvinnen er mistenkt for å ha bistått Abdulhak så langt tilbake som da han rømte London i 2008.

– Hvordan og helt konkret vet vi ikke i dag, sier advokaten.

Han forteller videre at politiet opplyste om at hun også er mistenkt for å ha bistått Abdulhak økonomisk i senere tid.

Slik Lundvall-Unger og Magnussen har fått det forklart skal hun også ha vært under aktiv etterforskning i mange år, sier han.

– Det er snakk om enorme mengder materiale som de har samlet inn over lang tid, forteller Magnussen.

VIKTIG MØTE: Advokat Patrick Lundvall-Unger, Kristin Vik og Odd Petter Magnussen fotografert på vei inn til Scotland Yard mandag.

Et lengre løp

De to siste årene skal hun ha vært under kommunikasjonskontroll, som betyr at politiet har overvåket meldingene og samtalene hennes, forteller Magnussen.

– I Norge er det ikke mulig å gjennomføre kommunikasjonskontroll uten en siktelse, men Scotland Yard forklarte at de har andre regler her. De kan gjennomføre det så lenge de har mistanke og det grunnlaget er sterkt, gjenforteller Lundvall-Unger.

Kvinnen ble pågrepet tirsdag forrige uke og løslatt senere samme kveld. At det skjedde en knapp uke før årsdagen er en ren tilfeldighet, sier Magnussen.

– Hun har oppholdt seg i utlandet over lengre tid og dukket plutselig opp i London, sier han.

Opplysninger VG har innhentet tilsier at hun kun skal ha vært tilbake i byen i noen få uker før pågripelsen fant sted.

Familien til Martine har blitt forsikret om at det ikke vil være mulig for kvinnen å forsvinne slik Abdulhak gjorde.

De har videre fått opplyst at politiet har tatt beslag i passet hennes, og at hun sitter i en form for husarrest.

– Det kan selvfølgelig skje, men da er vedkommende også etterlyst internasjonalt slik som mistenkte, forteller Magnussen.