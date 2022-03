I ST. PETERSBURG: Student Nikoline Marie Vågen Willadssen (23) fra Moss ved metroen i St. Petersburg (t.v.) og studenthjemmet i byen (t.h.).

Usikkerhet for Russland-studenter

I starten av februar reiste Nikoline Marie Vågen Willadssen (23) til Russland på utveksling. Planen var å bli til etter eksamen i slutten av juni.

Av Maren Olava Ask Hütt

Nå er utvekslingen avbrutt på grunn av krigen mellom Russland og Ukraina.

– Jeg vet selvfølgelig at det er mange som er mye verre rammet enn meg nå, men det er fryktelig kjipt, sier studenten som tar en master i russisk oversettelse.

Willadssen har ventet i to år på å få reise til Russland. Utvekslingen ble stadig utsatt på grunn av coronapandemien. Hun fikk vært i St. Petersburg i én måned, før hun måtte reise hjem.

– Nå blir det nok også vanskelig å få dratt tilbake på lenge, sier Willadssen.

Stor usikkerhet

I starten av krigen var planen å bli i Russland.

– Vi merket jo egentlig ingen forskjell i vår hverdag. Vi hadde fremdeles forelesninger på universitetet, og hadde ikke hørt noe fra UiO eller UD da.

Men etter hvert kom beskjeden om å dra hjem.

– Når Norge frøs utdanningssamarbeidet med Russland ble jeg bekymret for om studentvisumet mitt skulle bli ugyldig, blant annet.

I løpet av den første uken dro de aller fleste utvekslingsstudentene fra St. Petersburg, forteller Willadssen. Usikkerheten ble for stor.

– Kommer bankkortet mitt til å virke? Hva om ikke reiseforsikringen kan hjelpe økonomisk om det skjer noe? Vi visste ingenting om hva som skjedde, forklarer Nikoline.

GRAFFITI: «Nei til krig» har noen skrevet på et bygg i St. Petersburg.

På grunn av stengte luftrom var det ikke mulig for henne å ta fly hjem.

– I utgangspunktet hadde jeg to valg: Taxi eller buss til Estland, eller til Helsinki.

Fra St. Petersburg er det omtrent fem timer å kjøre til både den finske hovedstaden Helsinki, og til Tallinn, hovedstaden i Estland.

Nikoline endte med å bestille en bussbillett til Helsinki, og reiste hjemover søndag 6. mars.

– Det tok enormt lang tid, selv om det egentlig ikke er en så lang tur. Allerede før vi kom til grensen var vi gjennom fem passkontroller. Det virket som de sjekket om vi faktisk hadde pass, og om vi var russiske eller ikke.

Følger russisk undervisning fra Norge

På grensen mellom Russland og Finland var det igjen passkontroll, i tillegg til en nøye tollkontroll.

– De var nok ikke så gira på at vi skulle ta mye cash ut av landet, for eksempel, forklarer Willadssen.

Den siste tiden har Willadssen hatt mye kontakt med UiO, om hvordan hun skal få fullført studiene. Foreløpig får hun følge undervisningen i St. Petersburg digitalt. Det håper hun at hun får fortsette med fram til eksamen, og ikke minst at hun får gjennomføre den.

UiO opplyser til VG at det løper en risiko ved å fortsette studiene digitalt, slik Willadssen gjør, ettersom det er usikkert hvordan russiske studieinstitusjoner vil håndtere situasjonen fremover.

Informasjonen Willadssen selv har fått fra universitetet i St. Petersburg være det eneste UiO vet på nåværende tidspunkt.

UiO: Willadssen får fortsette på studiene dersom krigen i Ukraina forhindrer studieprogresjonen hennes. Bildet viser hovedbiblioteket på Blindern.

Regjeringen har ikke tatt stilling

VG har spurt Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO hva som skjer dersom Willadssen ikke får gjennomføre eksamen, og om hun da likevel får fortsette sitt studieløp. Det bekrefter instituttleder Christine Meklenborg Nilsen at hun får.

Hos Lånekassen står det presisert at når studenter får studielån, er det et krav at de må bestå utdanningen. Består du mindre utdanning enn du har fått lån til, har det konsekvenser for om du kan få mer stipend og lån senere, og hvor mye lån som blir gjort om til stipend.

VG har derfor spurt Kunnskapsdepartementet hva som skjer med studiestøtten til studenter som ikke får fullført vårsemesteret grunnet sanksjoner mellom Norge og Russland.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) sier at Regjeringen så langt ikke har tatt stilling til eventuelle endringer i lån og stipend som følge av krigen.

– Men dette er noe vi vurderer nå, sier Hoel til VG.

Enn så lenge gjelder regler i forskrift om utdanningsstøtte.

Så demonstranter bli arrestert

Vel hjemme i Moss tenker Willadssen mye på de russiske studentene hun ble kjent med i St. Petersburg.

– Den gjengse russer er ikke rik. Disse studentene bodde en time utenfor byen for å ha råd til å studere. Jeg lurer veldig på hvordan det skal gå med dem nå.

De sa det selv også: «Husk at dere kan dra, vi har ikke et alternativ», ifølge Willadssen.

LAKHTA CENTER: I St. Petersburg ligger Lakhta Center, hovedsetet til det russiske energiselskapet Gazprom. Willadssen forteller at de kunne se tårnet fra studenthjemmet.

Hun opplever at de unge russerne synes situasjonen er vanskelig og kjip.

– St. Petersburg er nært Europa. Unge er hippe og opplyste. De er imot dette. De vet hva som skjer. Vi så for eksempel mange demonstrasjoner i sentrum.

VG har tidligere skrevet om demonstrasjonene i Russland, og at flere tusen russere har blitt arrestert for å protestere mot krigen.

Willadssen så selv demonstranter bli arrestert.