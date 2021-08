MISFORSTÅELSE: Smittevernoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen, tror mange kan ha misforstått hvilken effekt første vaksinedose har. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Mange smittede har fått én dose: − Har følt seg trygge

En høy andel av de som nå smittes i Oslo har fått én vaksinedose. FHI anbefaler likevel ikke ulike smittevernråd for beskyttede og fullvaksinerte.

40 prosent av de som er registrert smittet i hovedstaden de siste tre ukene, har fått én vaksinedose. 10 prosent var fullvaksinerte, ifølge kommunen.

På landsbasis forrige uke fikk 6265 personer som har fått én vaksinedose påvist coronaviruset, mens 1276 fullvaksinerte fikk påvist smitte, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukesrapport.

Assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, sier til VG at de ikke har eksakte tall på hvor godt beskyttet man er fra å smitte videre etter å ha fått én dose, og regnes som «beskyttet».

– Men beskyttelse mot symptomatisk infeksjon etter en dose Pfizer-vaksine er 33–36 prosent ifølge tall fra Storbritannia, og 56 prosent ifølge tall fra Canada. Canada sier at beskyttelsen mot symptomatisk infeksjon etter en dose Moderna-vaksine er 72 prosent, sier Bukholm.

BEKYMRET: Assisterende direktør i FHI Geir Bukholm er bekymret for at smitten som nå sprer seg blant yngre voksne, etter hvert vil flytte seg til risikogruppene. Foto: Ole Berg-Rusten

– Vi legger til grunn at det er betydelig forskjell på risiko for å videreføre smitte hos de som har fått én dose og de som er fullvaksinert, sier han.

FHI vil likevel ikke anbefale ulike smittevernråd for beskyttede og fullvaksinerte.

Hvem regnes som «fullvaksinert» og «beskyttet»? De som blir regnet som «fullvaksinerte» er: De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose.

De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen

De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon.

De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen. De som blir regnet som «beskyttet» er: De som er fullvaksinerte (se over).

De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at 2. dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.

De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven. Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer

– Mer forsiktig med første dose

Bergen kommune opplever for tiden et høyt smittetrykk, og onsdag ble det registrert 92 nye smittetilfeller siste døgn. Samme dag innførte Bergen kommune nye coronatiltak.

Det er blant annet ikke lov å være til stede ved innendørs private sammenkomster med mer enn ti personer. Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander. Fullvaksinerte kommer i tillegg.

Smittevernoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen, tror mange kan ha misforstått hvilken effekt første vaksinedose har.

– Tallene viser at mange har følt seg trygge etter én dose og ikke fulgt de generelle reglene. FHI mener at du er beskyttet mot alvorlig sykdom tre uker etter første dose. Etter andre dose er du beskyttet mot smitte, sier Hansen til VG.

SMITTE BLANT BESKYTTEDE: Forrige uke fikk 6265 personer som har fått én vaksinedose påvist coronaviruset i Norge. Foto: Javad Parsa

Smittevernoverlege i Bergen, Egil Bovim, uttalte til Dagbladet mandag at det er en smittevernfaglig risiko å lette opp for dem som bare har én vaksinedose.

Bovim sier til VG at de ikke har kommet sterkt nok gjennom med inntrykket om at første dose bare gir god nok beskyttelse etter tre uker.

– Det er rimelig at man er litt mer forsiktig med den første dosen, sier han, og understreker at man setter dose to for å få opp antall antistoffer av en grunn.

VÆR FORSIKTIG: Smittevernoverlege i Bergen Egil Bovim minner om at man må være mer forsiktig om man bare har fått én dose. Foto: Marit Hommedal

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier til VG at det er viktig å huske på at hvis man som beskyttet er i tett kontakt med en smitteførende person, selv blir smittet og ikke tar hensyn til det, kan man smitte mange andre personer.

– Det er veldig viktig å være klar over. Enn så lenge har vi reglene om at man i stor grad kan leve mer normalt, men det er viktig at de med bare én dose husker på dette, og passer på at de ikke smitter andre, sier Nakstad.

Bukholm peker på at beskyttelsen etter én dose mot alvorlig sykdom forårsaket av deltavarianten ligger på rundt 90 prosent.

– De kan imidlertid videreføre smitte. Det er derfor viktig at alle følger de rådene som er gitt. Det at man har fått én vaksinedose bør ikke være grunn til at man ikke skal følge de nasjonale rådene.

Bekymret for smitte i risikogruppene

Kommuner med lokale utbrudd sliter nå med tiltakstretthet, og smittetallene i landet har steget den siste tiden, med flere lokale utbrudd.

Bukholm er bekymret for at smitten som nå sprer seg blant unge voksne etter hvert vil føytte seg til risikogruppene.

– Foreløpig ser vi at antallet innleggelser er lavt, men vi forventer at det vil stige noe i ukene fremover. Inntil en større del av den yngre befolkningen er fullvaksinert, er det fare for at lokale utbrudd vokser og at vi på sikt får flere sykehusinnleggelser og flere dødsfall, spesielt i risikogruppene, selv om det ikke er i risikogruppene smitteøkningen er størst.

Det viktige fremover blir derfor god oppslutning om smittevernrådene og kommunenes arbeid med å ta ned utbruddene, sier Bukholm.

– Samtidig som at oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet fortsetter å være god, slik at vi får en stor andel av befolkningen som blir fullvaksinert.