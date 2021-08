KARANTENE: Regionen Västernorrland får fra mandag karantenekrav. Her ved Grundtjärn.

Tyskland og hele Sverige får karantenekrav

Fra mandag blir det karantenekrav for Tyskland, og ingen svenske regioner er lenger grønne.

Av Thea Rosef

Det kommer frem i en pressemelding fra regjeringen. Natt til mandag 23. august oppdateres nemlig det norske reisekartet med nye farger.

Tyskland og Latvia får karantenekrav, og de åtte regionene i Sverige som var grønne, blir nå farget oransje/røde. Dermed får hele Sverige karantenekrav fra mandag.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for noen utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land. Listen over disse kan du se lenger ned i saken.

Fullvaksinerte er unntatt reisekarantene, men uvaksinerte og folk med én dose må fortsatt forholde seg til karantenereglene for grønne, oransje og røde land. Folk med én dose slipper dog å ta karantenen på hotell om de kommer fra et mørkerødt land. Mer informasjon om hva som gjelder når du har to doser, én dose eller har hatt corona, finner du på helsenorge.no.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene:

Latvia og Tyskland (endret fra grønn til oransje).

Disse svenske regionene får karantenekrav:

Blekinge, Dalarna, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västernorrland (disse går fra grønn til oransje), Gävleborg og Örebro (disse går fra grønn til rød).

Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for to regioner i Finland. Dette innebærer at det kun er igjen én region i Finland som er grønn.

Følgende finske regioner endres fra grønn til oransje:

Mellersta Österbottens SVD og Östra Savolax SVD.

Disse landene og områdene kategoriseres ikke lenger som lilla:

Albania, Bosnia-Hercegovina, Canada og Moldova.

Disse landene og områdene forblir lilla:

Australia, New Zealand, Saudi Arabia, Singapore og Taiwan.