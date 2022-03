NOAS: − Få flyktningene ut i kommunene raskest mulig

Generalsekretær Pål Nesse i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) mener flyktningene må bosettes i kommune så raskt som mulig. Men UDI vil først gjennomføre bosettingssamtale. – Barnas beste er å ikke vente, sier Nesse.

Av Anne Stine Sæther

Ukrainske flyktninger er innvilget kollektiv beskyttelse. De må dokumentere at de er ukrainere og innvilges da beskyttelse som kan forlenges i inntil tre år.

– Vi er enige i at de ukrainske flyktningene bør bosettes så raskt som mulig, men vi ønsker å unngå at de havner et sted som er uhensiktsmessig for dem, sier Regiondirektør i UDI, Belen Birkenes til VG.

UDI: Regiondirektør Belen Birkenes.

Kartlegger behov

Når UDI har fattet vedtak, skal flyktningene ha en bosettingssamtale for å kartlegge hvilke behov de har. Det kan være familierelasjoner eller behov for tilrettelegging av bolig på grunn av helsesituasjonen.

– Det er ansatte i asylmottak som gjennomfører disse samtalene, og vi jobber på spreng for å sikre at alle nye akuttinnkvarteringer får systemene på plass for å kunne gjøre denne jobben. I tillegg jobber vi nå sammen med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og andre aktører for å finne enda mer effektive løsninger for å innhente denne informasjonen, slik at IMDi kan komme fortest mulig i gang med å fordele bosettingsklare personer i kommuner, sier Birkenes.

NØKKELROLLE: Rask bosetting er avgjørende, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

IMDi har bedt kommunene bosette 35.000 flyktninger i løpet av dette året.

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer vil komme fra Ukraina framover. Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.

IMDis foreløpige kunnskap om de ukrainske flyktningene viser:

Et stort flertall er kvinner og barn. 40 prosent er barn.

Veldig mange har reist fra nære, mannlige familiemedlemmer som skal kjempe i krigen.

Ukrainerne har et godt utdanningsnivå.

Kvinner har relativ høy yrkesdeltagelse.

Nesten alle ukrainske lærere er kvinner.

Engelskkunnskaper er litt under europeisk gjennomsnitt.

Kommunene meldte kort tid etter at krigen i Ukraina startet, at de kan ta i mot 22.000 flyktninger i løpet av kort tid. UDI har bedt dem om å ta i mot til sammen 35.000.

UDI har allerede gitt 1000 ukrainere beskyttelse. Men fortsatt er det bare flyktninger som har familie eller venner i en norsk kommune, som har flyttet ut til såkalt «selvbosetting.»

MØDRE OG BARN : Det store flertallet av flyktningene er kvinner og barn. På Østlandet registrerer de seg på mottakssentret i Råde.

– Trenger normalt liv

NOAS generalsekretær Pål Nesse har jobbet med flyktninger i flere tiår og mener det er svært viktig å få barn inn i en normal hverdag så fort som mulig. IMDi og UDI vil kartlegge flyktningenes utdanning og yrkesbakgrunn for å tilpasse dem til arbeidsmarkedet i kommunen de bosettes i.

Den kartleggingen mener Nesse må komme i andre rekke.

– Hensynet til barna bør komme foran alt nå. Barna må komme ut av situasjonen der de ser at mor er fortvilet og at det er krig på tv, sier Nesse.

NOAS: Generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Pål Nesse

Svært mange av kvinnene og barna fra Ukraina har sagt farvel til ektemann og far som kjemper i krigen.

– Det i seg selv er dramatisk. For oss i NOAS er det viktig at vi får raske vedtak på asyl og at barna raskest mulig kommer ut i skole, barnehage og for voksne i arbeidsliv, i noe som ligner et normalt liv, sier Nesse.

– Kommunene er klare

Han opplever at kommunene står klare.

– De vil ta i mot flyktningene med omsorg. Mottakene man etablerer, må ikke bli en flaskehals for bosetting og deltagelse i samfunnslivet, sier Nesse.

VG skrev mandag at det trolig kan bosettes flyktninger i kommuner om kort tid. Senest torsdag skal kommunene igjen melde hvor mange flyktninger de kan bosette.

TAR I MOT: Kommunene

– Vi er klare, sier kommunedirektør Georg Smedhus i Indre Østfold.

Flere ukrainske familier er allerede bosatt i kommunen. De bor hos venner og kjente, såkalt selvbosetting som er utenom IMDis system.

– Det begynner å bli mange som har funnet bolig selv. Vi fikk nettopp en familie hit rett fra registreringen i Råde. De hadde skaffet bolig selv. Vi i kommunen har meldt til IMDi at vi kan ta i mot 600 flyktninger. IMDi tildelte oss 150 i forrige runde. Vi melder igjen inn 600 plasser innen fristen torsdag, sier Smedhus.

Han sier innbyggerne er klare til gjøre en innsats for flyktningene.

– Det samles inn klær og utstyr og hvis myndighetene lar oss ta dem i mot, vil kommunen håndtere situasjonen fint. Da kan barn og unge raskt få en bedre hverdag. Det er ikke sikkert alle boligen er helt optimale, men det vil ordne seg etterhvert, sier Smedhus.