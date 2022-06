«Mamma, jeg dør»

Yana gikk fra

tvillingbroren

for å kjøpe te. Etter eksplosjonen

deler hun skjebne

med moren Natasha.

«MAMMA,

JEG DØR»

Emma Fondenes Øvrebø

Emilio Morenatti, AP (foto)

Publisert:

Elleve år gamle Yana Stepanenko står på togstasjonen i den ukrainske byen Kramatorsk sammen med broren Yarik og moren Natasha (43). Himmelen er blå.

Yana og Natasha går og kjøper te mens broren passer på bagasjen, det er ikke lenge til de skal evakuere fra byen i øst.

Plutselig treffer to raketter togstasjonen, det blir stille. Natasha mister fotfestet, faller. Hun ser bort på datteren, buksen dingler der bena hennes skulle ha vært.

Det er blod overalt. Yana gråter.

«Mamma, jeg dør.»

Moren mistet venstrebenet, Yana mistet begge i angrepet 8. april som krevde 50 liv i Kramatorsk, som er en del av Donbas-regionen.

Moren er bekymret for fremtiden til Yana.

Natasha sliter fortsatt med å forstå hva som har skjedd med datteren.

– Jeg kan ikke hjelpe henne, jeg kan ikke løfte henne. Jeg kan kun støtte henne med ord, sier hun.

Det er nyhetsbyrået AP som har truffet Yana og familien på sykehuset i Lviv.

Yana ser frem til å få proteser. Som barn flest ønsker hun å kunne leke med vennene sine.

– Jeg har veldig lyst til å løpe, sier hun.

En eksplosjon tok livet av sønnen hennes, Ivan.

Selv mistet Olena Viter (45) det venstre benet. Mannen Volodymyr gravla 14-åringen under en rosebusk i hagen. Han kom seg ikke til kirkegården på grunn av de pågående kampene.

– Hvordan skal jeg leve uten Ivan? Han vil være i hjertet mitt for alltid, som fragmentet som traff ham, sier Olena.

Når hun er alene, gråter hun.

Olena var en av rundt 20 personer som ble skadet i bomberegnet som traff landsbyen Rozvazhiv i Kyiv-regionen i midten av mars.

Da hun fikk vite at sønnen var død, tryglet hun en nabo om å hente riflen og skyte henne.

«Hvorfor lot Gud meg leve?» spurte hun seg selv.

Men Volodymyr bønnfalt henne og sa at han ikke kunne leve uten kona si.

Nå må hun leve med det tragiske tapet av sin egen sønn og de fysiske smertene etter å ha mistet et ben.

– Hver dag blir jeg vant til en ny type smerte. Jeg lurer på hva slags smerte jeg kommer til å oppleve i fremtiden, sier hun til AP.

Olena har ikke akseptert tapene hun har opplevd. Hun kan ikke forestille seg hvordan det vil bli å gå igjen.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å leve.

Oksana blir båret av ektemannen Viktor.

Hun har mistet begge bena og fire fingre på venstre arm.

– Det var en eksplosjon. Like etterpå kjente jeg at bena mine falt i tomhet. Jeg prøvde å se meg rundt, og så at det ikke var noen ben lenger – bare bein, kjøtt og blod, sier hun om dagen hun ble skadet, sier Oksana Balandina (23) på sykehuset i Lviv.

Alexander Horokhivskyi (38), kjent som Sasha, lever i smerter. Han er sint. Mens han tok bilder av bombede bygninger i nærheten av sitt eget hjem i byen Bobrovytsi, i regionen Tsjernihiv, nord i Ukraina, ble han skutt i leggen.

Sasha ble skutt av sine egne, de mistok ham for å være spion.

Han ble avhørt i nesten to timer på en politistasjon før han ble sendt til et overfylt sykehus. To uker senere ble den venstre foten, fra kneet og ned, amputert. Han var ikke klar over det før han våknet i sykesengen.

– Jeg prøver å forstå hvordan det kunne skje. I starten klarte jeg ikke å tenke på noe annet. Hvis jeg var blitt skadet i kamp, ville det vært annerledes. Dette er veldig tøft, sier han til AP.

Legene jobbet hardt for å prøve å redde benet til Nastia Kuzik (21), men det var ikke mulig. Nå har hun begynt å akseptere den nye virkeligheten, samtidig som hun gjennomgår smertefull fysioterapi.

I starten av mai ble hun sendt til et tysk rehabiliteringssenter i byen Leipzig. Hun har alltid ønsket å flytte til Tyskland, men det var ikke slik drømmen skulle gå i oppfyllelse. Likevel prøver hun å være optimistisk.

– Jeg hadde aldri trodd at dette kom til å skje meg. Men siden det gjorde det, hva kan jeg gjøre?

«Kjenner noen pasienten Anton Gladun?»

Meldingen fra sykehuset dukker opp i innboksen til Lidiya Gladun. I tre uker har hun ikke vært i kontakt med sin 22 år gamle sønn Anton, en helsearbeider ved frontlinjen øst i Ukraina. Nå har noen har sendt henne et Facebook-innlegg, publisert av en sykepleier i Kharkiv.

Lidiya kontakter sykepleieren, hun er sparsom på detaljene om tilstanden hans. Til slutt får moren snakke med Anton på telefon. Han spør om hun kan ta med noen klær til sykehuset.

– Han nevner et par sandaler. Så sier han at han ikke trenger sko lenger, forteller Lidiya til AP.

Også den venstre armen hans er amputert. Dessuten ble høyrearmen skadet i angrepet som skjedde for snart to måneder siden.

Kharkiv, landets nest største by, ligger ikke langt fra den russiske grensen. Siden krigen startet, har byen vært blant de hardest pregede av de russiske angrepene.

Anton skjønner at han må legge militærkarrieren på hylla, nå ønsker han å studere informasjonsteknologi.

– Det som hjelper, er å forstå at hvis jeg hadde vært lei meg og grått på grunn av det som har skjedd, ville alt blitt verre, sier han.

I flere dager lå Anton i koma. 22-åringen beskriver øyeblikket da han våknet:

– Jeg smilte, som om alt var greit. Jeg tenkte at det viktigste var at jeg var i live.

Yana fra togstasjonen har fått besøk.

Tvillingbroren Yarik, som passet bagasjen da rakettangrepet rammet, ble ikke skadet i eksplosjonen.

Den skjebnesvangre dagen håpet familien å komme seg på et av togene i Kramatorsk som skulle evakuere befolkningen vestover. Barnas far døde av kreft for flere år siden. Stefaren deres sloss ved frontlinjene.

Nå er det Yarik som må ta vare på moren og søsteren på sykehuset i den krigsrammede byen. Han henter mat til dem og hjelper dem med rullestolene.