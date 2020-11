Ny vaksine tas opp for vurdering i EU: − Veldig positivt

Det europeiske legemiddelbyrået tar nå opp løpende vurdering av en tredje coronavaksine.

Vaksinen som nå tas opp til såkalt «rolling review» utvikles av Moderna Biotech Spain. Det er EMA (Det europeiske legemiddelbyrået) selv som melder om nyheten.

– Vi har begynt å vurdere den første dataen vi har fra vaksinen, som kommer fra laboratoriestudier, skriver selskapet.

Fra før er det Pfizer og BioNTechs vaksine og Oxford og AstraZenecas vaksine som er under løpende vurdering for godkjenning i EU-systemet.

Den nye vaksinen som nå tas opp for vurdering er en av de seks som Norge kan få tilgang til gjennom EU-alliansen dersom den ender med å bli godkjent.

– Denne vaksinen ligner i prinsippet veldig på BioNTech og Pfizer-vaksinen fordi det er en mRNA-vaksine. Det er noen små forskjeller, men den ligner veldig, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG.

– Det vi foreløpig ikke vet om denne vaksinen, er at de ikke har sluppet noen data fra de store forsøkene som pågår, men det gjøres studier på over 30.000 forsøkspersoner.

Konseptet med MRNA-vaksiner, er at kroppens immunforsvar trigges og selv skal stimuleres til å angripe viruset og forhindre sykdom.

– Det er veldig positivt at det er nå er flere vaksiner som har kommet så langt i utviklingen. Etter hvert vil man kunne se om hvilke fordeler og ulemper det er med hver av dem. De må ha høy beskyttelsesgrad, ikke ha uakseptable og det kommer an på varigheten av beskyttelsen, sier han.

GOD NYHET: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: Kyrre Lien

I tredje testfase

Moderna-vaksinen startet med fase 3 i USA mandag 27. juli, med testing på opptil 30 000 frivillige. Halvparten får placebo. Moderna har anslått at vaksinen må lagres i 20 minusgrader, men at den tåler noen dager i kjøleskapstemperatur. Hver person skal ha to doser.

EU forhandler om en kjøpsavtale på 80 millioner doser til alle EU-land + Norge, hvis vaksinen er trygg og effektiv mot covid-19.

Dette er også en av vaksinene Norge kan få tilgang til gjennom den globale COVAX-alliansen. USA har investert tungt i denne gjennom Operation Warp Speed, med bestilling på 100 millioner doser.

