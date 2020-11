EMA tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land. For å få prosessen til å gå raskere, kan søkerne sende inn informasjon etter hvert som de forsker mer på vaksinen. Det kalles en «rolling review». Da vil EMA fortløpende se på det som kommer inn, helt til de har nok informasjon til å ta en avgjørelse. Det vanligste er at legemiddelverkene fra to land får hovedansvar for å gå gjennom søknaden.

Når de to landene har gått gjennom all dokumentasjonen, lager de en innstilling – et råd – om man skal godkjenne eller avvise vaksinen. Innstillingen sender de til EMAs vitenskapskomité. I komiteen sitter representanter fra alle EU/EØS-landene, også Norge. De skal stemme over om vaksinen skal anbefales godkjent. Godkjenningen kan være midlertidig, slik at produsenten er forpliktet til å sende inn mer informasjon etter hvert.