STORE SKADER: Bilen den drapssiktede mannen kjørte fikk hard medfart i sammenstøtet. Foto: Martin Benedikt Sjue, Eidsvoll Ullensaker Blad

Ble ofre for drapssiktedes (29) villkjøring: − Har hatt kjempeflaks

Da ekteparet Erik og Jorun Skybak fikk den drapssiktede midt imot seg på E6 forsøkte de å blinke med lysene – og klarte å kaste seg til siden for å unngå en total front mot front-kollisjon.

Ekteparet Erik og Jorun Skybak kjørte sørover mot Oslo. Midt imot kom en rumensk mann i 20-årene kjørende i motsatt kjøreretning – og frontkolliderte med dem. Informasjon politiet fikk på stedet gjorde at de så rykket ut til en leilighet på Hellerud i Oslo, der de fant en død kvinne i 20-årene.

Mannen er nå siktet for både drapsforsøk på ekteparet og drap på kvinnen i 20-årene.

PÅKJØRT: Her er ekteparet like etter at de frontkolliderte med den drapssiktede mannen som kom kjørende i motsatt kjørefelt. Foto: Martin Benedikt Sjue, Eidsvoll Ullensaker Blad

– Har hatt kjempeflaks

Ekteparet Skybak ble sendt til Hamar sykehus etter ulykken, men skadene deres betegnes i dag som lettere, skriver politiet.

– De er skrev skrevet ut av sykehuset og har kommet hjem, men er veldig forslått. Tatt i betraktning det de har vært igjennom har det gått veldig bra, men det er klart de har hatt kjempeflaks, sier Helge Hartz, bistandsadvokaten til paret som kolliderte med siktede på E6 tirsdag morgen.

Det var Eidsvoll Ullensaker blad som først intervjuet paret. VG har vært i kontakt med mannen, som har vist til deres bistandsadvokat på grunn av smerter og problemer med å snakke etter ulykken.

Bistandsadvokat Hartz forklarer at paret var i 110-sonen i sørgående felt da de så en bil komme nordover i deres retning.

– Han forsøker å blinke for å gjøre bilen imot oppmerksom på at han er i feil felt. Rett før de skal passere hverandre kjører bilen i nordgående retning over i samme felt som dem, slik at de kan kollidere front mot front, men han rekker å kaste seg litt til siden slik at de unngår helt front mot front, sier Hartz.

TOTALSKADET: Vraket av bilen den drapssiktede mannen kjørte ble liggende i veikanten. Foto: Martin Benedikt Sjue, Eidsvoll Ullensaker Blad

Erkjenner de faktisk forhold

Den siktede 29-åringen ble satt tirsdag kveld i et flere timer langt avhør.

– Han samarbeider og har gitt en detaljert forklaring for politiet, sier mannens forsvarer Cathrine Grøndahl til VG.

Mannen har ifølge politiet erkjent de faktiske forhold – både når det gjelder drapet og kjøringen – men har ennå ikke tatt formelt stilling til spørsmålet om straffskyld. Politiet har begjært 29-åringen varetektsfengslet og spørsmål blir behandlet som kontorforretning av Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Den drepte kvinnen ble funnet i syvtiden tirsdag morgen. En nabo VG har snakket med forteller at hun nettopp hadde flyttet inn i borettslaget og han sist så henne mandag kveld.

Politiet har opplyst at det er en relasjon mellom siktede og avdøde.