FORLOT SYKEHUSET: Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Donald Trumps coronadiagnose: De ubesvarte spørsmålene

Spørsmålene står fremdeles i kø i kjølvannet av Donald Trumps coronadrama, etter han brått ble innlagt på sykehuset med påvist smitte midt i innspurten til den amerikanske valgkampen.

Nå nettopp

Coronaviruset har så langt ført til over 35 millioner smittede og 200 000 dødsfall i USA, og natt til fredag bekreftet presidenten selv at han og førstedamen har føyet seg til listen over smittede i landet.

På en pressekonferanse kunngjorde legens president Sean Conley at presidenten fikk forlate sykehuset mandag kveld.

Rådgiver i Civita og USA-ekspert Eirik Løkke sier situasjonen rundt Trump har vært kaotisk, og at det har vært vanskelig å fatte hva som har skjedd bak kulissene etter at presidenten ble bekreftet smittet.

– Presidenten er en notorisk løgner. I tillegg bidrar stabssjef Mark Meadows til forvirring rundt Trumps helse, noe også legen hans har bidratt til, sier han.

Likevel mener Løkke at Det hvite hus ikke nødvendigvis har gått inn for å villede befolkningen bevisst.

– Men det er i hvert fall vanskelig å ha tillit til informasjonen derfra. Vi kan ikke ta det vi får servert for god fisk og må gjøre undersøkelser selv, litt som med det som kommer fra Beijing, sier rådgiveren.

KAN BLI KATASTROFE: For Trump kan sykdommen ende i en potensiell katastrofe, tror Eirik Løkke i Civita. – Det er sikkert derfor han tok bilturen søndag. Hvis folk blir sittende med et inntrykk av at presidenten har dårlig helse, kan det spøke for gjenvalg. Velgerne som ikke har bestemt seg, kan bli vanskelig å overbevise til å stemme på Trump, dersom han fremstår med dårlig helse, sier Eirik Løkke. Foto: CF-WESENBERG

Ikke vanlig med åpenhet

USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU sier at det er vanlig med manglende åpenhet rundt amerikanske presidenters helsetilstand.

– Kritikken er noe overdrevet. Det er ikke uvanlig at presidenters helsetilstand ikke offentliggjøres. Det skjedde både med Ronald Reagan og John F. Kennedy, som var svært alvorlig syke uten at offentligheten fikk greie på det underveis.

Samtidig minner hun om at konteksten i dag er annerledes.

– Vi er midt i pandemien og situasjonen krever mer åpenhet rundt presidentens helse, også fordi det gir viktige signaler til befolkningen om hvordan pandemien skal håndteres, sier hun.

USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Foto: Therese Lee Støver, NTNU

Her er noen av de sentrale spørsmålene som fortsatt står ubesvart:

Når ble han smittet?

Ifølge pressesekretær Keyleigh McEany, blir Trump testet flere ganger daglig. På søndag ønsket hun imidlertid ikke på å svare på når Trump sist avga en negativ test, skriver The Pavlovic Today.

Mandag ble det kjent at McEany selv ble testet positivt for viruset.

Eirik Løkke i Civita tror at mangelen på informasjon om Trumps testregime kan bidra til å skape tvil.

– Det er fristende å tro årsaken til at Det hvite hus ikke offentliggjør tidslinjen, er at dette vil avsløre at testregimet av presidenten og beskyttelsen av ham er håndtert på en skjødesløs måte. Hvorfor ellers skulle de ikke være åpne rundt dette, spør han.

Tidligere helseekspert i Baltimore, Leana Wen, sier ifølge Politico at Trumps raske progresjon fra diagnosen til å få alvorlige symptomer er høyst uvanlig.

– Gjennomsnittlig tid fra symptomer til kortpustethet er fem til åtte dager. For at alt dette skal ha skjedd i løpet av et døgn, må presidenten enten ha vært utsatt for en stor mengde smitte, eller det er noe rart med tidspunktene her, sier hun.

Det er tidligere blitt kjent at Trump og følget hans ikke rakk og teste seg før valgdebatten tirsdag kveld.

Dermed er det usikkert hvor lenge Trump og nærkontaktene hans kan ha vært potensielle smittekilder for andre. Presidenten har tidligere vært kritisk til å innføre strenge smitteverntiltak, og har blant annet unngått å bruke munnbind i en rekke offentlige opptredener.

les også Hevder at Trump forsøkte å holde smitteutbruddet hemmelig: «Ikke si det til noen»

Har Trump forsøkt å holde smitten i Det hvite hus hemmelig?

Flere amerikanske medier, blant annet The Wall Street Journal, har hevdet at Trump egentlig fikk påvist smitte tidligere enn det han selv har innrømmet.

Avisen skriver at Trump skal ha fått et positivt resultat på en hurtigtest før han opptrådte på et intervju med Fox-News på torsdag, og at han unngikk å fortelle om dette mens han avventet svar på en mer grundig test.

Under intervjuet med Fox-News bekreftet presidenten at hans nære rådgiver Hope Hicks var smittet av coronaviruset, og at han selv hadde blitt testet.

– Jeg får svar på min test enten i kveld eller i morgen tidlig, sa han under intervjuet.

Hurtigtestene som Det hvite hus har tilgang til gir vanligvis et resultat i løpet av 15 minutter, ifølge CNBC.

Presidenten skal i tillegg ha bedt en rådgiver som fikk positivt testresultat om å ikke fortelle det til noen. Så langt har minst 17 personer i Trumps omgangskrets blitt testet positivt for viruset.

Se fullstendig oversikt: Trumps nærkontakter før han testet positivt for coronaviruset

les også Hevder at Trump forsøkte å holde smitteutbruddet hemmelig: «Ikke si det til noen»

Hvor kritisk har presidentens helsetilstand vært?

– Føler meg veldig bra. Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Donald Trump på Twitter før han ble skrevet ut av sykehuset mandag kveld.

Presidentens lege, Sean Conley, har hele tiden understrekt at presidenten har følt seg bra, også under pressekonferansen der det ble kunngjort at Trump skulle få resten av oppfølgingen hjemme i Det hvite hus.

På den andre siden har stabssjef ved Det hvite hus, Mark Meadows, tidligere uttalt at Trumps tilstand var «veldig urovekkende».

På søndagens legebrief var det også nøkkelspørsmål rundt presidentens helse som legeteamet unngikk å svare på, skriver Politico.

Det gjaldt hvilke typer undersøkelse det er gjort av Trumps lunger og hva de eventuelt hadde funnet der. Det som ble opplyst, er at legene har gjort «forventede funn», uten å utdype dette videre, skriver nettstedet.

Legeteamet har bekreftet at presidenten har trengt oksygen to ganger når oksygeninnholdet har falt til under 94 prosent. Likevel er det foreløpig ukjent hvor lavt oksygennivået til presidenten har vært på det mest kritiske.

Trump gjennomgår nå en behandling med en med en miks av ulike medisiner, blant annet stereoiden «Deksamentason» som vanligvis er forbeholdt alvorlig syke coronapasienter i USA.

– Pasienter med ikke-kritisk Covid-19, vil velge bort denne behandlingen, sier anestesilege Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet søndag. Han har deltatt i arbeid med Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer rundt medisinen Trump nå får.

Blir det nødvendig at Mike Pence må ta over presidentrollen?

Det står nedfelt i den amerikanske grunnloven at visepresidenten har mulighet til å fremtre som fungerende president, blant annet dersom den sittende presidenten blir bevisstløs som følge av medisinske årsaker. Det samme gjelder dersom presidenten dør.

Ifølge Politico har dette kun skjedd tre ganger tidligere i historien, blant annet da George W. Bush ble bedøvet i forbindelse med en operasjon i 2002, og visepresident Dick Cheney tok over presidentrollen midlertidig.

Visepresident Mike Pence bekreftet på lørdag at han hadde testet negativt for corona, og at han har tenkt til å fortsette valgkampanjen som vanlig, uten å gå i karantene.

Fredag ettermiddag, før Trump hadde ankommet Walter Reed-sykehuset, holdt likevel Det hvite hus fast ved at presidenten kom til å holde seg ved makten.

– Ingen overføring, det er presidenten som bestemmer, sier talskvinnen Judd Deere til The New York Times.

Likevel er det foreløpig usikkert om Trump kommer til å gå rett tilbake i arbeidet som president etter han ble skrevet ut fra sykehuset mandag kveld.

Hvordan kommer dette til å påvirke presidentvalget?

Deborah Kitchen-Døderlein, førsteamanuensis i amerikansk historie ved UiO, tror Trumps diagnose definitivt er noe som kommer til å påvirke presidentvalget.

– Mye tyder på at de som blir smittet kan være påvirket av sykdommen i lang tid etterpå. Trump er 74 år gammel – kommer han til å ha energi nok til å fortsette presidentkampanjen som vanlig? Det er åpenbart at Trump har vært ganske syk, noe som kanskje kan rokke ved velgerbasen som tidligere har oppfattet han som en sterk figur, sier hun.

I flere av vippestatene, blant annet Wisconsin og Michigan, har det vært store protester mot nedstengingen av samfunnet som følge av corona.

Kitchen-Døderlein hevder Trump har bidratt med å overbevise folk om at pandemien er en bløff demokratene har skapt i håp om å påvirke valget, men at han nå etter å ha blitt syk i større grad blir nødt til å innrømme at viruset er farlig, noe som kan virke motsigende for velgerne hans i de viktige statene.

Førsteamanuensis Deborah Kitchen-Døderlein tror beskjeden om at Trump har blitt smittet kan ha blandede virkninger på valget. Foto: UiO

Da Brasils president Bolsonaro ble smittet av coronaviruset tidligere i år opplevde han at oppslutningen økte, delvis på grunn av en sympatibølge i befolkningen.

Førsteamanuensen mener likevel det var lettere for Bolsonaro å holde fast ved at viruset var ufarlig, ettersom han tilsynelatende hadde mildere symptomer.

– Dersom Trump fortsetter å hevde det samme, etter at flere enn 200 000 mennesker har dødd av viruset i USA, tror jeg imidlertid at pipen kanskje får en annen lyd, sier hun.

Kun noen timer før Trump ble bekreftet smittet arrangerte han en pengeinnsamling på golfklubben sun i New Jersey, sammen med minst 206 andre deltagere. Kitchen-Døderlein tror det kan få store konsekvenser dersom det viser seg at Trump har spredt smitte til noen av hans viktigste donorer.

– Dette er mennesker som har mye makt og penger, og dersom det viser seg at Trump har spredt viruset direkte blant dem kan det hende at deler av pengestrømmen hans tørker ut. I verste fall kan de gi pengene til motstander hans. Jeg tror dette er noe som virkelig kan komme til å skade Trump, sier hun.

Publisert: 06.10.20 kl. 11:47