VETERAN: I over 60 år har sir David Attenborough laget naturdokumentarer. I den ferskeste, «David Attenborough: Et liv på vår planet», kommer han med sterke advarsler om hva som kan skje hvis vi ikke tar tak i klimakrisen. Foto: Netflix: «David Attenborough: A life on our planet»

Klimaforsker om Netflix-film: − Store, viktige løsninger

I ny Netflix-dokumentar forsøker BBC-veteran David Attenborough å forklare hvordan klimaendringer har blitt vår største krise, og hvordan vi ennå kan snu. 93-åringen støttes av norsk klimaforsker.

Dokumentaren «David Attenborough: Et liv på vår planet» hylles blant annet av CNN og The New York Times, og Forbes kaller filmen for «årets viktigste dokumentar». I filmen tegner 93-åringen et dystert bilde av hvordan fremtiden på kloden kan bli, hvis vi ikke handler nå. Han beskriver også en alternativ fremtid som ser langt lysere ut. Ifølge Attenborough er det fire tiltak vi må sette i gang:

Vi må slutte med fossilt brennstoff, og drive verden kun på fornybare energikilder. Vi må bidra til et sunnere hav ved å unngå overfiske. Han peker på at havet er en viktig kilde til mat for mennesker, og at hvis vi gjør noen grep kan havet fortsette å forsyne oss med mat. Vi må redusere områdene vi bruker til å dyrke mat for å gjøre plass til tilbakevendende villmark. Den mest effektive måten å få til det på er ved å endre kostholdet vårt og gjøre det mer plantebasert. Vi må stanse avskogingen – og plante ny skog. Attenborough sier at skogen er vår viktigste teknologi for å lagre karbon, og at den er et senter for biologisk mangfold.

BUGGALA ISLAND: Dette bildet er fra Buggala Island i Victoriasjøen i Uganda. Foto: Frida Bengtsson / Greenpeace / TT NYHETSBYRÅN

Bjørn Hallvard Samset er forskningssjef ved CICERO, senter for klimaforskning. Han sier at løsningene Attenborough skisserer opp ligner på hovedpunktene fra rapporter laget av FNs klimapanel de siste årene. Tiltakene er på ingen måte kontroversielle, men heller store, viktige løsninger, mener Samset.

1. Fossilt brennstoff

– Det aller viktigste er å slutte med fossilt brennstoff, altså olje, gass og kull. Eller for å nyansere litt, slutte å slippe ut drivhusgasser. I prinsippet kan vi bruke fossilt brennstoff hvis vi har systemer som fanger opp karbonet når drivstoffet brennes, sier Samset.

FORSKER: Bjørn Hallvard Samset. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Han mener likevel at den enkleste måten å kutte utslippene på er ved å bytte ut fossilt brennstoff med sol-, vind- og kjernekraft, som ikke slipper ut drivhusgasser. Og det må skje raskt.

– Det må ha skjedd senest i 2070, alle helst før. Vi har ikke noe alternativ, sier Samset.

Han påpeker at det skal en stor og vanskelig omlegging til.

– I dag kommer energien til nesten alt i verden som bruker energi, med noen få unntak, fra fossilt brennstoff. Alle ting som bruker energi, fra PC til trafikklys og store anleggsmaskiner, må legges om slik at det går på strøm istedenfor fossilt brennstoff, og ikke slipper ut klimagasser. Det er en kjempestor endring. Hvis vi ikke kommer i gang nå, er det lite trolig at vi rekker det, sier Samset.

SOLKRAFTVERK: Gansu Dunhuang Solar Park er bygget i ørkenen ved Dunhuang. Anlegget er Kinas største solkraftverk og ett av de største i verden. Foto: Heiko Junge / NTB

Klimaforskeren mener vi ikke er for sent ute, men at det er viktig ikke å underspille hvor vanskelig omleggingen kommer til å bli.

– Vi må gjøre det, og vi skal gjøre det. Det skjer også ting allerede. Det er stor vekst i solkraft, vindkraft, og teknologiutvikling som gjør at fornybar energi kan utnyttes enda bedre om få år.

Han sammenligner jobben vi har foran oss med et maraton.

– Det foregår mye, men det er langt igjen.

FILMLEGENDE: David Attenborough. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

I dokumentarfilmen trekker Attenborough frem hvor viktig det er å la både havet og landjorden få komme seg igjen, etter en lang periode med for hard utnyttelse av ressursene.

– Det handler om å få til et bærekraftig samfunn, som ikke ødelegger jorden. Vi må hjelpe naturen, som vi er så fullstendig avhengig av, sier CICERO-forskeren.

2. Overfiske

Samset sier at det vil ha dobbel positiv effekt for klimaet om vi greier å unngå overfiske i havet.

– Havene er kjempeviktig både for matforsyning og hvordan effekten av klimaendringene blir. Jo sunnere vi holder havet, jo lettere blir det å takle det som kommer, sier Samset.

Se video fra Attenborough-dokumentarer: Kamp mellom anemone og manet:

Livet i havet er avhengig av karbon. Dermed vil økt biologisk mangfold gjøre at mer av karbonet i atmosfæren trekkes ned i havet og lagres der.

– Her ligger vi dårlig an. Vi tar ut mer enn havet klarer å drive tilbake igjen, samtidig som havet blir varmere i takt med global oppvarming. Det har konsekvenser for livet i havet, hvordan fiskearter flytter seg, og fremvekst av nye sykdommer.

Samset mener den mest effektive løsningen er å redusere overfiske og innføre fiskeforbudssoner - i samsvar med hva Attenborough forslår i Netflix-filmen. Samtidig erkjenner han at vi vet for lite om havet og effektene av ulike tiltak.

3. Gjøre plass til villmark

– På land ser vi at biologisk mangfold, altså antall arter og dyr, faller som en stein, og det kan ikke fortsette. Det ødelegger for samfunnet vårt, sier Samset.

Foto: Netflix: «David Attenborough: A life on our planet»

– Tenk deg en planet hvor byene vokser og vokser, skogområdene blir mindre, og til slutt er det ikke plass nok igjen til at næringskjeden, som jorden er, fungerer. Det er et enormt samspill, og vi kan ikke bare grave bort bunnen av den pyramiden. Da faller alt sammen.

FNs naturpanel mener at måten å gjøre det på er å i større grad verne deler av naturen. Per i dag bruker vi nesten alt landareal på jorden.

– Vi må bruke landjorden mer effektivt, og slutte å sløse med den maten vi har, sier Samset.

I Attenboroughs dokumentar trekkes lavere forbruk av kjøtt frem som den mest effektive måten å minske områdene vi bruker til matproduksjon, og dermed gjøre mer plass til villmark.

– Det er mange synspunkter rundt dette, men det at ett kilo kjøtt tar mye mer ressurser, som energi, vann og landarealer, enn en like næringsrik proteinkilde, er helt opplagt, sier Samset.

I tillegg er teknologiutviklingen i landbruket viktig. Samset trekker frem vertikale gårder som en spennende måte å drive landbruk mer effektivt på.

– Det er bygninger som ser ut som skyskrapere, men i hver etasje er et lite jorde. Inne ser man store brett med planter som løftes og flyttes frem og tilbake for å få ulik sollys og temperatur, forklarer han.

Foto: MIKE SEGAR / REUTERS / NTB

4. Avskoging

Det siste hovedpunktet til Attenborough er at vi må stoppe avskogingen og plante på nytt i de områdene hvor skogen allerede er hugget ned.

– På dette området spriker forskningen litt. Det er ingen tvil om at det å plante mer skog er bra, men man er litt usikker på effekten, og om det er best å plante for eksempel oljepalmer og soya, eller skog, sier Samset.

AMAZONAS: Store områder i Amazonas-regnskogen blir ulovlig hugget ned. Foto: Rickey Rogers / REUTERS / NTB

Han er enig med Attenboroug om at temaet er viktig som et ledd i å stille naturen tilbake til en bedre tilstand og i å fange karbon.

– Karbonfangst og - lagring må utvikles mer, men det er i gang, sier Samset og viser til «Langskip»-prosjektet til regjeringen.

«Langskip» er navnet på regjeringens planene om fangst og lagring av CO₂. Planen er å fange CO₂ fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune. Derfra skal flytende CO₂ fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden, for så å pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen.

Når klimamål i 2020

Men hvordan ligger vi an, og er det for sent å snu?

– Vi må jobbe med alle løsningene med én gang, og vi har det travelt hvis vi skal nå togradersmålet. Det er ikke sånn at hvis vi ikke gjør det, så er det for sent, men da blir det litt varmere.

Togradersmålet er et mål om å begrense den globale oppvarmingen til under to grader opp, sammenlignet med temperaturen før den industrielle revolusjonen.

Se video: BBC-veteranen «møtte» Greta Thunberg:

For å nå togradersmålet, må vi redusere utslipp av drivhusgasser med fem prosent hvert år fremover. Det går i 2020 - på grunn av coronapandemien.

– Den reduksjonen må holde seg, og det er forferdelig vanskelig. Vi kan ikke gjøre det ved å stenge ned mer. Vi må finne nye måter å drive samfunnet på.

På det meste var utslippene ned 25 prosent under pandemien. Samset kaller det en enorm reduksjon, men sier at vi nå er tett på å være tilbake igjen der vi var før pandemien.

– Vi har fortsatt valget om å bygge oss en vilkårlig fremtid, alt fra en grønn utopi til en skrekkelig dyster verden, med krig om ressurser og store flyktningstrømmer. Hele spekteret er fortsatt åpent. Alle valgene er fortsatt foran oss. Det er ikke låst at dette går på trynet. Det kan gå skrekkelig galt, men vi har alle muligheter til å lage en bedre verden.

Publisert: 22.10.20 kl. 03:47

