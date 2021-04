FIKK FULLMAKT: Om kvelden før 12. mars i fjor satt helsedirektør Bjørn Guldvog i møte med helseminister Bent Høie og departementsråd Bjørn-Inge Larsen. En uke eller to i forveien visste han at det var Helsedirektoratet som hadde fått fullmakt til å fatte beslutning om en nedstenging. Foto: Mattis Sandblad, VG

Guldvog om 12. mars-nedstengingen: Ville ha «sjokkeffekt»

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det nok var hans beslutning å innføre en samlet tiltakspakke da landet stengte ned 12. mars i fjor.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg mente nok at det var nødvendig for å få «sjokkeffekten» som tydeliggjorde betydningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i et intervju han har gjort med Koronakommisjonen om nedstengingen 12. mars.

Referatet fra intervjuet er nå offentliggjort – etter at kommisjonen tidligere onsdag ga sin dom over norske myndigheters håndtering av coronapandemien.

Få oversikt: Dette er dommen fra Koronakommisjonen

Om kvelden den 11. mars 2020 hadde helsedirektøren nemlig et møte med helseminister Bent Høie og departementsråd Bjørn-Inge Larsen. Selv om Guldvog ikke husker alt fra møtet i detalj, er han helt sikker på at han ga råd om å iverksette mer kraftfulle tiltak.

Under et møte på Statsministerens kontor med FHI og de parlamentariske lederne tidligere på dagen 11. mars gjorde han ikke dette – men oppfattet samtidig et budskap om at Helsedirektoratet burde være mer fremoverlente enn det som kom frem i møtet.

Der ble FHIs vurderinger av epidemien presentert – men ingen plan for kraftfulle tiltak.

Hva er koronakommisjonen? Regjeringen satte i april i fjor ned en uavhengig kommisjon til å gå gjennom og evaluere myndighetens håndtering av covid-19-pandemien.

Kommisjonen ledes av professor Stener Kvinnsland.

Koronakommisjonen har gransket skolestenging, manglende smittevernutstyr og gjenåpning av grensene. Onsdag kommer de med dommen og flere konkrete anbefalinger.

De har gått gjennom 23.000 dokumenter. Hvert av disse kan være på mange sider. I tillegg har de hatt innspillsmøter med organisasjoner og intervjuer med 34 sentrale personer.

I kommisjonen sitter: Professor emeritus Stener Kvinnsland (leder), tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, professor Geir Sverre Braut, daglig leder Knut Eirik Dybdal, daglig leder Tone Fløtten, sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, pensjonist Toril Johansson, kommunikasjonsdirektør Christine Korme, professor Nina Langeland, rådgiver Egil Matsen. fylkesmann Per Arne Olsen, Hemsedal-ordfører Pål Terje Rørby. Vis mer

– Nødvendig for å få «sjokkeffekten»

Guldvog får spørsmål om han på tidspunktet dettet møtet fant sted mente at tiltakene burde lanseres samlet den 12. mars, eller om det var en tanke om å fase dem inn over tid.

Han svarer:

– Det var nok min beslutning at vi måtte legge på bordet en samlet tiltakspakke som var kraftig nok til å stanse dette i så stor grad som mulig og umiddelbart. Jeg tror ikke vi hadde en drøfting i det møtet om vi skulle gjøre det, eller om vi skulle lage en pakke som gikk over noe tid. Men jeg mente nok at det var nødvendig for å få «sjokkeffekten» som tydeliggjorde betydningen, sier han.

Han viser også til at det har vært en diskusjon om hvor mye av denne beslutningen som var begrunnet i smittevern og hvor mye som var helseberedskapsfaglig begrunnet, men at han mener det er bedre å være tydelig nok tidlig nok, for heller å lette raskt på tiltak om det viser seg at man gikk for langt.

– Det er bedre å få kritikk for at man har gjort for mye enn for lite, sier Guldvog i intervjuet.

Statsminister Erna Solberg pushet også på for strengere tiltak, viser intervjuet hun har gjort med kommisjonen. Det baserte seg blant annet på hva hun hadde lest i sosiale medier og var hennes subjektive oppfatning.

les også Store uenigheter før nedstengingen: FHI følte seg ikke hørt

Noterte på løse papirer – kastet flere av dem

På direkte spørsmål om hvem det etter hans oppfatning var som tok initiativ til nedstengningen, svarer helsedirektøren:

– Jeg oppfatter at jeg har tatt et betydelig initiativ.

Guldvog understreker samtidig at regjeringen og departementet har hatt et initiativ gjennom dialogene de har hatt med Guldvog. Ifølge ham ble det klart at beslutningen om nedstengingen ble delegert fra regjeringen og til Helsedirektoratet en eller to uker i forveien av 12. mars.

På kommisjonens spørsmål om hva han tenker om at så mye av beslutningen ikke er dokumentert, forklarer helsedirektøren at han tok fortløpende notater disse dagene, men at mye av de nok er kastet. Kommisjonen har særlig vært opptatt av at nettopp mye av 12. mars-nedstengingen ikke er dokumentert.

– Det hopet seg opp med papirer, og jeg hadde vanskeligheter med å sortere de ulike papirene fra hverandre. På et tidspunkt kastet jeg nok for mye av mine egne papirer. Jeg hadde ikke på det tidspunktet mapper og bøker som jeg brukte, sier Guldvog.

At han løpende noterte på løse papirer har han i ettertid innsett at var uklokt, erkjenner han.

Den 13. eller 14. mars begynte han imidlertid med mapper og bøker isteden, og han har derfor notater fra tiden etter dette, forklarer han.