INGEN OPPMYKNING: Den nasjonale anbefalingen om å ikke ha flere enn fem gjester på besøk utenom husstanden vil gjelde også på 17. mai. Foto: Marit Hommedal

Nakstads råd til 17. mai-feiringen

For andre år på rad vil nasjonaldagen bli utenom det vanlige. Slik kan du feire dagen – så lenge tiltakene i kommunen din ikke er strengere enn de nasjonale.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

Torsdag varslet regjeringen at gjeldende råd og anbefalinger vil gjelde også på 17. mai.

– Barnetog slik vi kjenner det fra før pandemien, med hundrevis av barn som går etter korpsene, kan dessverre ikke gjennomføres i år, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

I kommuner som ikke har forsterkede smitteverntiltak, kan inntil 200 personer delta på utendørs arrangementer – for eksempel i 17. mai-tog.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, må man sitte på faste tilviste plasser og fordeles i maksimalt tre grupper av inntil 200 personer.

MINDRE GRUPPER: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at Helsedirektoratet anbefaler å samles i mindre grupper i hager og langs veien når korpsene går forbi på 17. mai. Foto: Berit Roald

– Man bør uansett hele tiden holde minst en meter avstand til andre, akkurat som man er vant til ellers. Vi anbefaler at man på 17. mai samles i mindre grupper i hager og langs veien når korpsene kommer forbi, sier Nakstad.

Ifølge Helsedirektoratets anbefalinger, kan 17. mai-toget også bestå av kjøretøy i en bilkortesje.

– Vi så ganske mange kreative løsninger på 17. mai-tog i fjor som tok smittevern på alvor. Folk har god trening på det nå, sier Nakstad.

Familiegrupper

Når det kommer til andre sammenkomster og arrangementer på 17. mai, vil de nasjonale reglene om maks ti personer innendørs og 20 personer utendørs gjelde for private arrangementer utenfor hjemmet.

– Den generelle anbefalingen er å ikke ha mer enn fem gjester på besøk. Med mindre alle gjestene kommer fra samme husstand, da kan de selvsagt være flere, sier Nakstad.

– Et godt tips vil være å forsøke å være sammen med de samme personene gjennom hele dagen og gjerne dele opp etter familiegrupper. Da kan man gjøre ganske mye morsomt, og for eksempel ha 17. mai-leker som vanlig. Alle kan selvsagt også gå ut på fortau i byene med god avstand og oppleve 17. mai-stemning når korpsene går forbi, sier han.

Dette er de nasjonale reglene som gjelder nå – og på 17. mai:

Du kan ha besøk av fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand kan dere være flere, men dere må kunne holde avstand.

Utenfor private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tyve personer utendørs.

På innendørs offentlig arrangement kan man være maksimalt ti personer uten faste tilviste sitteplasser.

Men man kan være 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

På offentlige arrangementer kan 200 personer samles utendørs, men det er tillatt med 600 personer fordelt på tre kohorter på 200 personer, hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Raja: – Skal ikke glippe nå

– Nå står jeg her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag også i år, sa kulturminister Abid Raja på en pressekonferanse torsdag.

Han understreker at vi er i trinn én i gjenåpningsplanen og vaksinerer stadig flere.

– Men det er fortsatt lokale utbrudd, det er fortsatt viktige hensyn å ta for å sikre liv og helse best mulig. Vi skal ikke glippe nå, sier Raja.

Derfor vil de nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17 mai, med mindre man bor i en kommune som har strengere regler enn de nasjonale.

SE VIDEO: Dette er kulturministerens 17. mai-tips: