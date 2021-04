GODVÆRSHELG: I Bergen ble det dobbel lykke i helgen – med både sol og opphevet skjenkestopp Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Utelivet i Bergen tør ikke slappe av før innstramming

En særdeles god åpningshelg til tross: Det er for tidlig å senke skuldrene, mener flere i Bergens uteliv.

Av Synne Eggum Myrvang

– Jeg venter til etter pressekonferansen med å bestille varer for å si det sånn.

Det sier Morten Hansen, daglig leder ved Sjøboden på Bryggen i Bergen – som i helgen har hatt fulle uteserveringer og en særdeles god start på gjenåpningen.

Klokken 14 mandag skal byrådsleder Roger Valhammer (Ap) presentere nye, lokale tiltak i Bergen. Han har allerede sagt at de skal målrettes mot barn og unge, men nøyaktig hvilken pakke med tiltak byrådet innfører er uklart.

FHI har anbefalt Bergen å vurdere disse tiltakene Rødt nivå på skoler og barnehage i område med høyt smittepress

Begrensninger på idretts- og fritidsaktivitet for barn og unge

Begrensninger for arrangement og sosiale sammenkomster

Bruk av munnbind der avstandskravet ikke kan overholdes Vis mer

Stigende smittetrend i Bergen

Innstrammingene kommer kort tid etter at byen fikk kjenne på lettelser i form av at det ble mildere, nasjonale restriksjoner. Blant annet ble skjenkestoppen opphevet.

Men trenden i den registrerte smitten stiger i Bergen, viser VGs oversikt. 34 smittetilfeller er registrert det siste døgnet ifølge kommunens egne tall.

– Ut ifra befolkningstall har Bergen snart like mye smitte som Oslo, påpeker assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG mandag morgen.

Han viser imidlertid til at kommunen tidligere har vist at de raskt greier å slå ned utbrudd.

– Men folk begynner å gjøre flere ting når de først begynner, og det er summen av den kontakten med andre mennesker vi er mest bekymret for, sier Nakstad om den nasjonale gjenåpningen.

les også Gjenåpningshelg i smitteutsatte Bergen: – Festingen bekymrer meg sterkt

– Åpenbart at mange skulle videre

Daglig leder Hansen er glad for at Sjøboden også i år har fått ekstra areal å drive uteservering på fra kommunen – men vil likevel ikke senke skuldrene for at hans bransje er trygg når det igjen skal strammes inn i Bergen.

– Vi har blitt vant til at det er så mye frem og tilbake. Helgen har vært veldig bra for vår del, og det gjelder nok de fleste både uteservering og de som kun har sitteplasser inne. Men gjestene hadde med seg poser fra Vinmonopolet, så det var åpenbart at mange skulle videre. Det kunne man også se av politiets logg, sier Hansen.

VIL HA MER ÅPENT: Morten Hansen, daglig leder på Sjøboden på Bryggen i Bergen, mener det ville vært bedre om utestedene fikk holde åpent lenger enn til klokken 22. Foto: Hallgeir Vågenes

Han mener det utvilsomt ville være bedre om skjenkestoppen var senere enn klokken 22.

– Når folk uansett reiser videre til private hjem virker skjenkestoppen mot sin hensikt når den er klokken 22. Hos oss er det edru, voksne folk som minner folk om smittevernreglene og passer på.

– Opplevde dere at folk fulgte smittevernreglene hos dere i helgen?

– Ja. Noen trenger noen påminnelser, men alt i alt gikk det bra.

– Bekymret for at tiltak skal ramme oss igjen

– Innstrammingene som er varslet i dag vil ikke ramme oss, det føler jeg meg ganske trygg på. Men hvordan smittesituasjonen er om to uker vet ingen, sier Jostein Torsvik, daglig leder ved restauranten og konsertstedet Madam Felle på Bryggen i Bergen.

Det har vært en knallhelg for stedene med uteservering i vårsolen. De har igjen kunnet servere alkohol til gjester som kjøper mat i tillegg, slik den nasjonale regelen nå tillater.

– Det har vært en veldig, veldig god helg med masse glede. Vi har tatt folk tilbake i jobb, sier Torsvik.

FORBEREDER: Fredag forberedte Ruben Løvvang uteserveringen på Madam Felle på Bryggen i Bergen. Det ble en særdeles god gjenåpningshelg. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Men han føler seg ennå ikke helt trygg på en varig gjenåpning for serveringsstedene:

– Vi kan ikke garantere for at det ikke kommer nye tiltak som rammer oss igjen. Vi har gjort alt som står i vår makt for å ha folk på jobb her, men blir det ny nedstenging, blir vi nødt til å permittere, sier han.

– Er du bekymret for at tiltak skal ramme serveringsbransjen på nytt?

– Det er klart vi er bekymret for at tiltak skal ramme oss igjen. Man vil være naiv om man ikke er bekymret for det. Men Bergen kommune har vært veldig proaktive og flinke i sin håndtering av pandemien. Det tror jeg har ført til at vår bransje har hatt relativt kort nedstenging. Men skuldrene er ikke helt senket, sier han.

At nye tiltak kan ramme konsertdelen av virksomheten på Madam Felle tror han imidlertid er mer sannsynlig allerede i dag.

– Men vi vil holde konserter innenfor de begrensningene som finnes uansett. Jeg vil gi kulturministeren honnør for å ha doblet stimuleringsordningen til kulturlivet før helgen. Det er alfa omega for bransjen og gjør at vi kan holde konserter. Det betyr mye mer enn man tror, sier han.