TESTET PÅ MUTASJONER: Pfizer har nå undersøkt vaksinen opp mot 16 ulike virusmutasjoner, og den ser ut til å virke.

Pfizer: Vaksinen fungerer mot 16 ulike virusmutasjoner

At Pfizer-vaksinen ser ut til å virke mot 16 ulike virusmutasjoner er ingen garanti om at den vil virke mot alle, men det er likevel oppløftende, mener vaksineforsker Phil Dormizer i Pfize.r

Publisert: Nå nettopp

Det er Pfizers fagfolk som selv har utført studien, der vaksinen er testet mot flere ulike virusmutasjoner. Studien er ennå ikke fagfellevurdert.

Funnet viser at vaksinen virker også mot den britiske og sørafrikanske virusvarianten - og ytterligere 15 virusmutasjoner. Det er nyhetsbyrået Reuters som melder nyheten.

Begge de nevnte virusvariantene har blitt påvist i Norge, men det har vært usikkerhet knyttet til om Pfizer-vaksinen, som lenge var den eneste godkjente vaksinen, ville fungere også mot også disse variantene.

Onsdag ble også Moderna-vaksinen godkjent for bruk i Norge, men det er foreløpig ikke kjent om denne virker mot eksempelvis den britiske og den sørafrikanske virusmutasjonen enda.

Både Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen bruker en helt ny vaksineteknologi, såkalt mRna-teknologi. Denne teknologien kan relativt raskt tilpasses nye mutasjoner. BioNtech, som har utviklet vaksinen sammen med Pfizer, har tidligere sagt at de kan «tweake» vaksinen til å fungere mot en ny virusvariant og sette i gang produksjon i løpet av seks uker.

– Det vakre med mRNA-teknologien er at vi umiddelbart kan begynne å utvikle en vaksine som er helt lik denne nye mutasjonen og begynne å produsere den i løpet av seks uker, sa Ugur Sahin, BioNTechs toppleder til Financial Times like før jul.

Oppløftende

Phil Dormizer, en av vaksineforskerne i Pfizer, mener resultatene er oppløftende.

– Vi har nå testet 16 ulike mutasjoner, og ingen av dem påvirket vaksinen signifikant. Det er gode nyheter, sier han til Reuters.

– Men det betyr ikke at den 17. mutasjonen ikke vil gjøre det, sier han videre. Forskerne i Pfizer planlegger også å teste vaksinen mot andre mutasjoner. De håper å få enda flere resultater i løpet av noen uker.