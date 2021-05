DYRERE ENN DE HADDE SETT FOR SEG: – Vi hadde tenkt å bytte kledning på resten av huset i år, men vi drøyer det og venter i spenning på om prisene går ned, sier Mariann Skibelid og Erlend Snerthammer. De deler bilder fra husbyggingen på Instagram-kontoen fra_gammelt_til_nytt. Foto: Privat

Fra 1. juni blir byggevarer enda dyrere: Mariann og Erlend må utsette oppussingen

Voldsom etterspørsel gjør at prisene på byggevarer fortsetter å skyte i været. Én type har økt i pris med 100 prosent, ifølge treindustrikonsern.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

Flere aktører varsler om økte priser på byggevarer i tre fra 1. juni.

Produksjonsutfordringer og høy etterspørsel er hovedårsak til prishoppet, melder blant andre trelastkonsernet Moelven, byggevarehuset Maxbo Proff og byggevarekjeden Byggmakker.

Prisene på trelast reguleres normalt to ganger i året, 1. oktober og 1. april. Men etter at coronapandemien kom, har prisene steget i været.

Må utsette flere prosjekter

Mariann Skibelid og Erlend Snerthammer holder på å renovere et hus fra 60-tallet. Siden coronapandemiens start har de lagt merke til at prisene på trevarer har steget.

– Vi rakk å bestille en del trevarer fra Byggmakker før prisene steg, men mye gjenstår, forteller paret.

Neste steg er å renovere underetasjen. I tillegg ønsker de på sikt å bygge en terrasse. Men med dagens priser, ser det ut til at enkelte prosjekter må vente en stund til.

– Det er ganske vilt. Vi har sett for oss en del byggeprosjekter fremover. Men når prisene nå skal stige enda mer, ser det ut til at vi må utsette bygging av ny terrasse ett år. Vi må også vente med å bytte kledning på deler av huset. Det er klart det er kjedelig, sier Skibelid.

DYR PROSESS: Erlend Snerthammer og Mariann Skibelid startet i fjor å renovere og bygge på et hus fra 1968 i Lillesand. Foto: Privat

– Terrassebord steget med 100 prosent

Kommunikasjonsdirektør i trelastkonsernet Moelven, Magne Vikøren, opplyser at prisene har steget mellom 25 til 100 prosent mellom april 2020 og til dags dato - inkludert prisstigningen 1. juni i år.

– Prisene varierer fra produkt til produkt, sier han og viser til at Moelven leverer alt fra lister, plater til panel og terrassebord.

Men det er terrassebord som har økt mest, sier han:

– Med den varslede prisøkningen 1. juni ligger økningen på terrassebord på 100 prosent totalt.

Viken Skog selger tømmer fra skogeiere på Østlandet og er også storeier i trelastkonsernet Moelven. Salgssjef i Viken Skog, Heidi Tandberg, sier utviklingen har vært svært god det siste året.

– Det er manko på trelast, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Markedet har vært bra for oss, bekrefter hun.

– Vi opplever situasjonen som både ekstrem og fortvilende, skriver Maxbo på sine hjemmesider.

Der opplyser de at flere av produktene nå vil øke i pris med opptil 25 prosent.

Byggevarehuset viser til flere faktorer som bidrar til økte priser: Større etterspørsel nasjonalt og internasjonalt, knapphet på råvarer, redusert produksjon på grunn av coronapandemien, samt høye priser på båtfrakt.

Billeangrep forverrer situasjonen

Kjededirektør i Obs BYGG, Espen Braaten, vil ikke kommentere hva leverandørenes prisøkning vil ha å si for utsalgsprisen hos dem.

– Etterspørselen etter trelast har over en lengre periode vært vesentlig høyere enn tilbudet. I tillegg har et billeangrep gjort selve tilgangen på tømmer vanskelig. Barkebiller i Canada har redusert uttaket av tømmer, og USA har derfor i større grad måttet importere tømmer fra Europa fremfor Canada som de normalt sett importerer fra. Dette fører til ytterligere press på markedet, og har vært med på å drive opp prisen, forklarer han.

Braaten sier utfordringen nå blir å skaffe nok volum i et marked hvor det ikke er nok varer i forhold til etterspørselen.

VIL IKKE OPPLYSE OM DE ØKER PRISENE: Kjededirektør i Obs BYGG, Espen Braaten. Foto: Espen Solli

– Bra for industrien

Treindustrien er bransjeorganisasjonen for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer. Administrerende direktør Heidi Finstad sier mange melder om lønnsomme tall om dagen.

– Hvem er denne prisøkningen best business for?

– Det går ikke an å si at det ene leddet tjener mer enn det andre i denne verdikjeden. Både produsenter og leverandører melder om økt lønnsomhet. Treindustrien har en historie med lav lønnsomhet, så for industrien er dette bra.

– «Taperen» er dem som betaler for denne prisøkningen, og det er jo forbruker, legger hun til.

Varsler enda en økning i august

Prisstigningen i juni blir imidlertid ikke den eneste. Allerede i august varsler produsentene ytterligere prisøkning på 30 prosent, forteller bransjedirektør for Virke byggevarehandel, Aslaug Koksvik.

– Hvor mye prisene har økt, varierer fra varegruppe til varegruppe. Men for å ta et eksempel: Prisene på terrassebord har økt med over 50 prosent sammenlignet med samme tid som i fjor.