Arbeidstilsynet får 50 millioner: − Det er behov for mer ressurser

Arbeidstilsynet får 50 millioner kroner til arbeidet med å behandle søknader om karantenested for utenlandske arbeidere. - Det skulle vært mer, over flere år, sier nestleder i Fellesforbundet.

Etter nyttår har Arbeidstilsynet stanset arbeidet ved 30 virksomheter på grunn av brudd på reglene for innkvartering av utenlandske arbeidere.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at han er sjokkert over noen av de mest alvorlige bruddene som er oppdaget.

– Det er bra at Arbeidstilsynet bruker de mulighetene de har til å sanksjonere. Stans er veldig alvorlig og stopper hele virksomheten, og ved alvorlige brudd er det riktig at de gjør det, sier Røe Isaksen til VG.

– Siden reglene for karantenefasilitetene er så klare som de er, synes jeg det er sjokkerende å se noen av bruddene som er helt åpenbare, hvor det ikke er snakk om å ikke ha alt papirarbeid i orden, men at man har stua folk inn i et lite lokale hvor de deler rom og kjøkken, sier han.

MADRASS PÅ GULVET: På denne byggeplassen på Østlandet var tre arbeidere innkvartert på ett rom inne på selve byggeplassen. De sov på madrasser på gulvet og badet hadde kun et plastforheng. Dette tilsynet ble gjort i første halvdel av februar, og Arbeidstilsynet vedtok stans. Foto: Arbeidstilsynet

For å bidra til å begrense smittespredning, fikk Arbeidstilsynet i slutten av november 2020 i oppgave å prioritere smittevern når de gjennomførte tilsyn hos bedrifter.

Så langt i år har Arbeidstilsynet gjennomført 2910 coronatilsyn. Til sammenligning gjennomførte de 557 smitteverntilsyn i perioden mai til desember i fjor.

Må sette andre oppgaver på vent

22. februar fikk Arbeidstilsynet også ansvaret for å behandle søknader om godkjenning av karantenested for utenlandske arbeidere, etter at regjeringen strammet inn karantenekravene.

Nå må disse arbeiderne enten bo på karantenehotell eller på et oppholdssted som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet i karantenetiden. Hittil har Arbeidstilsynet mottatt 1147 slike søknader.

– Arbeidstilsynet har dreid ressursene, slik at vi bruker så godt som alle ressursene våre på å begrense smittespredning i arbeidslivet. Vi rigget til godkjenningsordningen på rekordtid og har, i tillegg til egne ansatte, leid inn ekstra ressurser, både til å utvikle de tekniske løsningene og for å behandle søknader. Slik klarer vi å holde trykket oppe både på smitteverntilsyn og godkjenning av innkvartering, skriver direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim i en e-post til VG.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen

– Går dette på bekostning av andre oppgaver?

– Innsatsen for å begrense smittespredning i arbeidslivet har høyeste prioritet i Arbeidstilsynet. Vi bruker nesten alle ressursene våre på dette, og har gjort rekordmange tilsyn i januar og februar. Alt dette er smitteverntilsyn, og vi fortsetter å holde det høye trykket oppe. Derfor må andre oppgaver settes på vent nå.

Får 50 millioner

Arbeidstilsynet styrkes nå med 50 millioner kroner til arbeidet med å behandle søknadene om godkjenning av karantenested, opplyser arbeidsministeren til VG.

Det er et engangsbeløp som vil dekke kostnadene Arbeidstilsynet har for å utføre coronaoppdraget, ifølge Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Disse pengene brukes til utvikling av systemer og verktøy, opplæring og innleie av ekstra ressurser til systemutvikling og søknadsbehandling, samt tilsyn i forkant og etterkant, sier hun.

Ifølge arbeidsministeren skal de 50 millionene sørge for at Arbeidstilsynet har nok ressurser til å gjennomføre tilsyn i tillegg til å godkjenne karanteneboliger.

– Hvorfor har ikke Arbeidstilsynet fått disse pengene tidligere?

– Arbeidstilsynet har ikke manglet ressurser til nå. Men når de nå har fått en ny oppgave med å behandle søknader om innkvarteringssteder, samtidig som de fremdeles skal holde trykket oppe på smitteverntilsyn, er det behov for styrkede budsjetter. Å holde trykket oppe på det er helt nødvendig, og vi ser at det fortsatt er det behov for det, sier Røe Isaksen.

Nedbygging over tid

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, mener at Arbeidstilsynet har blitt underfinansiert i mange år. Han synes at det er bra at de får mer penger, men:

– Det skulle vært mer - over flere år. Det har vært en nedbygging av antall kontrollører som vi har merket over tid, sier han.

Blant oppgavene som har blitt satt på vent på grunn av smittevern, er håndheving av nye bestemmelser om innleie av arbeidskraft, sier Krogstad.

– Da vi etterspurte evalueringen av arbeidet, var beskjeden at det hadde blitt stanset som følge av at smittevern skulle prioriteres. Det eneste de hadde kapasitet til utover dette, var tilfeller hvor det dreide seg om akutt fare for liv og helse. Da har man ikke nok ressurser.

– Er det mer penger som skal til?

– Med mer penger kan man bygge opp et større apparat. Det er behov for mer ressurser, vi må ha flere inspektører og flere tilsyn i arbeidslivet.

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad. Foto: John Trygve Tollefsen

Ifølge Røe Isaksen skal Arbeidstilsynet gjennomføre rundt 1000 tilsyn i måneden, som er færre enn det som har blitt gjort hittil i år.

– Det viktigste er ikke antall tilsyn, men at de tilsynene de faktisk drar på er effektive. Arbeidstilsynet driver risikobasert tilsyn, som betyr at de ikke bare reiser ut til tilfeldige bedrifter, men at de prioriterer å sjekke bedrifter og bransjer hvor sjansen for at brudd er størst, sier Røe Isaksen.

– Den unnskyldningen kjøper jeg ikke, svarer Krogstad i Fellesforbundet.

– Når de sier at de foretar veldig mange tilsyn gjelder det også postale tilsyn, hvor de henvender seg digitalt og ber om dokumentasjon uten å oppsøke arbeidsplassene. Man må ut å sjekke. Det er ikke verdens vanskeligste sak å lage dokumentasjon, sier Krogstad.

Arbeidstilsynet sier at det er fare for at brudd ikke blir fanget opp, selv om tilsynene har blitt mer treffsikre.

– Erfaring fra tilsynene våre viser at det skjer for mange brudd, og vi er svært bekymret over de alvorlige bruddene vi avdekker i noen virksomheter. Etterretning og analyser, erfaring fra tilsyn, tips vi mottar og informasjon fra innreiseregisteret, gjør tilsynene våre treffsikre. Det er likevel fare for at det skjer brudd på innkvarteringsreglene vi ikke fanger opp. Derfor er vi avhengig av tips, og derfor går vi aktivt ut og oppfordrer folk om å tipse oss, sier Vollheim.

Lavere terskel for stans

Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sier at reaksjonsmidlene brukes strengere enn normalt på grunn av coronapandemien, og at det er lavere terskel for å stanse arbeid nå.

– Stans er det mest effektive virkemiddelet for å begrense smittespredning. I alle saker der vi vedtar stans, vurderer vi i tillegg overtredelsesgebyr. Politianmeldelse er aktuelt i de alvorligste sakene, sier hun.

Arbeidsministeren frykter ikke at dette er for milde reaksjoner på smittevernbrudd.

– Det er ikke en risiko som er verdt å ta. Tallene fra Arbeidstilsynet viser at faren for å bli oppdaget er veldig stor, og at reaksjonene er klare og tydelige etterpå, sier han.

Nestlederen i Fellesforbundet mener derimot at risikoen for arbeidsgivere som bryter loven er for lav.

– Det er så enkelt at alle bedrifter som er i gråsonen har lært seg risikovurdering. De er veldig dårlige til å risikovurdere eget arbeidsmiljø, men de er veldig gode til å vurdere risikoen for å bli tatt og konsekvensene av å bli tatt. Hvis risikoen er lav på begge, kan man holde frem som før. Det er situasjonen nå. Vi har et Arbeidstilsyn som i mindre grad kan statuere et eksempel, sier Krogstad.