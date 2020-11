De nye innreisereglene: 550 personer bortvist på grensen forrige uke

550 personer ble forrige uke bortvist på den norske grensen, etter at regjeringen skjerpet innreisereglene.

Det opplyser justisminister Monica Mæland på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen.

Over 400 av de 550 ble bortvist av Øst politidistrikt; fra Gardermoen, Ørje og Svinesund.

I tillegg har over 50 per valgt å reise ut fordi de ikke har valgt å følge kravet om karantenehotell. 350 har valgt å bli på karantenehotell.

– Smitte over grensen har vært et stort problem, vi ser at tiltakene fungerer, det er bra, sier Mæland.

– Det kan virke strengt og uforholdsmessig, men det er nødvendig, tilføyer hun.

Justisministeren oppfordrer også alle til å gjennomføre julehandelen på en slik måte at man ikke utsetter andre eller seg selv for unødvendig smittefare.

– Start tidlig, på et tidspunkt der man møter færrest mulig. Vi oppfordrer til å støtte lokalt næringsliv, sier Mæland.

Høie: Kan indikere at tiltakene har hatt en effekt

Smittetallene denne uken er på nivå med uken før, men stigningen har ikke vært like bratt, forklarer helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Det kan være en indikasjon på at tiltakene har hatt en effekt, men det er for tidlig å konkludere.

– Tallene på sykehusinnleggelser øker, nå er 143 coronapasienter innlagt ved norske sykehus. 15 av disse er på respirator. Det betyr at situasjonen fortsatt er alvorlig og usikker, understreker Høie.

Vi kan ikke senke skuldrene, minner han om og viser til smittesituasjonen i andre europeiske land:

– I Sverige øker smitten dramatisk og dødsfallene stiger igjen. I Paris blir en person smittet hvert tredje sekund og hvert kvarter blir en person innlagt.

Også helseministeren snakket om månedene og høytiden som ligger foran oss. Det blir en annerledes november enn vi er vant med, påpeker han.

– Det blir ingen julebord, vennemiddager, familietreff med bestemor og bestefar. 10. klassingene vet ikke om det blir juleball.

– Utrygghet og bekymring er en normal reaksjon. Det er hjelp å få for dem som opplever livskriser og psykiske plager som krever helsehjelp, sier Høie.

Guldvog: Økning i psykiske plager

Flere studier tyder på en økning i psykiske plager og at disse synes relatert til smittereduserende tiltak, forklarer helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi ønsker ikke at det er unge som skal bære hoveddelen av tiltaksbyrden. Mange vet ikke at det også er igangsatt store tiltak for samtidig å ivareta befolkningens psykiske og fysiske helse – vi har akkurat levert på et oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet, sier han.

– Jeg tror vi trygt kan si at også folk som ikke normalt opplever seg som særlig sårbare også kjenner på en enorm slitasje nå.

